Київрада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня, - Кличко

Київська міська рада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті Києва для мешканців інших міст до 1 липня 2021 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мера Києва Віталія Кличка.

Відповідне рішення підтримали 104 депутати.

"Ми мали з 1 січня забезпечувати пільговий проїзд виключно киянам. Тобто з початку 2021 року не кияни-пільговики уже не змогли б користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно. Але це - і мешканці Київської області, які працюють у Києві, і ветерани-захисники, які приїжджають у столицю, й інші пільговики, які не проживають у Києві. Тому ми подовжили для них можливість користуватися пільговим проїздом", - зазначив мер столиці.

За словами Кличка, уряд досі не вругулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків та взаємовідносини в цьому питанні між муніципалітетами та державою.

Зазначається, що на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати такі категорії пільговиків - не киян: пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО та деякі інші категорії.

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