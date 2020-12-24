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Татаров про підозру: доказів моєї причетності немає, гроші на заставу не збираю

Татаров про підозру: доказів моєї причетності немає, гроші на заставу не збираю

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що доведе необґрунтованість висунотої йому підозри.

Про це він повідомив журналістам після засідання у ВАКС, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ні, не знав (що засідання перенесуть. - Ред.). Я хотів, щоб було відкрито судовий розгляд. Якщо ви бачили, я анонсував сам запрошення на суд. Я ініціативно приходжу на всі процесуальні дії", - зазначив Татаров.

Він вважає, що доведе необґрунтованість висунутої йому підозри.

"Доведу, що підозра необґрунтована, що доказів моєї причетності до чогось немає, і відповідно, не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю (на заставу. - Ред.). Ви ж бачили мою декларацію і бачили, скільки я там задекларував, і, відповідно, можете зробити висновки", - сказав заступник голови ОП.

Татаров зазначив, що наполягатиме на необхідності проведення судових розглядів, щоб усі докази були досліджені, і щоб суд надав незалежну якісну оцінку всім матеріалам органу досудового розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров. ВІДЕО

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".  САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Автор: 

Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+10
Конечно Татаров не боится, когда его крышуют лично ЗЕ и Венедиктова.
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24.12.2020 15:13
+6
Твой дом тюрьма!!!
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24.12.2020 15:10
+4
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Fursa Sergey

@FursaSergey


Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. Вот такое кино.
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24.12.2020 15:15
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Твой дом тюрьма!!!
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24.12.2020 15:10 Відповісти
да нет оптика куплена крепкая рука и зоркий глаз уже ждут тебя мусарок ты с евреским ублюдком Вованом порешал ну ну придурок... теб грохнут чтобы закрыть тему ты вонючее падло поставило убого клоуна под пресс даже оно без ума и мосха поняло как ты его сделало на раз тому нема людыны нема пытання...
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24.12.2020 16:58 Відповісти
если возненавидел нас = посмотри на Трампщину. Или на Микронщину. У нас покажется не так уж и плохо - от кучи машин не пройти, че, все же "нищие" как кацапы твердят. Сидя на бутылке то
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24.12.2020 15:11 Відповісти
Хочете докази того, що нинішня влада - ЄДИНЕ і добре організоване злочинне мафіозне Угрупування? Повністю, але і всеохватньо продемонструю ВСЬОГО на трьох і "різнокаліберних" прикладах:

1. "Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. Правоохоронці "втратили" у своїх зведеннях 9 кг порошку. "- Ця інформація розповсюджується ЗМІ вже цілих ДВА дні підряд..,

-Сам факт "втрати кокаїну" і те, що ні МВС, ні СБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура і "вусом не моргнули" та не порушили жодної кримінальної справи... не за фактом виявлення кокаїну... ні. А за фактом "пропажі" його частини... в правоохоронних органах!? - є прямим свідченням того, що згадані органи не лише кришують, але й самі є організаторами, учасниками, торгують (чи мають свою частку від злочинців) в наркобізнесі в Україні. Іншого пояснення, як самого факту "пропажі", так і не порушення справи за цим фактом - просто не існує в природі! Та й числельні випадки торгівлі "правоохоронців" наркотою - вже примелькалися в пресі

-А спробуйте взнати - куди дівається весь конфіскат любих товарів, до чиїх рук прилипає виручка від його роздрібної реалізації, .... скільки виручки від його реалізації і податків з названих магазинів реально отримує бюджет - не знайдете. Не знайдете НІЗАЩО! Але в любому містечку легенько можна знайти якщо не по десятку, то по кілька магазинів з реалізації конфіскату...

2. Фантастичне НЕвиконання плану доходів бюджету на протязі десяти місяців і "чудодійне" і одномоментне виконання всіх річних доходів в грудні - "план річних поступлень буде виконано"! - рапорт Уряду...

