Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Жорсткий карантин, запланований з 8 по 24 січня 2021 року, не буде перенесений навіть в разі значного скорочення захворюваності на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Жорсткий карантин буде з 8 по 24 січня. В кінці січня починається зростання хворих на грип, у яких спостерігаються такі ж ускладнення. Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде", - пояснив глава МОЗ.

Коментуючи рішення уряду продовжити роботу громадського харчування в новорічну ніч, Степанов зазначив, що навіть у разі заборони роботи після 1:00 це навряд чи б змусило людей розійтися.

"Рішення уряду стосується виключно часу роботи закладів громадського харчування, інші обмеження залишаються. ... Навряд чи всі ресторани почнуть закриватися о 1:00 ночі. Ми розуміємо, що хтось буде працювати до 2:00 тощо", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працюватиме до ранку.