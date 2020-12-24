Київрада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня, - Кличко
Київська міська рада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті Києва для мешканців інших міст до 1 липня 2021 року
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мера Києва Віталія Кличка.
Відповідне рішення підтримали 104 депутати.
"Ми мали з 1 січня забезпечувати пільговий проїзд виключно киянам. Тобто з початку 2021 року не кияни-пільговики уже не змогли б користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно. Але це - і мешканці Київської області, які працюють у Києві, і ветерани-захисники, які приїжджають у столицю, й інші пільговики, які не проживають у Києві. Тому ми подовжили для них можливість користуватися пільговим проїздом", - зазначив мер столиці.
За словами Кличка, уряд досі не вругулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків та взаємовідносини в цьому питанні між муніципалітетами та державою.
Зазначається, що на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати такі категорії пільговиків - не киян: пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО та деякі інші категорії.
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Побольше в транспорт льготников и шаровиков!!!
А насчет льгот во время локдауна - есть уже опыт ЕС.
Нет льгот - меньше людей в транспорте.
Это не вопрос социальной справедливости, а вопрос безопасности, который намного приоритетнее.
Я, как означенный тобой олигарх , вполне могу себе позволить привезти теще все необходимое на такси раз в неделю, например. Она из дома только погулять в парке выходит.
І що "безкоштовного транспорту" не буває -його існування компенсують з бюджету...
Или ты ехал, но с другой стороны?
Украина даст убд сепарам.
Мудрому нариду по приколу проголосовать за счастье!)))
Мы не хотим НАТО, Ани плохие, свинособаки хАрошие!