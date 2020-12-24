11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво"
На сайті Офісу президента виправили новину про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року. Це сталося після резонансу, викликаного неправильним трактуванням даних опитування Фонду "Демократичні ініціативи".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
На сайті зазначають, що новина містить виправлення - змінений заголовок, перший і другий абзаци. В ОП вибачаються за неточність.
"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, із них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" - єдиний із пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться в повідомленні.
Раніше в ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та КМІС повідомили, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.
Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП у спотворенні даних.
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т.е., за 2020 год украинцы вообще НИ ОДНОГО деяния" клоунов НЕ одобрили)))
10,5% от общего числа опрошенных рады виртальным дорогам.
11,3% - это те, кто вобще согласился на этот вопрос отвечать.
"не прокатило" збрехать - в первый раз, что ли))
зато сегодня вовка шмаркля в Запорожьи будет вешать зебилам что Большой Деребан "одобряют 99,5%", а оно - "найвеличнише другий рік" поспіль))
11,3% вобще согласилось про жту хрень говорить.
сам баран,видал баранов,но таких баранов не видал
Даже не 11,3%, а 10,5%. Вот хоть на процент, а опять в ЗЕопе соврали.
На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.
Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань.
Источник: https://censor.net/ru/n3238851
- Ну, значит, не получилось.
как всегда большое наманалово от зели