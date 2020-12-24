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30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань Верховної Ради в грудні поточного року.

З них 21 народний депутат жодного разу не проголосував протягом поточного місяця. Йдеться як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих депутатах, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не було натиснуто кнопку "за", "проти" або "утримався"). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Комітету виборців України.

"Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак ("Опозиційна платформа – За життя"), Ігор Колихаєв ("За майбутнє"). Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів", - підкреслюється в повідомленні КВУ.

Крім цього зазначається, що тільки шість народних депутатів взяли участь у всіх 100% голосувань за місяць: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба (всі представники фракції "Слуга народу").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" 7 місяців затягує з поданням фінансового звіту, прикриваючись карантином, - КВУ

Серед фракцій і груп ВР найнижчі показники голосувань у депутатів "Опозиційною платформи - За життя". В середньому вони взяли участь тільки в 36% голосувань ВР. Депутати ВО "Батьківщина" і групи "За майбутнє" в середньому голосували в 48% випадків. У решти фракцій показники вище: група "Довіра" і "Голос" (74%), "Європейська Солідарність" (77%), "Слуга народу" (84%).

КВУ серед іншого підкреслює, що всього за місяць відбулося 370 голосувань.

Автор: 

ВР (14992) КВУ (135) Слуга народу (2813) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1084) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) За майбутнє (26)


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А вот так безграмтные дебилы из ОПЗЖ не мытьем так катанием пытаются впарить кацапскую мочу.
30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ - Цензор.НЕТ 7586

1. Нема ніяких офіційних даних, що російська «вакцина» пройшла третій етап клінічних випробувань
2. Її ефективність не визнана на світовому рівні, навіть близько. Російський препарат не має прекваліфіксації ВООЗ
3. Вакцинація населення Ізраїлю «Супутником V» не починається. Більше того - міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заборонило використовувати її на ізраїльтянах.

І це лише один абзац! Безграмотність, брехливість та маніпуляції - притаманні проросійським довбой..бам якості.
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24.12.2020 13:14 Відповісти
Мертвечуковской зарыгани не до посещений ВР. Они колятся кацапской вакциной.
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24.12.2020 13:14 Відповісти
Депутатам от ОПЗЖ некогда. Они постоянно ездят в Москву для отчетов и инструктажа.
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24.12.2020 13:16 Відповісти
Хоть они и мразота, то в данном случае там во главе с клоунами делать нефиг.
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24.12.2020 13:37 Відповісти
С депутатами ОПЗЖ все понятно. У меня вопрос к их избирателям: "Голосуя за эту сепарскую вату, вы чего от них ожидали?". Что они в парламенте будут отстаивать ваши УССРовские интересы? Так им насрать и на вас и на ваши интересы. Что они очень красноречиво демонстрируют не посещая Раду. И какие выводы сделаете? Можно я за вас отвечу: "Никаких, т.к. вата, мозг и выводы - вещи не совместимые.
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Кнопкодави ЗЖОП не в ВР працюють, а в ГосДиріРФ.
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24.12.2020 13:25 Відповісти
 
 