Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує

Офіс Президента захистив заступник керівника ОП Татарова від кримінального переслідування

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, коментуючи передачу Офісом Генпрокурора справи заступник голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Офіс президента захистив замкерівника ОП Татарова від кримінального переслідування. За три години до обрання йому запобіжного заходу в Антикорсуді офіс Венедиктової повідомив, що забрав справу в НАБУ. І віддав в ручне СБУ. Рішення приймали вчора майже вночі. Володимир Зеленський захистив свою людину.

Пане президенте, ви такий самий, як всі інші корупціонери в цій країні. Ви помилково зайняли крісло президента. Ваш рейтинг 26%. Наступного року і цього не буде. І ви знову станете коміком. А після президентства будете ходити на допити. Будете відповідати. Разом з усіма, хто вас оточує. Весь ваш офіс корупціонерів", - заявив Шуклінов.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".