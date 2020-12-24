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Новини Вирок генералу Назарову
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Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

Група військовослужбовців, які є ветеранами війни на Донбасі та продовжують обороняти Україну від російської агресії, виступили на захист генерала Назарова, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на низку заяв, поданих президенту Володимиру Зеленському, секретареві РНБО, генпрокурору і голові Верховного Суду.

"Просимо вжити усіх законних можливі рішення і вжити заходів, щоб не допустити взяття під варту генерала-майора Віктора Назарова та інших військових посадових осіб, які захищали територіальну цілісність України з 2014 року, і є сумніви щодо їхньої провини", - йдеться в тексті заяви.

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Зокрема, зазначається, що Назаров не міг запобігти атаці терористів на літак з українськими десантниками, оскільки це виходило за рамки його повноважень і можливостей.

Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 01

Заяву підписали командувач Української добровольчої армією, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, екс-начальник Генштабу Віктор Муженко і багато офіцерів ЗСУ.

Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 02
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 03
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 04
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 05
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 06
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 07
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 08
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 09
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців 10

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

військовослужбовці (4766) Назаров Віктор (128)


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Топ коментарі
+17
Тоесть генерал не знал что высадку десанта в тылу врага транспортными самолетами нужно осуществлять минимум под прикрытием боевой авиации и наземных групп прикрытия?
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24.12.2020 12:49
+15
Это о том что гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд. Так правильно
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24.12.2020 12:56
+11
Это сейчас концепция такая, полностью переложить свои ошибки и преступления 2014-2015 годов, на путинский режим и сами, чистенькие и геройские, и дальше продолжать тусить возле корыта
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24.12.2020 12:51
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Шизоид, иди трусы Навального стирай. Армия для защиты страны и существует, и должна стрелять, ты не знал?
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24.12.2020 13:30 Відповісти
Вы зачем Боинг малазийский сбили, идиоты? Расскажи мне про летчика Волошина и диспетчера Карлоса...
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Че ж убийц кацапам отдают, а своих воинов судят? У вас какие то Украинцы странные, пейсатые в основном, или кацорылые типа Татарова да Ермака. Но недолго осталось.
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24.12.2020 13:44 Відповісти
ДИВАННЫМ ВОЕННЫМ ЭКСПЕРТАМ, ДЕГЕНЕРАТАМ, РУССКИМ СВИНОСОБАКАМ ПРОСЬБА ТУТ НЕ ПИСАТЬ.
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24.12.2020 13:18 Відповісти
диванный эксперт, дегенерат или русская свинсобака? Может я еще кого-то в перечне пропустил? Наверное идиотов.
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24.12.2020 13:34 Відповісти
Точно. Идиотов пропустил.
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24.12.2020 13:35 Відповісти
"с морпехами в аэропорту Луганска" ?! Конечно, потому, что морпехов там и не было и не направлялись !!!
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Вот и я думаю в годы Второй мировой войны погибли миллионы украинцев и сейчас когда украинцы остыли, почему они так рассудительно не могут обвинить Расию в этих злодеяниях ,Московия использовала постоянно Украину как буферное государство, а украинский народ для них являлся обычным и мешками с песком, для защиты своих западных границ и не более и почему мы украинцы боимся сейчас потерять свои жизни освобождая свои земли, предательство и трусость будут помнить дольше чем потерянные жизни правда? Мы только можем смерть на смерть отвечать ,большему нас не научили
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24.12.2020 13:24 Відповісти
Заметь , еще и памятник Жукову хотят восстановить, то в Харькове то еще где, и никто не вспомнит какой это ценой.
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24.12.2020 13:27 Відповісти
Вчера гепу хоронили, так там очередь была покруче, чем при совке к мавзолею ленина.
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24.12.2020 13:36 Відповісти
Мавзолей небось построят, лично я за.
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24.12.2020 13:39 Відповісти
Навіщо ? Над входом в мерію Харкова повісити.
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24.12.2020 13:51 Відповісти
Тоже вариант.
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24.12.2020 14:14 Відповісти
"он не мог предотвратить атаку на Ил-76 " ... Зато ОН МОГ И ДОЛЖЕН БЫЛ отменить сам полет !!!! Это он ТОЧНО МОГ !!!!
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24.12.2020 13:24 Відповісти
