У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС. ІНФОГРАФІКА

Державні структури через систему закупівель Prozorro в 2020 році придбали службових автомобілів на понад 1,5 млрд гривень. Найбільше машин купили для Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться в матеріалі dozorro, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що в 2020 році в Prozorro держструктури купили 2 852 автомобілі за 1,571 млрд грн. Таким чином цього року на машини витратили стільки ж, скільки й на апарати ШВЛ.

Найчастіше державні замовники вибирали марку Renault, а модель - Renault Duster. Їх вони придбали 1603 і 1118 відповідно - це 39% від загальної кількості авто.





Найбільше Renault Duster купили для медичних працівників сільської місцевості і для МВС.

У 2018 році стартувала держпрограма "Доступна медицина", і в рамках цієї програми закуповують службові автомобілі для лікарів, які працюють у селах.

Автомобілі Renault Duster для медиків придбали: 97 у Вінницькій області; 47 у Волинській; 32 у Черкаській; 16 у Запорізькій. Для медиків Одеської області місцева влада придбала 42 Suzuki SX4.

Нацполіція придбала автомобілі спецпризначення на базі Renault Duster. 200 із них у травні, ще 65 - у листопаді.

Державна прикордонна служба купила 40 патрульних автомобілів підвищеної прохідності спецпризначення на базі Renault Duster.

Також держструктури придбали 154 Renault Logan і 130 Renault Megane.

Другою за популярністю маркою авто серед держзамовників став Peugeot. За рік таких машин придбали 363. Найпопулярніша модель - Peugeot 301, придбали 328 примірників (для Нацполіції 250 і 60 автомобілів, для ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях - 8).

Третіми за обсягами продажів в Prozorro стали автомобілі Toyota (всього 137 машин). Toyota Camry - найпопулярніший седан бізнес-класу серед державних структур. Їх кількість в українських бюджетних установах збільшилася на 54 машини.

Залежно від комплектації Toyota Camry в середньому купували за 744-890 тис. грн, а гібридна версія коштувала від 895 тис. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry придбали: управління справами апарату Верховної Ради - 14 авто; Служба зовнішньої розвідки - 11 авто, апарат Ради національної безпеки й оборони - 4 авто; Національний банк - 6 гібридних Toyota Camry.

Також замовники вибирали Toyota Corolla (всього 40 машин, із них по 10 в УДО і Служби зовнішньої розвідки) і позашляховик Toyota Land Cruiser (зокрема, по 4 авто в ДБР і УДО, ще 2 - СВР).

Найбільше авто цього року придбало Міністрество внутрішніх справ. Так, 748 машин на 369 млн грн придбала Нацполіція. Їх купили в одного постачальника - ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

Державна прикордонна служба купила 60 автомобілів на 39 млн грн - придбали 40 Renault Duster і 20 Mitsubishi L200.

Обласні служби автомобільних доріг Укравтодору в 2020 році придбали 44 авто на 36,3 млн грн. Серед них були і преміальні Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 і Mitsubishi Pajero Sport.

Після розголосу в ЗМІ частину тендерів скасували, однак незважаючи на це, багато обласних служби поповнили свій автопарк новими авто преміум-класу.

У 2020 році Служба зовнішньої розвідки придбала 44 автомобілі на 38,5 млн грн. Серед придбань 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 грн грн. У цих автомобілях є кріплення для дитячих крісел.

Управління держохорони придбало 38 авто за 31,5 млн грн. У липні купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, у жовтні - 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в листопаді - 3 Mitsubishi Pajero Sport.







Також КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" придбав Ford Tourneo Custom в комплектації "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун, 6-ти ступінчасту автоматичну коробку передач, 2 кондиціонери, камеру заднього виду і білу шкіряну оббивку сидінь. Сидіння 2-го ряду можна встановлювати як по ходу руху автомобіля, так і навпаки - для облаштування простору для нарад. Магнітола в машині, крім інших функцій, має дистанційне керування на кермі і 10 динаміків.

КП Київської облради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання" також купило Ford Tourneo Custom - вже за 1,3 млн грн.

Дніпропетровський професійний коледж спорту Дніпропетровської облради купив Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 зі шкіряним салоном за 1,4 млн грн.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ придбав два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн кожен.

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