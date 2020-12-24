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Законопроєкти про пенсійну систему продукують колосальний ризик для людей залишитися без пенсійних накопичень, - нардеп Магера

Законопроєкти про пенсійну систему продукують колосальний ризик для людей залишитися без пенсійних накопичень, - нардеп Магера

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, запропонованої в законопроєкті №2683 (автор - "слуга народу" Галина Треьякова), може залишити людей без їхніх пенсійних заощаджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив народний депутат Сергій Магера.

За його словами, в зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті про введення другого рівня пенсійної реформи (№2683) не передбачено гарантії збереження пенсійних накопичень громадян, а також їх захисту від інфляції та девальвації. Парламентарій не виключає, що в рамках реформи лобіюються інтереси приватних пенсійних фондів.

"Я припускаю, що це лобіювання посередників фінансових структур, які на цьому, безумовно, зароблять. Східна Європа вже довела неспроможність сьогодні цих пенсійних фондів, тому що світ ще не придумав, як застрахуватися від інфляції та недоброякісної роботи цих фондів", - розповів Магера.

Він підкреслив: якщо українців змусять вкладати гроші в приватні пенсійні фонди, де держава не несе відповідальності за кошти, громадяни через кілька десятків років можуть отримати при виході на пенсію копійки через інфляцію, або зовсім опинитися без грошей через банкрутство фондів.

Також читайте: Накопичувальна пенсійна система допоможе детінізації доходів, оскільки стимулює людей показувати свої зарплати, - Лазебна

"Пенсійні приватні фонди - це колосальні ризики для людей залишитися без грошей, без пенсії взагалі", - сказав нардеп.

Зокрема, депутат розповів, що свого часу, працюючи на Маріупольському комбінаті ім.Ілліча, був застрахований у компанії "Іллічівська" та робив відрахування, щоб після виходу на пенсію отримувати від компанії додаткові кошти. Однак внаслідок інфляції та світової кризи отримана сума виявилася мізерною.

"Це почалося в 2002-2003 році, і мала бути до 2016 року додаткова надбавка до пенсії. Після 2008 це все лопнуло, як мильна булька. Мотивація була ще та: людина платить суму, і рівно стільки за неї платить ще комбінат Ілліча. Тобто вигода для людини була 100%. Але інфляція і те, що сталася непередбачувана історія - світова криза - перекреслили цю історію ... Гроші до мене повернулися, але вони вже втратили купівельну спроможність в десятки разів", - пояснив Магера.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення другого рівня пенсійної реформи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди.

Також читайте: Перш ніж запроваджувати пенсійну реформу, держава має подбати про гарантії для внесків, - ФРУ

У свою чергу економіст Сергій Блінов заявив, що при впровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно на державному рівні впровадити механізм гарантування збереження пенсійних внесків громадян - такий же, як зараз працює для внесків в українських банках.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) і урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Автор: 

ВР (14992) пенсійна реформа (726) Магера Сергій (11)


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Топ коментарі
+8
Государственный управленческий аппарат и чиновники всех уровней всё делают для того чтоб украинцы обходили и не платили налоги и всякие отчисления .Доверия к ним у украинцев нет . Там сидит одно ворьё и мерзавцы .
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24.12.2020 14:35
+4
Люди в возрасте 18-45 лет, который сейчас пополняют пенсионный фонд в любом случае скорее всего останутся без пенсии.
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24.12.2020 14:36
+4
1.В держави немає коштів самостійно утримувати нинішніх пенсіонерів.
2. Ніхто не гарантує, що якийсь розумник, обраний тими ж людьми чи зебілами, в підсумку не поцупить з фонду кошти, які вони відкладали собі на пенсію.
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24.12.2020 14:47
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Государственный управленческий аппарат и чиновники всех уровней всё делают для того чтоб украинцы обходили и не платили налоги и всякие отчисления .Доверия к ним у украинцев нет . Там сидит одно ворьё и мерзавцы .
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24.12.2020 14:35 Відповісти
Да и хрен с ней, с пенсией, хуже не будет!!!
Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 4486
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24.12.2020 14:37 Відповісти
ааа... от воно що... То влада винувата, що українці не сплачують податки... Ну тоді які ж дебіли обирають цю владу, я питати не буду.
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24.12.2020 14:46 Відповісти
именно , если вы ещё не в курсе ) Именно влада всё разворовывает и бездарно тратит государственные деньги .
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24.12.2020 16:05 Відповісти
А выбирает на выборах этих воров и мерзавцев массоны и Сорос.
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24.12.2020 14:49 Відповісти
выбирают из двух куч гавна которое подсовывают олигархи , лучшее .К сожаление властные свиньи не желают расставаться с госкорытом и жить честно . Потому и обманывают избирателей всякими способами .
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24.12.2020 16:07 Відповісти
Действительно, для тебя выбрать земразь, это выбрать лучшее.
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24.12.2020 16:11 Відповісти
да мне всё равно что Зеля что Петя , что Абдула , что ты . Мне за Украину обидно .
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Кто не рискует, тот не ходит с "кравчучкой". Но риск, как известно, дело благородное. Зебилов всех когда-нибудь укокошат.
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24.12.2020 14:35 Відповісти
Законопроекты о пенсионной системе продуцируют колоссальный риск для людей остаться без пенсионных накоплений, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 3743
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24.12.2020 14:36 Відповісти
Привет.Как делишки ,продолжаешь гонять кнуроферму по форуму?
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24.12.2020 14:45 Відповісти
Люди в возрасте 18-45 лет, который сейчас пополняют пенсионный фонд в любом случае скорее всего останутся без пенсии.
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24.12.2020 14:36 Відповісти
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24.12.2020 14:59 Відповісти
Звичайні піраміди ті фонди, з лохів хочуть останні копійки витягнути. Нема нічого надійнішого за державні пенсійні фонди,як би вони там не називалися.
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24.12.2020 14:36 Відповісти
***
паперть - ваш надежный партнер!
пенсионный фонд
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24.12.2020 14:37 Відповісти
Он подчеркнул: если украинцев заставят вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, где государство не несет ответственности за средства, граждане через несколько десятков лет могут получить при выходе на пенсию копейки из-за инфляции, или вовсе оказаться без денег из-за банкротства фондов.