А Жуков мог не топить в Днепре 300000 Украинцев при штурме Киева, памятники ему зачем ставите?
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24.12.2020 13:28 Відповісти
А мы ему нетольно НЕ ставим, а и сносим !
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24.12.2020 13:45 Відповісти
дебил?
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24.12.2020 13:37 Відповісти
Вот и список военных, которые не знают боевой Устав, можно увольнять.
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24.12.2020 13:25 Відповісти
А что там в уставе про гражданские суды, поведай.
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24.12.2020 13:29 Відповісти
Каким командующим? Все командующие сдрыснули в мацкву, и сейчас ей усердно служат, а судят тех кто остался и сражался.
Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців - Цензор.НЕТ 567
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24.12.2020 13:35 Відповісти
Иди Поклонскую с Констаниновым и Гоблином в жопу поцелуй, Мамчура он вспомнил, у них в оружейке было 30 шт. ПМ.
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24.12.2020 13:42 Відповісти
Короткая у тебя память. Кто должен был дать команду на перелет ? Сколько длится подготовка к перелету ? ЧТО ТАКОЕ ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ ?????? НЕ ПИШИ ХЕРНИ !!!!!!!!
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24.12.2020 14:20 Відповісти
ТЫ НИХРЕНА НЕ ЗНАЕШЬ ТО ЧТО ТЫ НАПИСАЛ 100! АХИНЕЯ.
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24.12.2020 14:48 Відповісти
Люди не имеющие малейшего представлению о военных делах пытаются осуждать действия генерала.
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Перебазирование эскадрильи возможно по решению ГШ за подписью МО. Без этого- статья измена Родине Подготовка к перелету (без формальностей и наличия топлива )заняла бы около полутора суток ( это надо считать ) Угон самолета это не перелет части или перебазирование. Беленко к угону готовился лет 8
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24.12.2020 15:12 Відповісти
И в крыму были не ВВС а ПВО , и не в аэропорту а на аэродроме- прими к сведению
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24.12.2020 15:19 Відповісти
Извини но дурака учить - только время тратить
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24.12.2020 16:15 Відповісти
Крым захватили в феврале, когда все руководство страны, МО, МВД, СБУ, ГПУ, сбежало в РФ. А выборы Президента Украины прошли в июне 2014 го., учи историю кацап, развонялся тут...
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24.12.2020 16:10 Відповісти
В Новофедоровке Сакского района, АР Крым в бригаде численностью больше 800 человек оружия было только на две дежурные смены: 6 АКС-74 и 24 ПМ. И так было по всему Крыму, потому что в январе-феврале 2014 года командир АТГ "КРЫМ" приказал все оружие сдать на склады хранения. Это тот командир, который с появлением зелёных человечков переметнулся к русским и агитировал переходить на сторону оккупантов.
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24.12.2020 19:38 Відповісти
Поведай нам о своих подвигах в ратном деле. Игра оловянными солдатиками в детстве не в счет.
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24.12.2020 14:15 Відповісти
Понос слов -запор мысли.
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24.12.2020 14:22 Відповісти
Такой же жидкий понос мы слышали на стадионе от ишака оманского. Главное срать не переставая , лозунг зетварей. Я могу последовать твоему примеру и на 10 страницах обвинить тебя во всех смертных грехах Обосрать , а ты отмывайся.
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24.12.2020 14:26 Відповісти
Назаров сам сел в тот самолет и полетел на войну.
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Это позор. Так плюнуть в лицо родственникам погибших могли только совковые генералы. Теперь поняли откуда брались приказы во времена ВОВ : " Дорасходовать личный состав и отправиться на переформирование". Этих командиров совок воспитал, совками они и помрут, но сколько горя еще принесут. Все, что нужно знать о реформах в ВСУ.
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24.12.2020 13:44 Відповісти
Идиот ? А что ты вообще знаешь о ВСУ ? Как откосить ?
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24.12.2020 14:12 Відповісти
Генерал Назаров и вправду невиновен. Это расправа.
Началась при Барыге, продолжается при Зебиле.
Хитрожопые одинаково уничтожают Армию.
Ибо защита гойской Родины - это не кошерно...
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24.12.2020 13:53 Відповісти
Російських терористів, які збили цей літак Наймудріший усіх часів попередив, щоб не летіли в Турцію (спецоперація ГРУ) де б їх могли затримати і арештувати, а генерала, який захищав Україну і направив літак в аеропорт - засудили. Виходить, що судять не тих, що служать не тим?
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24.12.2020 14:13 Відповісти
Так кто же тогда виноват?
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24.12.2020 14:21 Відповісти
Война ! И на ней убивают.
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24.12.2020 14:27 Відповісти
чушь не лепи
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24.12.2020 18:51 Відповісти
ЕСЛИ НАЗАРОВ НЕВИНАВАТ, ТО И ЖУКОВ С ВАТУТИНЫМ ГЕРОИ.
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24.12.2020 14:46 Відповісти
У тебя возможно
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24.12.2020 14:50 Відповісти
