Генерала Назарова звинувачують безпідставно, він не міг запобігти атаці на Іл-76 із десантниками в аеропорту Луганська, - заява військовослужбовців. ДОКУМЕНТ
Група військовослужбовців, які є ветеранами війни на Донбасі та продовжують обороняти Україну від російської агресії, виступили на захист генерала Назарова, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на низку заяв, поданих президенту Володимиру Зеленському, секретареві РНБО, генпрокурору і голові Верховного Суду.
"Просимо вжити усіх законних можливі рішення і вжити заходів, щоб не допустити взяття під варту генерала-майора Віктора Назарова та інших військових посадових осіб, які захищали територіальну цілісність України з 2014 року, і є сумніви щодо їхньої провини", - йдеться в тексті заяви.
Зокрема, зазначається, що Назаров не міг запобігти атаці терористів на літак з українськими десантниками, оскільки це виходило за рамки його повноважень і можливостей.
Заяву підписали командувач Української добровольчої армією, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, екс-начальник Генштабу Віктор Муженко і багато офіцерів ЗСУ.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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Началась при Барыге, продолжается при Зебиле.
Хитрожопые одинаково уничтожают Армию.
Ибо защита гойской Родины - это не кошерно...
И ДА РАСКАЖИ ОТЦУ ПОГИБШЕГО СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ, ЧТО В СМЕРТИ ЕГО СЫНА НИКТО НЕ ВИНАВАТ - ПАТАМУ, ЧТО ВАЙНА. У ТЕБЯ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ ПОСЛЕ ОПРАВДАНИЙ НАЗАРОВА.
ИЛИ НЕеееен?????
КАК ЖЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫ НА 300%.
ИСТИНУ ГОВОРЮ ВАМ - ВАМ И ВАШЕМУ ХОЗЯИНУ НЕВЕРИЛИ, НЕВЕРЯТ, И НИКОГДА НИКТО НЕПОВЕРИТ ПОТОМУ ЧТО ВАША ЛОЖЬ, ЦИНИЗМ, ДАЖЕ НЕДВУЛИЧИЕ, А МНОГОЛИЧИЕ ПРОПЛАЧЕННОГО ФЛЮГЕРА, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОРАЛИ ЗАШКАЛИВАЮТ ДАЖЕ НЕРАЗУМНОЕ.
а може взагалі не приймати ніяких дій, а війська в казарму, бо в очах путлера мир
товарищи ветераны
Забыл, или не согласен с подписавшими ? И вообще, обвинительный приговор Назарову был вынесен в 2017 году. Почему подписанты молчали все эти три года?
"Офицеры воинской части из Чугуева просят изменить меры пресечения к Глазунову и Жуку на более мягкие.
Заявление подписали 194 военнослужащих авиационной бригады Чугуева, которые поручились за своих собратьев.
К заявлению присоединились и военные из других частей - например, Миргорода и Ивано-Франковска. Все они также выразили готовность всеми возможными способами способствовать следствию по делу о катастрофе Ан-26."https://novyny.24tv.ua/ru/korrupcionery-vole-oficery-sizo-zajavlenie-*******-novosti-harkov_n1495205
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Значит обосрался выполняя приказ...сразу вопрос ЧЕй????
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Мой дед так по чужому идиотизму получил орден боевого красного знамени и ранение...ибо отправили бронекатер по дунаю в светлое время суток мимо городской застройки занятой противником....дебилы *****