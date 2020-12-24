Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році
Зеленський і Попелюшка - такими іменами українці називали своїх дітей у 2020 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, за запитом сайту "Сьогодні" Міністерство юстиції надало дані із січня по листопад.
Як повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, у статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія та ще більш як десяток найпоширеніших.
Серед звичайних чоловічих імен українці найчастіше вибирали такі як Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.
Утім, смаки на незвичайні дитячі імена цього року виявилися настільки різними, що дітей називали і як казкових героїв, і як відомих людей.
За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток є тепер малятка на ім'я Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.
Не "пасли задніх" і батьки хлопчиків. Серед малюків є такі, хто носить ім'я Зеленський (так назвали дитину в Закарпатській області), Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.
Будь ласка, зачекайте...
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В защиту детей
Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
нє ну Зєлєнского маму навіть бачив навіть... на відео і на вокзалах
для мальчика еще можно - Земенд, а для девочки - Ермазена...
не стоит благодарить...
Она на тебя два твита сейчас как напишет, украинская гривна враз укрепится..
Зебіли один словом.
тут были анекдоты, я написал чет шоб щас называли рашиков, типо:
Засрос(за свободную рабссию)
Путрас(Путин Рассудит)
тут поле для фантазий то))))
я уже 3 раза как оной... ну, в оригинале то.
так шо блин, "ставлюсь до цього слова обережно"
Так что вы со своим утверждением тоже, мягко говоря, не умная...
Може і решта теж не такі вже українці
а дочь - фон Лятенберг-Борисова
Зроблю йому будe
Назву його Вова Санич
І ##здити буду. ))
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Имя Зеленский..... жесть
Тупые родители.
"мама, купи собаку, назови Боцман - приеду убью."
...ну для харковчян как вариант...
"Де ти тепер"
https://www.youtube.com/watch?v=hxIXQZ7K9Y4