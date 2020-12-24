30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань Верховної Ради в грудні поточного року.

З них 21 народний депутат жодного разу не проголосував протягом поточного місяця. Йдеться як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих депутатах, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не було натиснуто кнопку "за", "проти" або "утримався"). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Комітету виборців України.

"Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак ("Опозиційна платформа – За життя"), Ігор Колихаєв ("За майбутнє"). Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів", - підкреслюється в повідомленні КВУ.

Крім цього зазначається, що тільки шість народних депутатів взяли участь у всіх 100% голосувань за місяць: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба (всі представники фракції "Слуга народу").

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Серед фракцій і груп ВР найнижчі показники голосувань у депутатів "Опозиційною платформи - За життя". В середньому вони взяли участь тільки в 36% голосувань ВР. Депутати ВО "Батьківщина" і групи "За майбутнє" в середньому голосували в 48% випадків. У решти фракцій показники вище: група "Довіра" і "Голос" (74%), "Європейська Солідарність" (77%), "Слуга народу" (84%).

КВУ серед іншого підкреслює, що всього за місяць відбулося 370 голосувань.