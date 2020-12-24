Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році

Зеленський і Попелюшка - такими іменами українці називали своїх дітей у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, за запитом сайту "Сьогодні" Міністерство юстиції надало дані із січня по листопад.

Як повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Онищук, у статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія та ще більш як десяток найпоширеніших.

Серед звичайних чоловічих імен українці найчастіше вибирали такі як Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

Утім, смаки на незвичайні дитячі імена цього року виявилися настільки різними, що дітей називали і як казкових героїв, і як відомих людей.

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За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток є тепер малятка на ім'я Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Не "пасли задніх" і батьки хлопчиків. Серед малюків є такі, хто носить ім'я Зеленський (так назвали дитину в Закарпатській області), Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.