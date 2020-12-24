Робимо все можливе, щоб прискорити поставки в Україну якісної, перевіреної вакцини від COVID-19, - Зеленський

Українська влада інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн, щоб прискорити поставки в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив, спілкуючись із представниками ЗМІ під час робочої поїздки в Запорізьку область.

"МОЗ постійно веде переговори з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками про постачання вакцини", - повідомив президент.

За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Зараз першу партію очікують у кінці першого кварталу.

"Потрібно зробити все, щоб прискорити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити поставки якісної, перевіреної вакцини", - зазначив Зеленський.

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Президент додав, що зараз ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією і багатьма іншими країнами. Зокрема, кілька днів тому Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, під час якої також ставив питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня - середині лютого.

Глава держави також зазначив, що безкоштовні щеплення будуть передбачені для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медики, військовослужбовці, соцпрацівники, поліцейські тощо.