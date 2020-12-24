Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов
В України обмежені можливості зберігання вакцин проти коронавірусу. За тиждень країна здатна буде приймати до 300 тисяч доз вакцин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, Україна здатна забезпечити специфічні умови зберігання вакцин лише одного-двох виробників.
"В одного - мінус 70 градусів (норма зберігання вакцини. - ред.). В іншого - мінус 20 градусів. Решта дають мінус 2-8 градуси. Щоб забезпечити мінус 70 градусів - у нас дійсно обмежені можливості, щоб знайти холодильні потужності. Ми зможемо приймати до 300 тисяч доз на тиждень", - заявив Степанов.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. Він включає в себе п'ять етапів. Вакцинацію планують провести для не менш як 50% населення країни.
Крім цього повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавируса за механізмом COVAX.
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А вот по новостям , за 6 мил. гривн продали участок земли с золотоносной породой! Так что Зеленые продают, недра принадлежащие народу или землю с верху?
Для Pfizer я сомневаюсь что есть условия хранения
AstraZeneca,https://ru.wikipedia.org/wiki/Moderna Moderna ?