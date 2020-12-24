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Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році

Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році

Зеленський і Попелюшка - такими іменами українці називали своїх дітей у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, за запитом сайту "Сьогодні" Міністерство юстиції надало дані із січня по листопад.

Як повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, у статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія та ще більш як десяток найпоширеніших.

Серед звичайних чоловічих імен українці найчастіше вибирали такі як Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

Утім, смаки на незвичайні дитячі імена цього року виявилися настільки різними, що дітей називали і як казкових героїв, і як відомих людей.

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За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток є тепер малятка на ім'я Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Не "пасли задніх" і батьки хлопчиків. Серед малюків є такі, хто носить ім'я Зеленський (так назвали дитину в Закарпатській області), Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Автор: 

діти (5087) Мін’юст (1594)


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Топ коментарі
+16
Вангую в следующем году наплыв мальчиков с именем "Кернес" в отдельно взятом регионе. ))
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24.12.2020 14:34
+15
А потом дети вырастут и убьют своих родителей с особой жестокостью
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24.12.2020 14:22
+15
Янык - это сильно. далеко пойдёт. начнёт с шапок.
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24.12.2020 14:23
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А потом дети вырастут и убьют своих родителей с особой жестокостью
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24.12.2020 14:22 Відповісти
Проще в паспортный стол сходить,а родителей отбуцкать ногами)
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24.12.2020 14:23 Відповісти
Золушка а потом если мальчик будет, можно Дибилушка, тоже ласково звучит
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24.12.2020 14:49 Відповісти
"Дибилушка"))) Как мне это напомнило, что некоторые умиляются, что их ласково хохлушками величают)))
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24.12.2020 14:59 Відповісти
краще іудушка
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24.12.2020 15:44 Відповісти
И шалавачка тоже ласково звучит)))
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24.12.2020 15:51 Відповісти
Самуил Маршак
В защиту детей

Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
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24.12.2020 16:02 Відповісти
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24.12.2020 14:26 Відповісти
Ну владлєни ж живуть собі і нічого . А , адольфович з Харкова недавно ґиґнув .
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24.12.2020 14:41 Відповісти
это рожденные в дурке ??
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24.12.2020 14:23 Відповісти
Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м году - Цензор.НЕТ 5443
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24.12.2020 14:24 Відповісти
сегодня магдалена беременна Каннабисом ))
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24.12.2020 14:29 Відповісти
Ну у цыган, если серьезно, то обычно два имени))) Одно настоящее(как к нему обращаются), а второе для документов... И второе обычно, просто случайное) Моего друга цыгана( он на год старше меня) назвали в честь моего деда(вернее записали его именем в документах, а имя у него другое), только за то, что он был подвез его родителей и им понравилось его имя))) Через полгода мой дед умер, а еще через полгода уже меня навали в честь моего деда... Но и на этом все не заканчивается))) А меня нянчила соседская девочка и когда, через год у нее родился брат, то его(по ее настоянию) уже навали моим именем))) Вот так мы втроем до сих пор не разлей вода и связаны одним именем)))
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24.12.2020 14:45 Відповісти
Какой закрученный сюжет....
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24.12.2020 16:50 Відповісти
Янык - это сильно. далеко пойдёт. начнёт с шапок.
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24.12.2020 14:23 Відповісти
Янык это производное от имени Ян ил Янек, - так что здесь всё нормально. А вот родители записавшие сына именем Зеленский, скорее всего сделали это на спор или какой-то недовольный кредитор заставил их это сделать в качестве наказания. Короче, что-то в этом роде. Разумеется, что окрестят ребёнка иначе и называть будут по-другому.
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Тверезий пост. З Різдвом(якщо святкуєте)
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Щиро дякую. Вiтаю i вас з великим святом.
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24.12.2020 15:07 Відповісти
Не, у цыган все намного проще) Среди своих для ребенка у них свое имя, а для оф документов, совершено другое) Я не знаю как в Закарпатье, но у нас цыгане все мусульмане)
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24.12.2020 15:06 Відповісти
Та ні. Ян - традиційне, українське ім'я. Пестлива форма - Янек. Можливо діда звали Ян.
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24.12.2020 14:47 Відповісти
Польський Ян-це український Іван.
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24.12.2020 15:02 Відповісти
Є у нас село, Іванковичі. При Польщі воно було Янковичі.
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24.12.2020 16:32 Відповісти
знаю людину, яку звати Яннык і вона 87 року народження
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24.12.2020 16:00 Відповісти
Так йому-ж вже за 60, він в Ростові, і його знають всі. Хоч він і 87 року народження)))
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24.12.2020 16:44 Відповісти
Клавишем никто и не назвал
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24.12.2020 14:23 Відповісти
среди ром и синти опрос был? или среди рядовых золотарей тоже? )
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24.12.2020 14:24 Відповісти
Це все зебіли
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24.12.2020 14:24 Відповісти
Зелянык, Янелох, Зелупа, Зелушка
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24.12.2020 14:26 Відповісти
Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м году - Цензор.НЕТ 753
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24.12.2020 14:26 Відповісти
Не лунА, а лУна ващета, нормальное имя на западе
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24.12.2020 14:28 Відповісти
хлопчикам менш пощастило... я от не можу собі уявити отих "батьків"
нє ну Зєлєнского маму навіть бачив навіть... на відео і на вокзалах
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24.12.2020 14:28 Відповісти
У цыган настоящее имя и имя для документов, обычно два разных имени)))
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24.12.2020 14:47 Відповісти
вы шо правда е.нулись мозгами?
для мальчика еще можно - Земенд, а для девочки - Ермазена...
не стоит благодарить...
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24.12.2020 14:31 Відповісти
А Мендельшу увековечить!
Она на тебя два твита сейчас как напишет, украинская гривна враз укрепится..
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24.12.2020 16:47 Відповісти
А Утюг и Паяльник где? Это же имена будущих прокуроров. А то и министров. Оплошали, граждане. Но еще не поздно исправить ошибку, еще неделька есть.
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24.12.2020 14:31 Відповісти
І виросте дитина...І буде таке: "Де той двірник Князь Шмонько (для адміна -реальна фамілія)?"....
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24.12.2020 14:33 Відповісти
Я в шоці....
Зебіли один словом.
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24.12.2020 14:33 Відповісти
О, ще одне нове ім"я явШоці, прямо як янеЛох... А я вас мав за розумну даму...
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24.12.2020 16:50 Відповісти
А чего удивляться? Быдло всегда так делает. В 20-х и 30-х называли "трактором" или "сталиной". Так каждое поколение. Вот вопрос, как так получается что каждое поколение тупее предыдущего? Ну, или как минимум умнее не стает...
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24.12.2020 14:33 Відповісти
это смешно же, все эти Ленульяновы и прочий мусор....