А якщо довірити це державі, то при виході на пенсію вони в автосалон за новою Теслою побіжать?
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Значит надо искать третий вариант, учится у тех, кто знает и умеет.
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24.12.2020 15:23 Відповісти
Треба на страшилки розповідати, а просто зробити, як увесь цивілізований світ. Держава повинна не гарантувати, а виконувати належний нагляд і умови створити. Врешті решт є ж МТСБУ? Є Фонд гарантування вкладів? Є ліцензування діяльності. Запускати перевірені іноземні фонди, а бажано усе в комплексі.
Я особисто бачу іншу проблему і частково він її торкнувся - девальвація гривневого вкладу. Але вона здатна знищити усі без виключення накопичення. Як раз таки приватник може ввести накопичування у іноземній валюті, або золоті, для прикладу.
Закон потрібний, фонди мають бути саме приватними, а ось гарантування вкладів має бути не державне. Теж МТСБУ не державне?
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24.12.2020 15:32 Відповісти
Питань багато і поки на ці питання не буде чітких відповідів, які неможливо тлумачити по-різному, про неякі закони не може й бути речі.
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24.12.2020 15:50 Відповісти
і поки на ці питання не буде чітких відповідів, які неможливо тлумачити по-різному, про неякі закони не може й бути речі..

Вони будуть завжди. Ми вже 30 років думаємо і що? Діючі пенсіонери на межі виживання, майбутнім взагалі пенсію не буде з чого платити, а якби не тупили 30 років назад, вже мали би перші результати.
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24.12.2020 16:00 Відповісти
якщо "будуть завжди" то завжди й буде бардак та невизначенність
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24.12.2020 16:03 Відповісти
Життя це динаміка. Постійно щось змінюється, тому і питання виникають завжди. Є напрямки. Приватні пенсійні накопичувальні фонди це правильний напрямок, страхова приватна медицина теж, ринок землі і т.п. В деталях є питання у всіх, і завжди, але у нас в країні питання до самих напрямків! Тому ми і в дупі.
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24.12.2020 16:06 Відповісти
Нас спасьот только кража,вернее эвакуация
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24.12.2020 14:39 Відповісти
все сбережения украинцев давно в оффшорах, самые продвинутые уже обеспечены
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24.12.2020 14:40 Відповісти
українці щедрі.
обирають злодіїв у владу, бо їм так телевізор підказує.
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24.12.2020 14:48 Відповісти
тогда украинцы не щедрые, а просто тупые
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24.12.2020 15:00 Відповісти
Всех причастних с наступающим Kaledos.
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24.12.2020 14:40 Відповісти
1.В держави немає коштів самостійно утримувати нинішніх пенсіонерів.
2. Ніхто не гарантує, що якийсь розумник, обраний тими ж людьми чи зебілами, в підсумку не поцупить з фонду кошти, які вони відкладали собі на пенсію.
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24.12.2020 14:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354814 В державі гроші крадуться і виводяться за кордон, в оффшори. Тому і немає грошей пенсіонерам. Самим державним чиновникам, грошей, на себе, вистачає, навіть підвищують витрати на себе.
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24.12.2020 15:03 Відповісти
далеко ходити не треба, он сусідній царьок саме так і зробив..
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Для кожного українця краще відкладати 10% доходів в пачоху при поточному стані справ.
Працювати потрібно над наглядом та прозорістю приватних пенсійних фонждів та страхових компаній, держава теж не в змозі забезбечити адекватний рівень пенсій, враховуючи старіюче населення та катастрофічне зменшення платників податків.
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24.12.2020 14:52 Відповісти
тогда придется неиллюзорный геноцид проводить. Ведь все не смогут, а есть такие. что и не захотят уехать за рубеж. Да и что их там ждет в старости? И что будет делать эти голодные пенсионеры, которым нечего терять и все равно умирать? Думаю, они будут опасны для общества.
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24.12.2020 15:03 Відповісти
яку б там рехформу зараз не прийняли людям 1-40 років пенсії від держави в майбутньому не буде,це показує математика та соціальне прогнозування.
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24.12.2020 15:20 Відповісти
А нахрена создавать отдельные пенсионные фонды?
Введите особый вид пенсионных вкладов, а отчислять - в государственные банки!
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24.12.2020 16:24 Відповісти
 
 