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Новини
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У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС. ІНФОГРАФІКА

Державні структури через систему закупівель Prozorro в 2020 році придбали службових автомобілів на понад 1,5 млрд гривень. Найбільше машин купили для Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться в матеріалі dozorro, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що в 2020 році в Prozorro держструктури купили 2 852 автомобілі за 1,571 млрд грн. Таким чином цього року на машини витратили стільки ж, скільки й на апарати ШВЛ.

Найчастіше державні замовники вибирали марку Renault, а модель - Renault Duster. Їх вони придбали 1603 і 1118 відповідно - це 39% від загальної кількості авто.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 01
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 02

Найбільше Renault Duster купили для медичних працівників сільської місцевості і для МВС.

У 2018 році стартувала держпрограма "Доступна медицина", і в рамках цієї програми закуповують службові автомобілі для лікарів, які працюють у селах.

Автомобілі Renault Duster для медиків придбали: 97 у Вінницькій області; 47 у Волинській; 32 у Черкаській; 16 у Запорізькій. Для медиків Одеської області місцева влада придбала 42 Suzuki SX4.

Нацполіція придбала автомобілі спецпризначення на базі Renault Duster. 200 із них у травні, ще 65 - у листопаді.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 03

Державна прикордонна служба купила 40 патрульних автомобілів підвищеної прохідності спецпризначення на базі Renault Duster.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 04

Також держструктури придбали 154 Renault Logan і 130 Renault Megane.

Другою за популярністю маркою авто серед держзамовників став Peugeot. За рік таких машин придбали 363. Найпопулярніша модель - Peugeot 301, придбали 328 примірників (для Нацполіції 250 і 60 автомобілів, для ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях - 8).

Третіми за обсягами продажів в Prozorro стали автомобілі Toyota (всього 137 машин). Toyota Camry - найпопулярніший седан бізнес-класу серед державних структур. Їх кількість в українських бюджетних установах збільшилася на 54 машини.

Залежно від комплектації Toyota Camry в середньому купували за 744-890 тис. грн, а гібридна версія коштувала від 895 тис. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry придбали: управління справами апарату Верховної Ради - 14 авто; Служба зовнішньої розвідки - 11 авто, апарат Ради національної безпеки й оборони - 4 авто; Національний банк - 6 гібридних Toyota Camry.

Також замовники вибирали Toyota Corolla (всього 40 машин, із них по 10 в УДО і Служби зовнішньої розвідки) і позашляховик Toyota Land Cruiser (зокрема, по 4 авто в ДБР і УДО, ще 2 - СВР).

Найбільше авто цього року придбало Міністрество внутрішніх справ. Так, 748 машин на 369 млн грн придбала Нацполіція. Їх купили в одного постачальника - ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

Державна прикордонна служба купила 60 автомобілів на 39 млн грн - придбали 40 Renault Duster і 20 Mitsubishi L200.

Обласні служби автомобільних доріг Укравтодору в 2020 році придбали 44 авто на 36,3 млн грн. Серед них були і преміальні Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 і Mitsubishi Pajero Sport.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 05

Після розголосу в ЗМІ частину тендерів скасували, однак незважаючи на це, багато обласних служби поповнили свій автопарк новими авто преміум-класу.

У 2020 році Служба зовнішньої розвідки придбала 44 автомобілі на 38,5 млн грн. Серед придбань 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 грн грн. У цих автомобілях є кріплення для дитячих крісел.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 06

Управління держохорони придбало 38 авто за 31,5 млн грн. У липні купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, у жовтні - 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в листопаді - 3 Mitsubishi Pajero Sport.

У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 07У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 08
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 09
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС 10

Також КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" придбав Ford Tourneo Custom в комплектації "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун, 6-ти ступінчасту автоматичну коробку передач, 2 кондиціонери, камеру заднього виду і білу шкіряну оббивку сидінь. Сидіння 2-го ряду можна встановлювати як по ходу руху автомобіля, так і навпаки - для облаштування простору для нарад. Магнітола в машині, крім інших функцій, має дистанційне керування на кермі і 10 динаміків.

КП Київської облради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання" також купило Ford Tourneo Custom - вже за 1,3 млн грн.

