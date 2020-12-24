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Новини Коронавірус і карантин
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Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Жорсткий карантин, запланований з 8 по 24 січня 2021 року, не буде перенесений навіть в разі значного скорочення захворюваності на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Жорсткий карантин буде з 8 по 24 січня. В кінці січня починається зростання хворих на грип, у яких спостерігаються такі ж ускладнення. Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде", - пояснив глава МОЗ.

Коментуючи рішення уряду продовжити роботу громадського харчування в новорічну ніч, Степанов зазначив, що навіть у разі заборони роботи після 1:00 це навряд чи б змусило людей розійтися.

"Рішення уряду стосується виключно часу роботи закладів громадського харчування, інші обмеження залишаються. ... Навряд чи всі ресторани почнуть закриватися о 1:00 ночі. Ми розуміємо, що хтось буде працювати до 2:00 тощо", - сказав міністр.

Також читайте: Україна не буде вводити обмеження на авіасполучення на час свят, - Кулеба

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працюватиме до ранку.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
А У НАС НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !!!
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24.12.2020 14:27
+2
Т.е. "гуляй рванина" в течении 3 недель до 8 января будет способствовать снижению уровня заболеваемости в феврале?
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24.12.2020 14:22
+2
Это как с газом: цену повысят потому, что потреблять меньше стали, шмыганомика, ити его.
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24.12.2020 14:29
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Это шо ж за турне такое у "95-го квартанала" в феврале намечается ? O_o
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24.12.2020 14:20 Відповісти
Т.е. "гуляй рванина" в течении 3 недель до 8 января будет способствовать снижению уровня заболеваемости в феврале?
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24.12.2020 14:22 Відповісти
Кому локдаун в зуби, а бобрам і слугам урода літаки в Лондон перевірити гамаці і на Сейшели гріть пузо.
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24.12.2020 14:25 Відповісти
Forbes: 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения появилось в мире за год.
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24.12.2020 14:42 Відповісти
Ну вот, могут, если вовремя запустить вирус.
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24.12.2020 14:44 Відповісти
Думаю локдауна не будет, посмотрим)
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24.12.2020 14:25 Відповісти
А У НАС НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !!!
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24.12.2020 14:27 Відповісти
заход с минимальным колличеством больных в февраль, может предать март, с максимальным выходом по колличеству умерших.
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24.12.2020 14:28 Відповісти
Это как с газом: цену повысят потому, что потреблять меньше стали, шмыганомика, ити его.
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24.12.2020 14:29 Відповісти
Да делайте его уже в марте, когда начнётся Майдан!
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24.12.2020 14:31 Відповісти
правильно! В декабре массовые мероприятия, месяцок на "чистку" и в феврале "необходимо зайти с минимальным количеством больных"
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24.12.2020 14:35 Відповісти
Власть скрывает реальную смертность от КОВИД в несколько раз.В маленьких городах, где одна больница, видно в каком количестве умирают люди от КОВИД, а в фактическую статистику они не попадают. Не надо хвастаться, что в Украине низкая смертность от КОВИД, если ее занижают., если смертность от КОВИД, попадает в статистику от других болезней. Когда сравнить общую статистику смертей в Украине за сентябрь - октябрь 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019 года, , то она значительно возросла и Ковид дал прирост всего только 35%, а остальной прирост 65 % - это что ? Люди рано или поздно все узнают реальные маштабы. .
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24.12.2020 14:37 Відповісти
Когда люди умирают от COVID-19, а считается, что они умерли по другим причинам, это означает, что от них могли заразиться их семьи, а также все другие лица, включая врачей, которые их лечили, и включая родных, близких, знакомых, которые пришли на похороны. В результате спущенные сверху указания занижать статистику становятся убийственными. Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам. (с)
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24.12.2020 14:40 Відповісти
Создание банка крови с антителами - нет, составление модели типовых сценариев предачи коронавируса - нет. Иммунизация населения витамином D - нет. Покупка лицензий и специалистов по производству вакцины на внутренних мощностях - нет. Локдаун экономики - да. Клевета на иудоглобализацию - язык ненависти.
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24.12.2020 17:34 Відповісти
 
 