В принципі, такий варіант можливий - якщо держава за два останні місяці здатна наростити Обсяг ВВП країни на процентів так...20-25...

Але ж і в два останні місяці продовжується падіння ВВП...

-Про що це може свідчити ("звідки ж гроші Зін")?? Які варіанти пояснень цього "феномену" ?

-Варіант а) Якщо дійсно та реально виконано план поступлень, то це може бути ознакою подій червня-липня 2019 року - коли олігархи дійсно сплатили всі (чи більшість) податки з власних тіньових оборотів (і знизили вивід коштів в офшори - що підтверджується зміцненням курсу гривні та одномоментним зростом золото-валютних резервів-ЗВР), і понадплановими запозиченнями МінФіну. (але ж обсяг запозичень знизився - ніхто їм більше не вірить і все менше позичає). А відсутність урядового аналізу тіньового ринку і законодавчих ініціатив по його ліквідації чи звуженню - засвідчує, що українська економіка - далеко не "присмерті" - але методично та цілеспрямовано розграбовується... задля власного та безконтрольного і безкарного збагачення олігархів та політиків.... Бо одночасне зростання поступлень до бюджету, яке супроводжується зміцненням гривні і зростом золото-валютних резервів при постійно падаючій економіці - НЕ МОЖЛИВЕ навіть теоретично, якщо не викинути на ринок частину "невідомих", тіньових коштів! А якщо влада не розслідуватиме після цього джерел їх походження - то "вона в "курсі", а якщо тіньовиків і не каратиме, то вона ж і "в долі"...

Значить "демпфером" виступила тіньова економіка, яка під контролем влади та олігархів!!! Олігархи і їх маріонеткова влада "змобілізувалися" на ривок поступлень до бюджету...
Олігархи, як і влада добре ж розуміють, що повний крах фінансів держави, то є і їхній крах... і не лише бізнесовий, а й, можливо, і фізичний... Тобто, в України... не все втрачено, Україна - не банкрут. Просто потрібно негайно гнати цю погань в три шиї , або хоча безперервно та потужно її "пресувати" та викривати і нещадно критикувати (що я і роблю)

-Варіант б) що "ніякого виконання бюджету насправді немає, а "рапорт про виконання" є чергове окозамилювання та постійна брехня. Тоді - "зливай воду" ... -Україна повний банкрут.

-Але зміцнення гривні та зріст ЗВР НБУ - свідчать на користь варіанту "а"... Значить - могли би жити без жодних фінансових запозичень та потрясінь, якби ця влада згинула -"як роса на сонці", а олігархів, не дивлячись на їх "могутність" - привести до адекватності... При чому можна - дуже і дуже легенько знаючими і чесними урядовцями та людьми у всіх гілках влади ( чи виконанням рекомендацій її майбутніх високопрофесійних консультантів при наступній владі)

3. І самий ніби-то і незначний, але абсолютно характерний та типовий , приклад: -" "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень".

-Питання: -Скільки разів у рік масово вирублюють соснові дерева? - Вірно - Один і він завжди... в один сезон -передноворічний. Невже Лісгоспи, разом з правоохоронцями не здатні раз у рік поєднати зусилля для недопущення безконтрольності вирубки, чи задля недопущення безкарності вирубщиків??

-НЕ можуть.!!! Як і не можуть здійснити цього ж по відношенню до копачів бурштину, до видобутку і крадіжках нафти й газу, піску, гравію, титанових руд..., як і не можуть справитися з розбоєм НКРЕКП - Бо вони їх кришують, бо вони "в долі", як і з наркотиками. А не кришувавши і не будучи "в долі не могли б ставати "діамантовими прокурорами", міністрами, поліцейськими , суддями, політиками, губернатарами... не змогли б "вигрпавати" справи в судах, купляти посади в "єрмаків - зеленських")

Тобто, вершиною мафіозного "айсбергу" В Україні, нині є "єрмакі - зеленські". А чи не ті то ... "єрмакі - зеленські", які "ходять" під п'ятою Путіна при формуванні оборони Країни??? В яких хронічно "не вистачає" коштів ні на оборону, ні на боротьбу з ко-відом, ні на підвищення зарплат і пенсій, але... під кінець року одномоментно і раптово "знайшли" кошти, якими і закрили виконання бюджету?- Вони ж... Вони... субчики!

