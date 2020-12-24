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Київрада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня, - Кличко

Київрада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня, - Кличко

Київська міська рада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті Києва для мешканців інших міст до 1 липня 2021 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мера Києва Віталія Кличка.

Відповідне рішення підтримали 104 депутати.

"Ми мали з 1 січня забезпечувати пільговий проїзд виключно киянам. Тобто з початку 2021 року не кияни-пільговики уже не змогли б користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно. Але це - і мешканці Київської області, які працюють у Києві, і ветерани-захисники, які приїжджають у столицю, й інші пільговики, які не проживають у Києві. Тому ми подовжили для них можливість користуватися пільговим проїздом", - зазначив мер столиці.

За словами Кличка, уряд досі не вругулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків та взаємовідносини в цьому питанні між муніципалітетами та державою.

Зазначається, що на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати такі категорії пільговиків - не киян: пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО та деякі інші категорії.

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Автор: 

Київ (19524) Київрада (795) Кличко Віталій (3516) пільги (438) транспорт (1396)


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Топ коментарі
+4
А в ЕС тем временем пенсам льготы на проезд приостановили, чтобы не шарились во время локдауна по городам и весям.
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24.12.2020 14:14
+2
Жители Киевской области, работающие в Киеве платят налоги в Киевской области, а не Киеву.. Какого чёрта киевляне должны оплачивать им эту шару? У нас децентрализация власти и денег, столица уже не получает деньги из провинции. Так какого бесплатно пенсы со всей Украины забивают собой киевский транспорт? Люди не могут добраться на работу, потому что транспорт забит пенсами, которые прутся куда ххотят нашару. Виталик, какого хрена?!
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24.12.2020 14:28
+2
Чего ты такой умный за шарой в 2014 на восток не поехал?
Или ты ехал, но с другой стороны?
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24.12.2020 14:33
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Какой такой карантин?

Побольше в транспорт льготников и шаровиков!!!
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24.12.2020 14:13 Відповісти
Я так бачу,що ти нас не уіпенний олгарх і ще та ****, за любі підвищення цін тут всіма кінцівками голосуєш, з людей останню шкіру готовий здерти...
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24.12.2020 14:32 Відповісти
А вы этого не заслужили в 2019-м?
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24.12.2020 14:35 Відповісти
Я був категорично проти клоуна і переконував всіх "своїх" за нього не голосувати. Якщо ти про це. І так всі зебіли не заслуговують на достойне життя- їх мічце в кошарах
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24.12.2020 14:40 Відповісти
Вот с этим полностью согласен.

А насчет льгот во время локдауна - есть уже опыт ЕС.
Нет льгот - меньше людей в транспорте.
Это не вопрос социальной справедливости, а вопрос безопасности, который намного приоритетнее.

Я, как означенный тобой олигарх , вполне могу себе позволить привезти теще все необходимое на такси раз в неделю, например. Она из дома только погулять в парке выходит.
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24.12.2020 14:45 Відповісти
Вам не пояснювали,що за все треба платити...
І що "безкоштовного транспорту" не буває -його існування компенсують з бюджету...
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24.12.2020 17:31 Відповісти
Чего ты такой умный за шарой в 2014 на восток не поехал?
Или ты ехал, но с другой стороны?
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24.12.2020 14:33 Відповісти
А че - захар тоже участник АТО,правда с другой стороны....Правда подрыв в кафе сойдет за боевые,не а ?И рф даст убд ?
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24.12.2020 17:29 Відповісти
Почему РФ?
Украина даст убд сепарам.
Мудрому нариду по приколу проголосовать за счастье!)))
Мы не хотим НАТО, Ани плохие, свинособаки хАрошие!
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24.12.2020 17:39 Відповісти
А в ЕС тем временем пенсам льготы на проезд приостановили, чтобы не шарились во время локдауна по городам и весям.
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24.12.2020 14:14 Відповісти
В цього козла немає ні матері ні батька, байстрюк закінчерий.
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24.12.2020 15:05 Відповісти
Жители Киевской области, работающие в Киеве платят налоги в Киевской области, а не Киеву.. Какого чёрта киевляне должны оплачивать им эту шару? У нас децентрализация власти и денег, столица уже не получает деньги из провинции. Так какого бесплатно пенсы со всей Украины забивают собой киевский транспорт? Люди не могут добраться на работу, потому что транспорт забит пенсами, которые прутся куда ххотят нашару. Виталик, какого хрена?!
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24.12.2020 14:28 Відповісти
Не поверишь - эти пенсы в каждом городе попривыкали бесплатно ездить....ездють и ездють...Вот бы их всех да сразу...чернобыльцы,инвалиды разные,какие то участники боевых- войны нет же...... -Москва - не россия, Киев не Украина....?
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24.12.2020 17:36 Відповісти
У Литві ПЛАТЯТЬ .Пенсіонерам і студентам знижка 50 відсотків...
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24.12.2020 17:29 Відповісти
 
 