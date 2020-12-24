Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов

В України обмежені можливості зберігання вакцин проти коронавірусу. За тиждень країна здатна буде приймати до 300 тисяч доз вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Україна здатна забезпечити специфічні умови зберігання вакцин лише одного-двох виробників.

"В одного - мінус 70 градусів (норма зберігання вакцини. - ред.). В іншого - мінус 20 градусів. Решта дають мінус 2-8 градуси. Щоб забезпечити мінус 70 градусів - у нас дійсно обмежені можливості, щоб знайти холодильні потужності. Ми зможемо приймати до 300 тисяч доз на тиждень", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. Він включає в себе п'ять етапів. Вакцинацію планують провести для не менш як 50% населення країни.

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Крім цього повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавируса за механізмом COVAX.