Пріоритет української дипломатії на 2021 рік - протидія агресії РФ та зміцнення безпеки країни, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом номер один української дипломатії на 2021 рік є протидія російській агресії та зміцнення безпеки України.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця тема пронизує всю нашу діяльність, тому що безпека держави - передусім. Якщо немає безпеки держави, то з рештою працювати стає набагато складніше", - сказав Кулеба.

Другим пріоритетом, за словами міністра, є продовження допомоги української дипломатії Міністерству охорони здоров'я України в захисті здоров'я українських громадян від COVID-19 в умовах глобальної пандемії.

"Ми розуміємо, що в 2021 році COVID-19 нікуди не зникне, ми бачимо з останніх подій, що вірус мутує, зберігає свою небезпеку й загрозу для здоров'я громадян", - пояснив Кулеба.

Пріоритетом номер три міністр назвав запуск Кримської платформи.

"Мені дуже приємно, що ця ініціатива, розроблена МЗС за дорученням президента України, викликала такий живий і позитивний резонанс не лише в українському суспільстві, а й серед наших міжнародних партнерів", - наголосив він.

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Четвертий пріоритет - це розробка і створення якісно нової та ефективної політики України стосовно зарубіжних українців, зазначив Кулеба.

"Потреба в такій політиці перезріла, нам потрібно вивести взаємодію із закордонним українством на якісно новий рівень, свіжим оком подивитися на саму структуру зарубіжних українців, тому що в результаті кількох хвиль міграції це дуже різні люди, в дуже різних країнах, які мають різні потреби. А потреба Української держави стосовно них одна - це зберігати єдність української спільноти у світі, хоч би де люди перебували й хоч би чим вони займалися", - зазначив він.

П'ятим пріоритетом, за словами глави МЗС, є нарощування українського експорту у світі та залучення інвестицій.

Шостий пріоритет української дипломатії - робота над тим, щоб Україна утримувала та зміцнювала свої позиції у сфері відновлюваної енергетики, зокрема в частині водневої енергетики.

"Енергетика не є виключно економічним питанням, це нині питання політики, і той, хто відстане в переході на зелену економіку, відстане у своєму розвитку та втратить позиції у світі", - вважає Кулеба.

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Сьомим пріоритетом міністр назвав розвиток відносин України з країнами Африки.

"У 2021 році - і це наш сьомий пріоритет - ми відкриємо новий горизонт для української дипломатії, українського бізнесу. Це Африка. Ми дуже ретельно готувалися до виходу на Африканський континент. Цілий рік ми аналізували, зважували свої можливості зі своїми амбіціями. Ми не хочемо кавалерійською атакою туди влазити, там дуже складний регіон. Але ми побудували обережну, зважену, але, сподіваюся, дієву політику, яка дасть змогу зміцнити наші позиції на цьому континенті", - розповів Кулеба.

Він додав, що президент України доручив МЗС подати на його розгляд стратегічний документ щодо відносин із країнами Африки, й це доручення буде виконано.

Крім того, Кулеба поінформував, що в новому році очікується візит президента Бразилії в Україну.

"Це буде наш поштовх у відносинах із країнами Латинської Америки. Буде інтригуючий і амбітний рік у відносинах зі Сполученими Штатами, дружитимемо і зміцнюватимемо особливий зв'язок між Україною і Канадою, Україною і Великою Британією, працюватимемо стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО, порядок денний відносин з ЄС дуже амбітний", - резюмував він.

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