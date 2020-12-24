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Новини
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Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук

Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук

Оскільки справу стосовно заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова забрали з підслідності Національного антикорупційного бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про відкладення обрання запобіжного заходу щодо Татарова до з'ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Всі дії робляться вночі... Вранці ми зайшли в ЄРДР і не бачимо (справи. - ред.). У мене зараз і процесуальних повноважень немає. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини", - сказав він.

За словами Грищука, ситуація нагадує йому зміну групи прокурорів в цьому провадженні 1 грудня. "Зараз просто визначили іншу підслідність - і групи прокурорів немає", - зазначив він.

Грищук додав, що під час судового засідання щодо обрання Татарову запобіжного заходу, яке заплановане на 12.30 у ВАКС, прокурори будуть клопотати про відкладення розгляду цього клопотання для з'ясування всіх обставин.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Грищук Максим (45) Антикорупційний суд ВАКС (1956) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+8
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 3109
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24.12.2020 13:20
+8
Преступница Венедиктова покрывает преступника Татарова по приказу преступника Зеленского, в соотвествии с планом преступрика Портнова..
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24.12.2020 13:23
+6
Лайно зелене може тільки Антоненка тримати рік безпідставно під вартою. Своїх, курчавих всіми силами відмазують. Горіть вам, всім, шакалам в ПЕКЛІ.
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24.12.2020 13:20
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зае---ла власть зеленобобиков-
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24.12.2020 13:14 Відповісти
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 9674
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24.12.2020 13:38 Відповісти
величайший писюанист играет на гитаре
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24.12.2020 14:34 Відповісти
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24.12.2020 13:18 Відповісти
радуйся мурзилка! это ты в 2019 писала в экстазе "ура, зеленский мой прызыдент!")))
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24.12.2020 13:24 Відповісти
Ну если бы ты не был дураком ,то скорей всего бы понимал ,что Зеленский это ангел небесный по сравнению с попередником Барыгой...
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24.12.2020 13:33 Відповісти
Где это я тебя бил ? Тебя природа так побила ,что мне там уже делать нечего ...
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24.12.2020 13:53 Відповісти
Я теж вже не бачу сенсу в образах виборців зелі. На країні вже можна ставити хрест і просто змиритися. Після двох Майданів здоров'я у нормальних людей на ідіотів вже не вистачає.
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24.12.2020 14:11 Відповісти
Да ,люди у нас таки идиоты ,если после первого Майдана привели к власти Ющенко а после второго Майдана Порошенко ,тут никакого здоровья не хватит ...
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24.12.2020 14:16 Відповісти
Ну ти типовий зебіляра.
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24.12.2020 14:20 Відповісти
Дійсно кантин - це час для школярів показати себе в інтернеті. Ще в першому класі пам'ятаю було: "Ти ідіот!" "Ні ти!" "Ні ти!" або "Ти дебил" "Где это я тебя бил?"
А тепер узагалі жах. Освіта для деяких вже повністю припинилась. І з такими розумними фразами вони і залишаться до кінця свого життя, ставлячи, при цьому, своїм світочем зеленого. Бо, нажаль, така сьогоднішня реальність в 21 ст.
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24.12.2020 14:25 Відповісти
який ж Ви колекційний екземпляр
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24.12.2020 13:39 Відповісти
вєруєш?
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24.12.2020 13:41 Відповісти
внесу тебе в список зєбілів)))(
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24.12.2020 13:41 Відповісти
т.е. ты лошок рассчитывал именно на такой результат работы Ишака - жо...па везде, куда не бросишь взгляд? тогда вы малаЦЦы быдло73. жаль в Украине нет пустыни, что бы с пархатым уродом во главе, отправить вас лет на 40 погулять, а нам людям дать пожить спокойно.
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24.12.2020 13:44 Відповісти
Ну если бы ты долечился то знал бы ,что жопа везде ,это когда доллар в три раза в гору жопа это когда цены в два в три раза и тарифы в десяток раз в гору а недолечившимся мудакам типа тебя ,рассказывают про Томос и прочую херню ...поэтому лошок это ты, а сейчас по сравнению с соевыми временами не жопа а стабильность .
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24.12.2020 13:50 Відповісти
По сравнению с Порошенко "Стабильная жопа". Жаль что нормальные люди вместе с зебилами тоже страдают.
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24.12.2020 13:55 Відповісти
Та,да ,мне тоже жалко смотреть на Пашинского и Танюшку Черновол ,исстрадались бедолаги ...
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24.12.2020 13:56 Відповісти