Дай ответ кто виноват в гибели 15000000 человек в Первую Мировую ?
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24.12.2020 14:52 Відповісти
БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ. ПАТАМУ, ЧТО ВОЙНА.
И ДА РАСКАЖИ ОТЦУ ПОГИБШЕГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ, ЧТО В СМЕРТИ ЕГО СЫНА НИКТО НЕ ВИНАВАТ - ПАТАМУ, ЧТО ВАЙНА. У ТЕБЯ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ ПОСЛЕ ОПРАВДАНИЙ НАЗАРОВА.
ИЛИ НЕеееен?????
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24.12.2020 15:06 Відповісти
Отцу погибшего Журавля должен на коленях рассказывать убивший его сына членограйь и пиджаки которые начали командовать военными. И эти ган....ны прийдет время -ответят
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24.12.2020 15:24 Відповісти
КАК У ВАС ПРАХОБОТОВ ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ - В ГИБЕЛИ ОДНОГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ ВИНАВАТ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАТАМУ ЧТО ЛИЧНО АТДАЛ ПРИКАЗ, ПАТАМУ ЧТО ВОЙНА. А В ГИБЕЛИ 26 ДЕСАНТНИКОВ И ЭКИПАЖА САМОЛЁТА НЕУВИНАВАТ НИКТО, ПАТАМУ, ЧТО ВОЙНА.
КАК ЖЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫ НА 300%.
ИСТИНУ ГОВОРЮ ВАМ - ВАМ И ВАШЕМУ ХОЗЯИНУ НЕВЕРИЛИ, НЕВЕРЯТ, И НИКОГДА НИКТО НЕПОВЕРИТ ПОТОМУ ЧТО ВАША ЛОЖЬ, ЦИНИЗМ, ДАЖЕ НЕДВУЛИЧИЕ, А МНОГОЛИЧИЕ ПРОПЛАЧЕННОГО ФЛЮГЕРА, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОРАЛИ ЗАШКАЛИВАЮТ ДАЖЕ НЕРАЗУМНОЕ.
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24.12.2020 15:51 Відповісти
Количество сделанных тобой ошибок и то о чем и как ты пишешь заставляет сомневаться в твоей психологической уравновешенности
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24.12.2020 16:19 Відповісти
КДЫ Ж ТЫ ПРИНИМАЕШЬ СОЗНАТЕЛЬНО НАПИСАННЫЕ ФРАЗЫ И СЛОВА ИЗ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ ОШИБКАМИ, ТО ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ СОМНЕВАТЬСЯ В УРОВНЕ ТВОЕГО ИНТЕЛЕКТА. 😅🤣😂😝🙃
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24.12.2020 17:22 Відповісти
А когда, у нас, в стране, кто-то, в чем-то, был виноват? Люди гибнут, самолеты сбиваются, с курсантами падают, Иловайск и пр. неудачные операции, коррупционеры - все на свободе. Так, государство, долго не протянет. Его сожрут те, кто должен сидеть в тюрьме.
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24.12.2020 15:20 Відповісти
Каждый должен заниматься своим делом. Когда клоун становится главнокомандующим , а ворье министрами , наперсточники мерами -быть беде
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24.12.2020 15:26 Відповісти
Когда 73% дебилов избрали главнокомандующим ишака - армия виновата?
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24.12.2020 15:38 Відповісти
НА ТОТ МОМЕНТ ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО ИЗБРАЛИ ТОЛЬКО 54% ,,ДЕБИЛОВ". ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТЕ. 😅🤣😂😝😜
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24.12.2020 15:54 Відповісти
В аэропорт село 19 бортов. Один сбили. При таком раскладе удач и потерь на войне награждают. Его и наградили орденом Хмельницкого. А потом понадобился козёл отпущения...
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24.12.2020 15:56 Відповісти
Как видишь у некоторых другая точка зрения и ничем переубедить их нельзя.Таков человек ,увы... Всегда находились те кто проклинал командиров за то что погиб им близкий человек.
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24.12.2020 16:24 Відповісти
Два десантных борта. Если сели 19, зачем тогда отправлять три десантных, их которых два сели, один сбит. Врать не хорошо.
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24.12.2020 17:53 Відповісти
Бредите, не зная всей инфы.
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24.12.2020 19:25 Відповісти
Вопрос юридически запутанный. То ли война, то ли АТО, то ли ООС....
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24.12.2020 16:15 Відповісти
Я ось сиджу і читаю коментарі і диву даєшся,які є люди далекі від дійсності!! Одні за--другі -проти,а насправді більшість дуже і дуже далека від дійсності,в мене лише одне незрозуміле,як-би на футбольному матчі забивались всі голи,то якіб були рахунки,або як-би всі удари проходили в боксі,щоб було і на останне,як-би в війнах всі операції були успішними,щоб було????!!!! Для мене неграмотного відповідь одна--НЕБУЛОБ СВІТУ,а війн зовсім НЕБУЛОБ,бо не було кому воювати,всі по тюрмах сиділиб. Хай військові вирішують винний чи ні генерал,а цивільні-- дайте хоч раду на місцях,я он сиджу і думаю,який-же знаменитий цей Кернес,якщо йому і пам*ятник ,і вулицю,і метро,а далі ще більше,добкін вже життя не уявляє без нього----О ХЕРОЙ!!!! То нічого що крав,але ж і для міста багато робив--це один блогер так співав,оце біда,а ви лізите до генерала
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24.12.2020 16:38 Відповісти
Генерала в тюрьму. Привык делать за счет рядовых.
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24.12.2020 17:55 Відповісти
Что привык делать за счет рядовых, простите?)
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25.12.2020 13:22 Відповісти
звинувачення- "бред рябої кобили". іде війна і всі обставини міг передбачити тільки господь.
а може взагалі не приймати ніяких дій, а війська в казарму, бо в очах путлера мир
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24.12.2020 20:42 Відповісти
посылать тяжелый Ил-76 под ПЗРК мог только идиот или предатель,

