Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я 1,3 млрд грн із "ковідного фонду" на закупівлю вакцин
Учора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров'я 1,3 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин і забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кабміну.
"Так, постановою здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яка прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - наголошують у повідомленні Кабміну.
Також зазначають, що реалізація проєкту даного акту буде здійснюватися в рамках загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.
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ну чуть подороже которую закупает ВОЗ там вроде 8,4$, точнее не вспомню.