Роботу закладів громадського харчування в новорічну ніч дозволили, щоб зняти соціальну напругу, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, чому ухвалили рішення, що ресторани працюватимуть усю новорічну ніч.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, обмеження в ресторанах лишаються такими ж, крім часу. Йдеться про кількість людей за столом та носіння масок.
"Була велика кількість відповідних звернень щодо саме часу роботи, я хочу нагадати, що рішення, яке ми прийняли, воно стосується виключно часу роботи", - наголосив він.
На питання журналіста, чи це зроблено для зняття соціальної напруги, він відповів "Так".
"Навряд чи хтось почне закриватись саме о 1 годині ночі. Ми розуміємо, хтось буде до 2 до 3 години (працювати, - ред.), тому випробовувати силу Нацполіції і закривати всі заклади, мені здається, не варто", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працюватиме до ранку.
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ну шо бы снять социальное напряжение - можна?
или тока за 17000 гривен?
Когда ваш зеленый плесневый режим грохнется - а это не за горами - я выпью за "успех предприятия"(С).
Італія позачиняла готелі, ресторани, бари, всі гірськолижні курорти зачинені. Італійці хочуть жити, а українцям піфуй. Нє, італійців можна зрозуміти, якщо порівняти їхнє життя та наше існування, їм є що втрачати.
Празднование НГ "простыми людьми" дома с семьей же приводит к нехилой социальной напряженноти.
А потом поножовщина, мордобои... Хай в чебуречных празднуют.
"Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение", - Степанов
Вот не зря говорят,что дурак опаснее врага. Логику действия врага можно прогнозировать.Но дурак совершенно непредсказуем и его действия абсолютно невозможно предугадать.