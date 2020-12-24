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11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво"

11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про

На сайті Офісу президента виправили новину про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року. Це сталося після резонансу, викликаного неправильним трактуванням даних опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

На сайті зазначають, що новина містить виправлення - змінений заголовок, перший і другий абзаци. В ОП вибачаються за неточність.

"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, із них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" - єдиний із пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться в повідомленні.

Читайте также: 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)

Раніше в ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та КМІС повідомили, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП у спотворенні даних.

дороги (3065) опитування (1942) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+29
наперсточники, к тому же ещё и примитивные..
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24.12.2020 15:00
+15
Как правильно писать « голобородько » или « галобородько» ?

11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 3324
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24.12.2020 15:12
+12
11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 9142
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24.12.2020 15:02
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наперсточники, к тому же ещё и примитивные..
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24.12.2020 15:00 Відповісти
п.с.... "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в сообщении.

т.е., за 2020 год украинцы вообще НИ ОДНОГО деяния" клоунов НЕ одобрили)))
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24.12.2020 15:15 Відповісти
Українцям час оцінювати не дії Бубочки ,а власні дії лохтората ,це якщо лохторат здатен на реальну самооцінку !!)))
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24.12.2020 15:19 Відповісти
а шо лохторат? оно сейчас бегает и верещит "то все Порох виноват" или "вова как и Порох".. т.е. тупой лохторат думать не умеет, и, априори, виноватым считает других - а не свой идиотизм.
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24.12.2020 16:14 Відповісти
Парноїдальна маячня безмежна та неосяжна !!))
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24.12.2020 15:16 Відповісти
акакаяразніца?!!!
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24.12.2020 15:00 Відповісти
Пурга не проканала,вибачаємось ,буває ,а ми і не дуже хотіли !!)))
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24.12.2020 15:10 Відповісти
ОП, Зеленський, слуги коли-небуть не брешуть?
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24.12.2020 15:00 Відповісти
Учні наперсточника кернеса.
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24.12.2020 15:07 Відповісти
Двоєчники !!))
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24.12.2020 15:11 Відповісти
Так ведь и в этот раз соврали почти на 1%.

10,5% от общего числа опрошенных рады виртальным дорогам.

11,3% - это те, кто вобще согласился на этот вопрос отвечать.
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24.12.2020 15:44 Відповісти
Тільки, коли лежатимуть в ящику, на глибині приблизно 2 м....
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24.12.2020 17:28 Відповісти
ну, обисралися в ОП.. знову..
"не прокатило" збрехать - в первый раз, что ли))
зато сегодня вовка шмаркля в Запорожьи будет вешать зебилам что Большой Деребан "одобряют 99,5%", а оно - "найвеличнише другий рік" поспіль))
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24.12.2020 15:02 Відповісти
І так завжди і по всім питанням Набрешуть,а потім виправляють коли їх піймали на брехні.
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24.12.2020 15:02 Відповісти
11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве" - Цензор.НЕТ 9142
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24.12.2020 15:02 Відповісти
Меня удивило то что только 93% почему не 193%. Шото с цифрами наверное напутали Даже "украинские статистики" - офигели от масштаба лжи.
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24.12.2020 15:03 Відповісти
Знали же, что обман быстро раскроется. Вот что значит привычка...
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24.12.2020 15:03 Відповісти
Так все равно почти на процент соврали. Не 11,3, а 10,5.

11,3% вобще согласилось про жту хрень говорить.
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24.12.2020 15:42 Відповісти
нормально. чуваки нашли свой царский путь в подсчёте процентов )
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24.12.2020 15:03 Відповісти
а как же 280 "волшебных символов" от пендель? Они уже не помогают?
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24.12.2020 15:06 Відповісти
За все время Коронобессия Зеленский поднял ыканомику Украины на 20 % Это больше чем в США,Британии ЕС и Китая вместе взятых...
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24.12.2020 15:08 Відповісти
11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 9783
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24.12.2020 15:10 Відповісти
93 % це означає, що кожні 9 людей з 10-ти кола моїх знайомих (наприклад) задоволені і схвалюють.. І де вони ті дев"ятеро з десяти?? Я навіть одного не можу знайти, який схвалював би дії цієї влади, навіть ті олухи, які за зелене чм.. голосували, тепер плюються. А нам доводиться тепер з цим зеленим гівнищем жити (((
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24.12.2020 15:09 Відповісти
11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 5033
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24.12.2020 15:10 Відповісти
Как правильно писать « голобородько » или « галобородько» ?

11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 3324
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24.12.2020 15:12 Відповісти
Гало-,це як галоперидол !!))
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24.12.2020 15:14 Відповісти
А я думаю, чого цього гундосика постійно коробить...
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24.12.2020 15:45 Відповісти
Та пиши Зебіл
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24.12.2020 16:18 Відповісти
Голый Бародька пиши.
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24.12.2020 16:31 Відповісти
Количество заболевших превысило количество жителей Украины... Зеля не зря говорил мы мастера спорта по Коронобесию...
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24.12.2020 15:12 Відповісти
Рукожопы))) Даже соврать нормально не умеют))) А можно было и не соврать и подать информацию в положительном свете)))
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24.12.2020 15:13 Відповісти
73 % это тоже Коронобесы....,Корона давит на мозг...
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24.12.2020 15:14 Відповісти
люди в трамваях-тролейбусах бажають знати, чим відрізняються такі нікому не зрозумілі поняття, шо вживаються в мові наших політиків, чиновників та на сайтах новин, як "варяги в законі", "кримінальний авторитет", "корупціонер", "олігарх". Дуже просимо дати нормальне пояснення. а ше, люди в трамваях-тролейбусах кажуть, шо ОП, це скорочено - "жОПа".
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24.12.2020 15:19 Відповісти
Выступая перед своими учениками Пифагор однажды произнес:
сам баран,видал баранов,но таких баранов не видал
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24.12.2020 15:23 Відповісти
И снова манипуляция.

Даже не 11,3%, а 10,5%. Вот хоть на процент, а опять в ЗЕопе соврали.

На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.


Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.
Источник: https://censor.net/ru/n3238851
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Вот никогда такого не было и вдруг опять.
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24.12.2020 15:50 Відповісти
- Эй, официант! Ну, я понимаю, вино - 20, салат - 10, обед - 30. Но что это за "получилось - 60" и "ИТОГО - 120"?
- Ну, значит, не получилось.
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24.12.2020 15:57 Відповісти
нифига себе разница
как всегда большое наманалово от зели
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24.12.2020 16:04 Відповісти
Точно так же "держстат" інформує про "ріст" ВВП, економіки, демографічну ситуацію, клоун бовкає про "досягнення" в зовнішній політиці... БРЕХНЯ, УВЕДЕНА В РАНГ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ.
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24.12.2020 16:07 Відповісти
Так може небуло ніяких 73%, тільки 7,3
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24.12.2020 20:05 Відповісти
 
 