Дніпропетровський професійний коледж спорту Дніпропетровської облради купив Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 зі шкіряним салоном за 1,4 млн грн.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ придбав два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн кожен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн

авто (6180) держзакупівлі (383) МВС (3503) Prozorro (1952)


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Топ коментарі
+8
эмведе нужно помагать - баловать ее и лелеять.
а то хто же потом вас метелить будет?
не хлопцы же на передке для которых волонтеры просят запчасти...
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24.12.2020 13:02
+6
А ось і покращення! Не вгодиш вам Порохоботам
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24.12.2020 13:08
+3
А самолетов для ВПС не купили? А, цели и задачи не те...
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24.12.2020 13:02
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эмведе нужно помагать - баловать ее и лелеять.
а то хто же потом вас метелить будет?
не хлопцы же на передке для которых волонтеры просят запчасти...
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24.12.2020 13:02 Відповісти
До речі, мєнти з початку епідемії отримують щомісяця по 10 000 гривень доплати.
Не медики- мєнти.
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24.12.2020 13:14 Відповісти
бо менти - то така універсальна вакціна від усього, у розумінні влади, - от на неї грошенята і йдуть...
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24.12.2020 13:18 Відповісти
Ну, здесь ты соврал. У меня в этом месяце 11240 зряплаты. Это со всеми доплатами, премиями и прочим. За 25 лет выслуги. Отними оттуда чирик- и это мой оклад, да?
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24.12.2020 13:40 Відповісти
А у мене 3700. Я медик.
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24.12.2020 13:58 Відповісти
Я писал не за тебя. А за то, что не доплачивают ментам по чирику к зарплате. По крайней мере рядовому и младшему командному составу. Что получает управа- только черт знает.
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24.12.2020 14:02 Відповісти
А коли був карантин доплачували?
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24.12.2020 14:06 Відповісти
Я пишу за себя. Само собой- и тех кто со мной в одной службе в одном заведении. В каждое подразделение спускают денег согласно штатке. Есть возможность- повыше премию нарисуют, нет- так обойдутся. О доплате в червонец- вот, от тебя узнал...
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24.12.2020 14:11 Відповісти
А самолетов для ВПС не купили? А, цели и задачи не те...
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24.12.2020 13:02 Відповісти
Что ж еще покупать при принятом бюджете нищей страны.
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24.12.2020 13:06 Відповісти
правильнее писать - мы купили государству, а то люди совсем перестали понимать кто кому служит..
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24.12.2020 13:07 Відповісти
А ось і покращення! Не вгодиш вам Порохоботам
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24.12.2020 13:08 Відповісти
от такі ми сцуки невдоволені
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24.12.2020 13:22 Відповісти
Яка чудова новина!
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24.12.2020 13:12 Відповісти
а таврии где? анусы? славуты?, вы шо там твари асфальта под ногами не ощущаете?
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24.12.2020 13:27 Відповісти
Так.Найпопулярніші:Рено,й Пежо. Загальновідомо,що найкращі в світі авто-літаки-локомотиви,роблять у Франції.Бєбєбє не дасть збрехати.
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24.12.2020 13:55 Відповісти
Авак про народ турбується,щоб комфортабельно возити.Позавчора:https://defence-ua.com/news/v_ngu_otrimali_veliku_kilkist_spetsialnoji_tehniki-2398.html В НГУ отримали велику кількість спеціальної техніки
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС - Цензор.НЕТ 3997
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24.12.2020 13:31 Відповісти
Четыре командно- штабных грузовика. 58 патрульных микроавтобусов. Ну да, не газели, не уазы- форды... На все подразделения. Мда, солидно.
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24.12.2020 13:48 Відповісти
Звичайно.І це тільки минулого тижня закупили.
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24.12.2020 13:58 Відповісти
И это каждый тиждень происходит? Или через?
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24.12.2020 14:05 Відповісти
Мені не доповідають.Можете самостійно знайти інформацію.
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24.12.2020 14:14 Відповісти
Могу. И точно знаю что это первое массовое поступление...
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24.12.2020 14:23 Відповісти
Армянско мусорская мразь жирует
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24.12.2020 13:50 Відповісти
Зельоний пір во время ковіда.
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Такая модель Сузуки СХ4 не выпускается уже лет семь. Вот правильная
У 2020 році держава купила автомобілів на 1,5 мільярда: найбільше для МВС - Цензор.НЕТ 9360
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24.12.2020 15:23 Відповісти
и ЗСУшники-на шишигах,таблетках и бушных "иракских" хаммерах!
и Добробатовцы-на простреляных-латаных тэчиках,пэтролах и л200 рассекает!
война,она такая...
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24.12.2020 15:39 Відповісти
А зачем защищать страну, которая покупает дорогущие внедорожники и люксовые автомобили для чиновников и коррумпированных ментов, в то время пока для ремонта машин на передовой деньги собирают волонтеры с граждан?! Может ну его нахер? Ведь если завтра сюда придет Путин, то для этих мразей в элитных иномарках за государственный счет НИЧЕГО не измениться! Они публично порвут украинские паспорта, сожгут вышиванки и стоя на коленях примут российское гражданство с пением российского гимна! Тогда ЗАЧЕМ гибнут наши пацаны, если все это даром?! Ведь мразям в дорогих автомобилях ровным счетом плевать при какой власти воровать! Они же все равно воруют у народа! У украинского народа!
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24.12.2020 20:33 Відповісти
 
 