товарищи ветераны
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24.12.2020 21:37 Відповісти
Ну если часть военных выразили солидарность с генералом Назаровым, то может есть смысл провести голосование всего личного состава армии, ВДВ или хотя бы состава https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ? Интересно, есть ли в списке подписантов хоть один рядовой или офицер десантник? Муженко подписал , это понятно , а вот генерал Забродский не подписал.
Забыл, или не согласен с подписавшими ? И вообще, обвинительный приговор Назарову был вынесен в 2017 году. Почему подписанты молчали все эти три года?
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24.12.2020 22:05 Відповісти
Кстати, вот другой пример как военнослужащие 194 авиационной бригады в Чугуеве выступили с поддержкой своих коллег, арестованных накануне. И в этом случае, я полностью на стороне военных, которые не ждали три года удобного случая, не раскладывали варианты как в покере и преферансе , а сразу открыто высказали свою точку зрения.
"Офицеры воинской части из Чугуева просят изменить меры пресечения к Глазунову и Жуку на более мягкие.
Заявление подписали 194 военнослужащих авиационной бригады Чугуева, которые поручились за своих собратьев.
К заявлению присоединились и военные из других частей - например, Миргорода и Ивано-Франковска. Все они также выразили готовность всеми возможными способами способствовать следствию по делу о катастрофе Ан-26."https://novyny.24tv.ua/ru/korrupcionery-vole-oficery-sizo-zajavlenie-*******-novosti-harkov_n1495205
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25.12.2020 08:49 Відповісти
Щоб зберегти шоколадну фабрику в Ліпецьку Порошенко ніяк не міг назвати Росію агресором і звинуватити Росію в розв"язанні війни на сході Украіни. Весь світ про це говорив, а Пеця все кивав на "ту сторону". Зеленський другий рік шукає в очах Путіна бажання до миру. Оце такі в нас "гімнокомандуючі".
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24.12.2020 23:01 Відповісти
Як ви вже заіпали своєю фабрікаю. Я думав , що такі де-, зе- біли вже виздихали, але НІ, живучі , ***.
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24.12.2020 23:39 Відповісти
5 лет, как её арестовали, три года, как последнюю лампочку потушили, а у кремлеботни из методичек всё никак не уберут...
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Так і не зрозумів учасниками чого є оті підписанти - війни з Росією, де Збройні сили мають протидіяти нападу з моменту його вчинення, чи якоїсь операції зі знешкодження купки терористів-маргіналів, бо тоді зрозуміло, чому Назаров і інші не воювали, а клали на все (бо як вони пишуть, Закон не передбачає їх участь) і зливали бригади в Південному, Іловайському, Дебальцевському казанах, в ДАПі і ЛАПі... а їх підлеглі, з тих же підстав, сотнями здавалися в полон, кидали зброю і тікали з передової.
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01.01.2021 23:54 Відповісти
Не розумієш - не пиши. А пиши лише тоді, коли сам воював. І всім зразу стане краще...
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21.05.2021 20:18 Відповісти
Сподіваюся, що ти уж точно тиждень пила воду з брудної калюжи біля териконіу під Червонопартизанськом... І точно і в строк виконувала накази таких дегенератів, як Назаров.
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22.05.2021 03:39 Відповісти
Генерала Назарова обвиняют безосновательно, он не мог предотвратить атаку на Ил-76 с десантниками в аэропорту Луганска...
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Значит обосрался выполняя приказ...сразу вопрос ЧЕй????
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Мой дед так по чужому идиотизму получил орден боевого красного знамени и ранение...ибо отправили бронекатер по дунаю в светлое время суток мимо городской застройки занятой противником....дебилы *****
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21.05.2021 20:23 Відповісти
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