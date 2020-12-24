Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук

Оскільки справу стосовно заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова забрали з підслідності Національного антикорупційного бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про відкладення обрання запобіжного заходу щодо Татарова до з'ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Всі дії робляться вночі... Вранці ми зайшли в ЄРДР і не бачимо (справи. - ред.). У мене зараз і процесуальних повноважень немає. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини", - сказав він.

За словами Грищука, ситуація нагадує йому зміну групи прокурорів в цьому провадженні 1 грудня. "Зараз просто визначили іншу підслідність - і групи прокурорів немає", - зазначив він.

Грищук додав, що під час судового засідання щодо обрання Татарову запобіжного заходу, яке заплановане на 12.30 у ВАКС, прокурори будуть клопотати про відкладення розгляду цього клопотання для з'ясування всіх обставин.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".