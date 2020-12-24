11,3% замість 93%: ОП після звинувачень у маніпуляції виправив новину про "Велике будівництво"

На сайті Офісу президента виправили новину про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року. Це сталося після резонансу, викликаного неправильним трактуванням даних опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

На сайті зазначають, що новина містить виправлення - змінений заголовок, перший і другий абзаци. В ОП вибачаються за неточність.

"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, із них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" - єдиний із пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та КМІС повідомили, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП у спотворенні даних.