тут были анекдоты, я написал чет шоб щас называли рашиков, типо:
Засрос(за свободную рабссию)
Путрас(Путин Рассудит)

тут поле для фантазий то))))
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24.12.2020 14:39 Відповісти
Да... на подобную п...йню фантазии у этих хватает. А на самом то деле, все же просто, если ты идиот и хочешь таким образом обидеть свое чадо, то уймись, доверь дело дать имя знакомому или адекватному родственник. Ну, или не идиот а просто от природы де...ил, что даже не способен имя нормальное своему ребенку дать. На крайняк погугли)))
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24.12.2020 14:43 Відповісти
кстати, Миш, слово "идиот" это с греческого - тот кто не участвует в выборах....
я уже 3 раза как оной... ну, в оригинале то.
так шо блин, "ставлюсь до цього слова обережно"
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Значит все нормально написал)
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24.12.2020 14:49 Відповісти
Помню лет двадцать назад был очень громкий долгий судебный процесс на такую тему))) Кажись на рашке) Там родители хотели назвать сына каким то длинным цифровым именем, а загс был против))) И каждая цифра в том имени что то обозначала)))
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24.12.2020 14:54 Відповісти
А Даздраперму забыли)))
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24.12.2020 14:49 Відповісти
Это потому, что умные рождают по 1-3 ребенка, а дебилы по сколько природа даст.
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24.12.2020 15:42 Відповісти
Для того чтобы хватало на пенсии всем пенсионерам и население государства не сокращалось, каждая женщина, в среднем должна родить, 2,2 ребенка.
Так что вы со своим утверждением тоже, мягко говоря, не умная...
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24.12.2020 16:55 Відповісти
Речь идет не о количестве населения, а о процентном соотношении умных и мягко говоря не умных. Так что внимательней читайте о чем идет речь, а потом делайте замечания, умный.
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24.12.2020 18:14 Відповісти
Вангую в следующем году наплыв мальчиков с именем "Кернес" в отдельно взятом регионе. ))
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24.12.2020 14:34 Відповісти
Какой то крепостной малорос вроде как себя уже и проклеймить успел)))
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24.12.2020 14:58 Відповісти
Девочек тоже - кернесита, кернесуха, кернесянка и т.д.
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24.12.2020 15:39 Відповісти
Гепочка...
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24.12.2020 17:05 Відповісти
Вот шо так пугать-по названию подумала,что совсем кранты этой стране,а цыгане всегда Принц,Золушк,Ян и т д называют,вот теперь и Зеленским стали
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24.12.2020 14:34 Відповісти
Показували циганку, яка назвала свого сина Зеленським.
Може і решта теж не такі вже українці
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24.12.2020 14:34 Відповісти
А що робити з татухами - шкіру знімати чи луснути від сорому?
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 5595
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Дупа якась незвична. Заради Зєлі прийшлось зашити?
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24.12.2020 14:41 Відповісти
Ваня, а ти вже забув, що сам за янеЛоха голосував, пащу, за нього, рвав на Цензорі. А тепер, при згадці про твого протеже, пицю кривиш, Ая-я-я-яй, Іуда ти Ваня! Продав свого "христа"...
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24.12.2020 17:00 Відповісти
А ті , що прголосували за зе , не цигани , але такі ж розумні , як Магдалєна .
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24.12.2020 14:48 Відповісти
я бы парня - Борис-Лавуазье
а дочь - фон Лятенберг-Борисова
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24.12.2020 14:36 Відповісти
Куплю собі песика
Зроблю йому будe
Назву його Вова Санич
І ##здити буду. ))
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24.12.2020 14:37 Відповісти
Зроби краще щось корисне в житті(нарешті?)
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24.12.2020 14:40 Відповісти
Вже раз зробив, так ви просрали - робіть тепер самі, якщо руки не з дупи.
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24.12.2020 14:44 Відповісти
Що ти зробив корисного? Совість мародеру продав? Я ж казав про корисну справу
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24.12.2020 14:49 Відповісти
Думаю, не тобі тріпатись про совість - ви просрали мою країну. Тому - тьху на вас, зебіли.
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Тобто ти, продажна, мародерська мерзота, на нашій з тобою країні вже хрест поставив? А яе не поставив. Я буду боротись за неї.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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24.12.2020 15:07 Відповісти
Ню-ню, борцун. Твоей бабюле ничего не светит.
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24.12.2020 15:34 Відповісти
А песик в чем виноват
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24.12.2020 19:16 Відповісти
Добре, що Даздраперми вже нема в топі імен(ДАЗДРАвствуєт ПЄРвоє МАя))
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Спермамай(сперва Май, потом Март)
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24.12.2020 14:43 Відповісти
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24.12.2020 14:53 Відповісти
То еще по лайту. Зацени: Перкосрак (первая космическая ракета) Кукуцаполь (кукуруза-царица полей). Вот тут тяжелая наркота
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24.12.2020 14:47 Відповісти
😂😂😂
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24.12.2020 15:32 Відповісти
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 4042

