Законопроєкти про пенсійну систему продукують колосальний ризик для людей залишитися без пенсійних накопичень, - нардеп Магера

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, запропонованої в законопроєкті №2683 (автор - "слуга народу" Галина Треьякова), може залишити людей без їхніх пенсійних заощаджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив народний депутат Сергій Магера.

За його словами, в зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті про введення другого рівня пенсійної реформи (№2683) не передбачено гарантії збереження пенсійних накопичень громадян, а також їх захисту від інфляції та девальвації. Парламентарій не виключає, що в рамках реформи лобіюються інтереси приватних пенсійних фондів.

"Я припускаю, що це лобіювання посередників фінансових структур, які на цьому, безумовно, зароблять. Східна Європа вже довела неспроможність сьогодні цих пенсійних фондів, тому що світ ще не придумав, як застрахуватися від інфляції та недоброякісної роботи цих фондів", - розповів Магера.

Він підкреслив: якщо українців змусять вкладати гроші в приватні пенсійні фонди, де держава не несе відповідальності за кошти, громадяни через кілька десятків років можуть отримати при виході на пенсію копійки через інфляцію, або зовсім опинитися без грошей через банкрутство фондів.

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"Пенсійні приватні фонди - це колосальні ризики для людей залишитися без грошей, без пенсії взагалі", - сказав нардеп.

Зокрема, депутат розповів, що свого часу, працюючи на Маріупольському комбінаті ім.Ілліча, був застрахований у компанії "Іллічівська" та робив відрахування, щоб після виходу на пенсію отримувати від компанії додаткові кошти. Однак внаслідок інфляції та світової кризи отримана сума виявилася мізерною.

"Це почалося в 2002-2003 році, і мала бути до 2016 року додаткова надбавка до пенсії. Після 2008 це все лопнуло, як мильна булька. Мотивація була ще та: людина платить суму, і рівно стільки за неї платить ще комбінат Ілліча. Тобто вигода для людини була 100%. Але інфляція і те, що сталася непередбачувана історія - світова криза - перекреслили цю історію ... Гроші до мене повернулися, але вони вже втратили купівельну спроможність в десятки разів", - пояснив Магера.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення другого рівня пенсійної реформи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди.

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У свою чергу економіст Сергій Блінов заявив, що при впровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно на державному рівні впровадити механізм гарантування збереження пенсійних внесків громадян - такий же, як зараз працює для внесків в українських банках.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) і урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу.