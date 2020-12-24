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Клименко про створення нового підрозділу: співробітники міграційної поліції будуть у кожному регіоні

Клименко про створення нового підрозділу: співробітники міграційної поліції будуть у кожному регіоні

На базі департаменту Нацполіції, який розслідував злочини, пов'язані з торгівлею людьми, створюється міграційна поліція.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми поміняли пріоритети. Все, що стосувалося суспільної моралі. Все-таки це не основна функція поліції. У нас є дуже багато проблем, які на сьогодні не вирішені. Це нелегальна міграція, в тому числі трудова, це рабська праця, це, можливо, і торгівля органами, сурогатне материнство і т.д. Тільки минулого тижня ми затримали 35 мігрантів з інших країн, яких організована злочинна група намагалася нелегально перевезти через Україну в одну з європейських країн. Цим зловмисникам пред'явлено підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі, - пояснив він. - Тому важливо вчасно відреагувати для зміни пріоритетів у роботі цієї служби, особливо виділивши напрямок із протидії експлуатації людської праці. Ось ми ведемо оперативні заходи і розуміємо, як спілкуються організатори схем із трудової експлуатації. Вони людей по головах рахують! Немов худобу якусь..."

За його словами, за цей рік Нацполіцією складено понад 85 тисяч адміністративних протоколів щодо іноземних громадян, які перебувають на території України, і відкрито близько 1,5 тисячі кримінальних проваджень. Серед вчинених злочинів - вбивства, розбої, крадіжки. Тому Нацполіція ініціює введення реєстру іноземців, які скоїли правопорушення. Для того, щоб організувати щодо них превенції.

"Співробітники міграційної поліції будуть в кожному регіоні. На центральному рівні спочатку буде 45 осіб, - наголосив Клименко. - Ми вже почали активну підготовку відповідних пропозицій із приводу модернізації міграційного законодавства і плануємо найближчим часом виносити на Кабмін законодавчі ініціативи, які стосуються напрямків роботи цього підрозділу".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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Нацполіція (15193) міграція (371) Клименко (283)


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Топ коментарі
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Тобто творіня дармоїдів на тілі зубожілого бюджету і тупої влади. Геніально. Я пропоную за рахунок бюджету створити 1. Віділення УФОЛОГІВ НАН України, 2. Товариство мульфарів для вивчення пандемії 3. Головне духовне управління при Космічному агенстві 4. Відділеня сторожів лісів в кожній ОТГ.
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24.12.2020 14:31
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Побільше мєнтів! Слава поліцейській країні!
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24.12.2020 14:01 Відповісти
одного не втямлю: а нах тоді прикордонники, які НАГАДУЮ підпорядковані МВС!!!
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24.12.2020 14:19 Відповісти
а ще ж існує міграційна служба МВС!
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24.12.2020 14:20 Відповісти
так это же она и есть. Просто ее расширяют, я так понимаю.
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24.12.2020 14:27 Відповісти
навіщо? у нас міграційна криза?.. з якого боку кордону? чи мало марноїдів?
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24.12.2020 14:31 Відповісти
сейчас во всем мире миграционный кризис
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24.12.2020 14:56 Відповісти
гм... для нас вона у чому полягає?
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24.12.2020 15:02 Відповісти
в том, что мы транзитная страна. Но конечно ЕС должен об этом заботиться, чтобы через Украину к их границам не подбирались.
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24.12.2020 15:06 Відповісти
37 за тиждень!!! ти дійсно вважаєш це проблемою? а як тоді з Балканами?
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24.12.2020 15:09 Відповісти
в Греции вообще кабздец
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24.12.2020 15:57 Відповісти
отловленных 37. А ты уверен, что всех ловят?
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24.12.2020 15:58 Відповісти
я впевнений, що створивши новий підрозділ ловитимуть не більше... і 37 - це не криза...
а ти видно мундьор і зєлю любиш?
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24.12.2020 18:55 Відповісти
...Італія, Греція, Іспанія, Франція?
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24.12.2020 15:10 Відповісти
у ментов есть любовницы и жены. они же должны где то работать!? щас с работой туго.кризис.
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24.12.2020 22:52 Відповісти
Тобто творіня дармоїдів на тілі зубожілого бюджету і тупої влади. Геніально. Я пропоную за рахунок бюджету створити 1. Віділення УФОЛОГІВ НАН України, 2. Товариство мульфарів для вивчення пандемії 3. Головне духовне управління при Космічному агенстві 4. Відділеня сторожів лісів в кожній ОТГ.
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24.12.2020 14:31 Відповісти
цізінку нарешті вирішили створити? Ринок Барабашова ждьот вас!!! хоча.... буде те саме що й дірками на кордоні.
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24.12.2020 14:33 Відповісти
дубль три
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24.12.2020 14:40 Відповісти
Нужно больше кормушек!
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24.12.2020 17:31 Відповісти
 
 