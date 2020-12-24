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Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує

Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує

Офіс Президента захистив заступник керівника ОП Татарова від кримінального переслідування

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, коментуючи передачу Офісом Генпрокурора справи заступник голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Офіс президента захистив замкерівника ОП Татарова від кримінального переслідування. За три години до обрання йому запобіжного заходу в Антикорсуді офіс Венедиктової повідомив, що забрав справу в НАБУ. І віддав в ручне СБУ. Рішення приймали вчора майже вночі. Володимир Зеленський захистив свою людину.

Пане президенте, ви такий самий, як всі інші корупціонери в цій країні. Ви помилково зайняли крісло президента. Ваш рейтинг 26%. Наступного року і цього не буде. І ви знову станете коміком. А після президентства будете ходити на допити. Будете відповідати. Разом з усіма, хто вас оточує. Весь ваш офіс корупціонерів", - заявив Шуклінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+33
Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает - Цензор.НЕТ 1896
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24.12.2020 12:44
+25
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3984
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24.12.2020 12:51
+21
Какие допросы?! Соплю смело лет на 20 с конфискацией!!
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24.12.2020 12:44
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Шуклинов о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский после президентства будет ходить на допросы и отвечать вместе со всеми, кто его окружает - Цензор.НЕТ 1896
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24.12.2020 12:44 Відповісти
ИМПМЧМЕНТ ГАДИНЕ ПУТЛЕРАСТНОЙ 🤢 👃🏻🎹🤡👿, иначе , будет поздно пить « Боржоми «
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24.12.2020 13:08 Відповісти
зеленая падаль будет сидеть !!!!!!
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24.12.2020 13:56 Відповісти
Какие допросы?! Соплю смело лет на 20 с конфискацией!!
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24.12.2020 12:44 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 528
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24.12.2020 13:04 Відповісти
Я себе только представляю, что оно будет нести на допросе, уже ржу и падаю со стула- оно даже двух слов по жизни связать внятно не может, несет вечно какой то конченный бред, оно тупое , но хитросделанное, плюс к тому же остатки мозгов наркота сожрала. Допросы будут очень занятные!!!!
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24.12.2020 13:46 Відповісти
Прочитал "О передаче тела Татарова".

Чуть не обрадовался.
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24.12.2020 12:44 Відповісти
Все правильно, д, то опечатка...
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Вот так вот все просто. Было абсолютно предсказуемо. Так же, как и со сливом "вагнеровской операции".

Потому что дело Микитася-Татарова - это мина под самого Зеленского и все его ближайшее окружение.
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24.12.2020 12:47 Відповісти
Маркером оздоровлення України буде не скільки поява ЗЕ в судовій клітці (хоча це буде не аби-яким позитивом), як посадка Папи-Кучми, Волкова, Мертвечука, Литвина (з усіма братами-сватамми),обох Вітьків, Жюльки, Петі (а де ж без Нього!), Симоненка, Рудого Гудка, Фірташа і тд. і т.п., і, нарешті, - Вольоді (як "опофіігеоза цієї камарільї"
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24.12.2020 12:49 Відповісти
абсолютно! ато усі зациклилися на Петі, Зелі, тут весь списоко оголошувати потрібно.
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24.12.2020 12:58 Відповісти
ну как без пети. петра посадить не могут-не за что. зеля сядет по статье -измена родине, пожизнено. (дело о вагнеровцах).
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24.12.2020 14:49 Відповісти
"...ошибочно занял пост президента...". Сильно, а главное вовремя. Только вот полтора года назад разве это не было понятно? Зеленский - мошенник и паталогический лжец. Это было известно заранее. Работа с беней дает о себе знать и еще скажется в будущем. Психически нестабильное существо. Это было видно на предвыборных видосиках и на стадионе. Так, бл@ть, о какой ошибке идет речь?
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24.12.2020 12:49 Відповісти
Робота з бєньою тільки поглибила те з чим вродився. Ці риси "мошенник и паталогический лжец" він генетично успадкував.
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24.12.2020 13:01 Відповісти
100%
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24.12.2020 13:16 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3984
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24.12.2020 12:51 Відповісти
З нього президент як із лайна куля
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24.12.2020 12:55 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 599
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24.12.2020 12:56 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 5177
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24.12.2020 13:05 Відповісти
Не будет он ни на какие допросы ходить!!! О чём вы говорите! Будет "новый квартал" в Ростове создавать.Зрители будут...
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24.12.2020 13:05 Відповісти
А хто цього не знав до 31.03.2019-го? Що зе буде корупціонером першої гільдії?

Ми ж попереджали...
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24.12.2020 13:08 Відповісти
Всі ті, чиї голосні заяви ми читаємо на ЦН сьогодні, цього і не знали.
На наступних виборах розумні люди мають ігнорувати тих кандидатів у владу, яких ці "розумники" будуть пхати у владу.
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24.12.2020 13:15 Відповісти
Зеленский медленно и уверенно идет в примерочную УИН. Кому-то сильно хочется примерить тюремную робу.
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24.12.2020 13:15 Відповісти
Может надо кому. Пресс-папье и подставка для тушения окурков (недорага):
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 1368
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24.12.2020 13:16 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 3552
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24.12.2020 13:16 Відповісти
Какие допросы для Зе? Будеть висеть вниз тормашками , если не успеет сдрыснуть !
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24.12.2020 13:31 Відповісти
Ізраїль своїх не видає.
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24.12.2020 13:54 Відповісти
Шуклінов про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський після президентства ходитиме на допити і відповідатиме разом з усіма, хто його оточує - Цензор.НЕТ 2633
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24.12.2020 14:12 Відповісти
Я верю только президенту.
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24.12.2020 14:19 Відповісти
Зеленский, после "президентства", отправиться к себе на родину - в москву, под протекторат Маслякова, и будет юморить для привычной ему публики - российских орков.
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24.12.2020 15:09 Відповісти
А вот и посмотрим..., посадят ли зеленую шваль - следующая власть...!
Например, порох - посадит ?!
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24.12.2020 17:27 Відповісти
 
 