Имя Зеленский..... жесть
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24.12.2020 14:40 Відповісти
И будут потом тыкать пальцем в дитя...

Тупые родители.
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24.12.2020 14:48 Відповісти
моряк- срочник, письмо маме....
"мама, купи собаку, назови Боцман - приеду убью."
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24.12.2020 14:41 Відповісти
зелєнскій прінцовіч лимон .
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24.12.2020 14:45 Відповісти
Зеленський Принц Оманович
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24.12.2020 14:49 Відповісти
Зеленський Принц Оманович де Кернесио.
...ну для харковчян как вариант...
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24.12.2020 14:56 Відповісти
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 6606
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24.12.2020 14:45 Відповісти
еще ни одного маленка не назвали роялем, а надо бы
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24.12.2020 14:48 Відповісти
ЗЕ-ТЫПИЛЫ, ОНИ - ВЕЗДЕЕЕЕЕ......
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24.12.2020 14:54 Відповісти
ДАЗДРАПЕРМА... ЗЕКЛО
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24.12.2020 14:56 Відповісти
Если в честь нынешнего президента, то ребенка придется назвать "Мудак".
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24.12.2020 15:05 Відповісти
Вы так скромно, одно имя. Там имен целый букет, даже букетище. Он по именам по праву может быть внесен в книгу рекордов.
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24.12.2020 15:28 Відповісти
Самыми модными и ничуточку не зебильными выглядят красивые женские имена для настоящих маленьких патриоток .Итак на ваш выбор Царицамарина , Порошена , Алихана , Миша, Петра , Армовира, Шоколада, Гетьманида , Подлиза, Женуарья .....((
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24.12.2020 15:08 Відповісти
Квітка Цісик
"Де ти тепер"

https://www.youtube.com/watch?v=hxIXQZ7K9Y4
Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році - Цензор.НЕТ 4642
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24.12.2020 15:13 Відповісти
До сліз. До сліз. Дякую
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24.12.2020 15:51 Відповісти
Прошу
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24.12.2020 15:55 Відповісти
Клиника
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Це ж цигани в Закарпатті так назвали: Зеленский. Там просто такі імена, як Дуб, Олень, Лунь, Лось і Дебіл вже зайняті.
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Українець та громадянин України це трошки різні речі, якщо що!! (Тщательней надо ребята!!)
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24.12.2020 18:54 Відповісти
теж не погано, був час коли називали хлопчиків- трактор, а дівчаток -дазраперма.
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24.12.2020 20:52 Відповісти
 
 