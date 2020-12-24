Роботу закладів громадського харчування в новорічну ніч дозволили, щоб зняти соціальну напругу, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, чому ухвалили рішення, що ресторани працюватимуть усю новорічну ніч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, обмеження в ресторанах лишаються такими ж, крім часу. Йдеться про кількість людей за столом та носіння масок.

"Була велика кількість відповідних звернень щодо саме часу роботи, я хочу нагадати, що рішення, яке ми прийняли, воно стосується виключно часу роботи", - наголосив він.

На питання журналіста, чи це зроблено для зняття соціальної напруги, він відповів "Так".

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"Навряд чи хтось почне закриватись саме о 1 годині ночі. Ми розуміємо, хтось буде до 2 до 3 години (працювати, - ред.), тому випробовувати силу Нацполіції і закривати всі заклади, мені здається, не варто", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працюватиме до ранку.