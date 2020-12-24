Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

Група військовослужбовців, які є ветеранами війни на Донбасі та продовжують обороняти Україну від російської агресії, виступили на захист генерала Назарова, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на низку заяв, поданих президенту Володимиру Зеленському, секретареві РНБО, генпрокурору і голові Верховного Суду.

"Просимо вжити усіх законних можливі рішення і вжити заходів, щоб не допустити взяття під варту генерала-майора Віктора Назарова та інших військових посадових осіб, які захищали територіальну цілісність України з 2014 року, і є сумніви щодо їхньої провини", - йдеться в тексті заяви.

Читайте також: "Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко

Зокрема, зазначається, що Назаров не міг запобігти атаці терористів на літак з українськими десантниками, оскільки це виходило за рамки його повноважень і можливостей.

Заяву підписали командувач Української добровольчої армією, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, екс-начальник Генштабу Віктор Муженко і багато офіцерів ЗСУ.



















Читайте також: Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.