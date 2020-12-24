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Новини Боротьба з коронавірусом
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Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов

Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов

В України обмежені можливості зберігання вакцин проти коронавірусу. За тиждень країна здатна буде приймати до 300 тисяч доз вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Україна здатна забезпечити специфічні умови зберігання вакцин лише одного-двох виробників.

"В одного - мінус 70 градусів (норма зберігання вакцини. - ред.). В іншого - мінус 20 градусів. Решта дають мінус 2-8 градуси. Щоб забезпечити мінус 70 градусів - у нас дійсно обмежені можливості, щоб знайти холодильні потужності. Ми зможемо приймати до 300 тисяч доз на тиждень", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. Він включає в себе п'ять етапів. Вакцинацію планують провести для не менш як 50% населення країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують створити близько 50 центрів вакцинації від COVID-19 і запустити мобільні бригади з імунізації, - Степанов. ВІДЕО

Крім цього повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавируса за механізмом COVAX.

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
грустно.. когда-то могла миллионами раздавать..
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24.12.2020 15:01
+1
Українці! Не чекайте на вакцину. Дякуючи Порошенко ви можете поїхати до Відня на каву, а Зеленський робить все можливе, щоб ви могли там прийняти і вакцину.
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24.12.2020 15:04
+1
степан опять ошибся, виртуальных вакцин украина в неделю может принять скока душе угодно
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24.12.2020 15:27
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Да что там в неделю - 300.000. вакцин - в день !!! в час !!! ..правда только кацапо-вакцин..
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24.12.2020 15:00 Відповісти
Степанов, вакцина где? Хреновый ты медик и организатор. Красоваться перед камерой твое любимое занятие, хотя, твой пресс секретарь и это сделает лучше.
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24.12.2020 15:40 Відповісти
Степанида не врач !!! он ни дня не работал врачем после того как купил диплом МедВуза, а сейчас он тупо смотрящий за медициной от ЗеПоцев.
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24.12.2020 20:42 Відповісти
грустно.. когда-то могла миллионами раздавать..
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24.12.2020 15:01 Відповісти
Українці! Не чекайте на вакцину. Дякуючи Порошенко ви можете поїхати до Відня на каву, а Зеленський робить все можливе, щоб ви могли там прийняти і вакцину.
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24.12.2020 15:04 Відповісти
и спереди и сзади?
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24.12.2020 15:22 Відповісти
А кто тебе её даст? А я согласен взять сто тон золота, вот только мне их не кто не даёт!
А вот по новостям , за 6 мил. гривн продали участок земли с золотоносной породой! Так что Зеленые продают, недра принадлежащие народу или землю с верху?
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24.12.2020 15:22 Відповісти
степан опять ошибся, виртуальных вакцин украина в неделю может принять скока душе угодно
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24.12.2020 15:27 Відповісти
а сока заплатят мне если я соглашусь вакцинироваца?
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24.12.2020 15:31 Відповісти
Враховуючи, що такою кількістю вакцини можна защепити 150 тисяч людей, для того, аби вакцинувати необхідних для подолання епідемії 3/4 населення Україні знадобиться чотири роки.
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24.12.2020 15:45 Відповісти
ну да, как я и считал, всё займёт 2 года. Это только если адекватных вакцинировать, без ковидидиотов
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24.12.2020 15:46 Відповісти
і все це заради 3 місяців імунітету
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24.12.2020 16:05 Відповісти
...Стєпанов а хто такі... остальниє? https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
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24.12.2020 16:28 Відповісти
а какую?

Для Pfizer я сомневаюсь что есть условия хранения

AstraZeneca,https://ru.wikipedia.org/wiki/Moderna Moderna ?
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24.12.2020 18:28 Відповісти
Наркоманы что ли?
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24.12.2020 18:40 Відповісти
Тоесть вакцинация будет длиться 40 месяцев?
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24.12.2020 20:00 Відповісти
 
 