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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я 1,3 млрд грн із "ковідного фонду" на закупівлю вакцин

Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я 1,3 млрд грн із

Учора, 23 грудня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров'я 1,3 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин і забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кабміну.

"Так, постановою здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яка прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - наголошують у повідомленні Кабміну.

Також зазначають, що реалізація проєкту даного акту буде здійснюватися в рамках загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

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Кабмін (14103) карантин (18172) фонд (250) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А на асфальт все равно больше.
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24.12.2020 12:24 Відповісти
Показуха для лохов. МОЗ просто не успеет их освоить за оставшиеся 4 рабочих дня. Даже если все министерство, от последнего уборщика и до министра, будет работать по 36 часов в сутки.
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24.12.2020 12:30 Відповісти
Азербайджан решил закупить у Турции 4 миллиона единиц вакцины от COVID19. Вакцину производит местная компания Keymen İlaç.
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24.12.2020 12:35 Відповісти
11,77$ за единицу вакцины. довольно дешево на фоне других вакцин.

ну чуть подороже которую закупает ВОЗ там вроде 8,4$, точнее не вспомню.
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24.12.2020 13:01 Відповісти
Аху..ь, благадєтєлі !!!
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24.12.2020 14:11 Відповісти
 
 