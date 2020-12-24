Клименко про створення нового підрозділу: співробітники міграційної поліції будуть у кожному регіоні

На базі департаменту Нацполіції, який розслідував злочини, пов'язані з торгівлею людьми, створюється міграційна поліція.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми поміняли пріоритети. Все, що стосувалося суспільної моралі. Все-таки це не основна функція поліції. У нас є дуже багато проблем, які на сьогодні не вирішені. Це нелегальна міграція, в тому числі трудова, це рабська праця, це, можливо, і торгівля органами, сурогатне материнство і т.д. Тільки минулого тижня ми затримали 35 мігрантів з інших країн, яких організована злочинна група намагалася нелегально перевезти через Україну в одну з європейських країн. Цим зловмисникам пред'явлено підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі, - пояснив він. - Тому важливо вчасно відреагувати для зміни пріоритетів у роботі цієї служби, особливо виділивши напрямок із протидії експлуатації людської праці. Ось ми ведемо оперативні заходи і розуміємо, як спілкуються організатори схем із трудової експлуатації. Вони людей по головах рахують! Немов худобу якусь..."

За його словами, за цей рік Нацполіцією складено понад 85 тисяч адміністративних протоколів щодо іноземних громадян, які перебувають на території України, і відкрито близько 1,5 тисячі кримінальних проваджень. Серед вчинених злочинів - вбивства, розбої, крадіжки. Тому Нацполіція ініціює введення реєстру іноземців, які скоїли правопорушення. Для того, щоб організувати щодо них превенції.

"Співробітники міграційної поліції будуть в кожному регіоні. На центральному рівні спочатку буде 45 осіб, - наголосив Клименко. - Ми вже почали активну підготовку відповідних пропозицій із приводу модернізації міграційного законодавства і плануємо найближчим часом виносити на Кабмін законодавчі ініціативи, які стосуються напрямків роботи цього підрозділу".

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