В тебе в ніку помилка: ти явно не вовк, ти сірий ослик.
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24.12.2020 13:59 Відповісти
Сірий зеблан, а ти розумієш взагалі, чому курс падає і росте? Чи ти як Мендель думаєш, що курсом можна з Твітера управляти?
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24.12.2020 14:22 Відповісти
Ты дятел,не понимаешь ,что курс падает до 40 а потом растёт до 25 только потому ,что твари которые знают,как он будет расти и падать у таких дураков как ты стырят очень много денег а потом с тех стыренных таким как ты дадут по полкопейки ,чтобы здесь Барыге очко вылизывали - вот и вся хитрость .
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Ти, дебіл, взагалі знаєш, що таке перекупленість і перепроданість? Коли ціна дає різкий ріст або падіння, завжди після такого йде корекція. Курс на будь що визначається ринком(попит і пропозиція - чув про таке, зебіл тупорилий?). Так ось - увесь цей час курс підтримувався штучно, спалюючи золотовалютні резерви. Війна, + грошова маса з окупованого Криму і окупованого Донбасу хлинула в Україну, дуже круте падіння ВВП через війну і так далі спричинило такий різкий скачок відносно долара. Гривню відпустили в вільне плавання, щоб її ціну оприділив ринок і він це зробив. І ти мені ще чмо тупориле будеш розповідати про якийсь заговор? Йди вчись, дауна кусок!
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24.12.2020 16:08 Відповісти
скучно! мне и добавить нечего)))объяснили тебе, что ты мудак без моего вмешательства. маленький вопрос придурку-у меня дом в АРК, а проблемы с весны 2014, виноваты барыги, Томосы и т.д? а почему Ишак не вернет курс на 8,00 и тарифы с ценами, тоже барыги мешают? ох ты и лось!
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24.12.2020 14:51 Відповісти
Проблемы у тебя исключительно с головой и единственный твой дом ,это дурка не скучай...
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24.12.2020 15:23 Відповісти
как тут скучать, когда вокруг ослы типа тебя)))) давай с других ников бомбани по всем к то понимает, что ты лось! не нашел тебя в комментах- 24.12.20 13:58 НКРЭКУ повысила тарифы на отопление для населения. барыги)))
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Тебе дурака и без меня уже так бомбанули ,что крыша твоя улетела хрен догонишь .. а про тарифы я обязательно скажу как только получу платёжку ..
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24.12.2020 15:33 Відповісти
МВФ все бачить. Цікаво, які висновки сьогодні вони запишуть в свій документ?
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24.12.2020 13:19 Відповісти
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 2134
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24.12.2020 13:40 Відповісти
Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук - Цензор.НЕТ 3109
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24.12.2020 13:20 Відповісти
Лайно зелене може тільки Антоненка тримати рік безпідставно під вартою. Своїх, курчавих всіми силами відмазують. Горіть вам, всім, шакалам в ПЕКЛІ.
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24.12.2020 13:20 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:22 Відповісти
Преступница Венедиктова покрывает преступника Татарова по приказу преступника Зеленского, в соотвествии с планом преступрика Портнова..
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24.12.2020 13:23 Відповісти
згоден, все так .- но..., а коли там було інакше.... Своїм ВСЕ - іншим ( опонентам) Закон та Беззаконіе...- воно там завжди так ...зміна ФІО ні на що не впливае...
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24.12.2020 13:42 Відповісти
зеля, с таким покрытием преступников мы в Украине никогда не поборем ни воровство ни коррупцию..... ну молчи дальше... ермак уже тебе на голову залез ? ну скоро на твои уши и лоб сцать начнёт.... хотя уже итак!
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24.12.2020 13:34 Відповісти
*****! щоби і хто би тут щось не говорив, але в нормальній країні й за відповідальної влади у таких випадках подають у відставку... але ж ***** ЗАПЛАЧЕНО!
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24.12.2020 13:40 Відповісти
Ще трошечки часу пройде і ці вівці, які голосували за зелене опудало, обіцявше їм Ізюмрюдний горад, почнуть на "чистом глазу" волати, що в тому, що вони так проголосували винен все той же Порошенко.
Вівці такі вівці.. з них станеться..)
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24.12.2020 13:41 Відповісти
Ти відстав від життя: вже пишуть "голосував не за Зеленского, а проти Порошенка, це Порошенко винен"
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24.12.2020 14:04 Відповісти
А чого можна чекати від зебільного телестада?
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24.12.2020 14:48 Відповісти
Так нахабно і безсоромно не діяла ні одна влада, боюсь, вони і закінчать нестандартно: будуть люстовані на люстрах. А як по іншому?
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24.12.2020 14:03 Відповісти
Именно так и было задумано 28 декабря прокуроры умышленно не явились, суд перенесли на 30 , на носу праздники, а значит никто не выйдет, а если выйдет , то нервы "найвелычнишего" не пострадают, они укатили на отдых после "тяжелого"труда ,значить у власти есть запас времени, чтобыа негодование народа поутихло.Кому еще весело из голосовавших "зато посмеемся"
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30.12.2020 11:16 Відповісти
 
 