І не дивно на те, що журналісти, чисельність яких в Україні більш , ніж у ТИСЯЧУ РАЗІВ МЕНША, ніж "правоохоронців" всіх мастей... але саме вони здатні, вміють, можуть розслідувати самі запутані злочини проти держави та особи... А "правоохоронці" (чисельність яких в 4 рази перевищує європейські нормативи)- "чомусь" не здатні ні запобігти, ні розслідувати, ні покарати ... самі простенькі злочини! Правда, можуть, і розпутують, але якщо злочини здійснюються конкурентними, тобто "самодіяльними" угрупуваннями, тобто - непідконтрольними мафії угрупуваннями, або тими, які не сплачують "долі" в казну мафії, чи сплачував, але "брикнувся". Бо саме вони ("правоохоронці") всі злочини - кришують, а саме: - вони злочини організовують, вони є їх бенефіціарами та основними вигодоотримувачами , а разом з політичною владою і являють собою класичне ОЗУ, себто - МАФІЮ України!!!
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24.12.2020 15:45 Відповісти
Конечно Татаров не боится, когда его крышуют лично ЗЕ и Венедиктова.
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24.12.2020 15:13 Відповісти
покази Мікітася - неспростовний доказ. Хіба що він - єдинний; і все ж...
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24.12.2020 15:14 Відповісти
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https://twitter.com/FursaSergey


https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey

Fursa Sergey

@FursaSergey


Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова». В новой сцене генеральный прокурор грудью бросается на амбразуру танка НАБУ и забирает у них дело, отдавая его в СБУ. Вот такое кино.
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24.12.2020 15:15 Відповісти
Зе обещал Голливуд в Украине. выполняет
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24.12.2020 21:53 Відповісти
суши сухари падла
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24.12.2020 15:17 Відповісти
мультіки знову у маси
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24.12.2020 15:22 Відповісти
И правда, какой залог, какая тюрьма может быть при 100%-но СВОЕМ пРОКУРОРЕ?!!
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24.12.2020 15:24 Відповісти
Так на нет и суда нет!
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Какие ваши доказательства?!
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24.12.2020 15:25 Відповісти
а шо чувак теряется, собрал бы денег на залог, а потом махнул на мальдивы, нг отметить, а там бы и политическое убежище попросил, все равно лучше, чем у малюськи в платной камере куковать
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24.12.2020 15:25 Відповісти
Не, оне Оман предпочитают. Буба туда уже все бабло отвез.
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24.12.2020 15:38 Відповісти
а ежели их там раскулачат, как яныка?
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24.12.2020 15:42 Відповісти
Гроші не збираю, бо вони і так є. З таким-то шлейфом хабарів...
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24.12.2020 15:25 Відповісти
сядут усе...я встрэтил вас и все быдлоэ
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24.12.2020 15:35 Відповісти
святой человек! отстаньте со своей коррупцией от невиновного
вот смысл от зели
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24.12.2020 15:45 Відповісти
В принципе нельзя исключить многоходовочку по дискредитации НАБУ. Только показаний Микитася и какого-то оценщика явно недостаточно для обвинения. Кто-то из них в дальнейшем может просто отказаться от своих слов, или сказать, что сделали свои заявления под пытками и... пошло поехало. Татаров с Зеленским, Венедиктовой и иже с ними на белом коне, а репутация антикоррупционных органов в глазах народа будет разрушена.
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24.12.2020 15:48 Відповісти
Да какая "репутация"?!
Что полезного НАБУ сделало за прошедших 6 лет?
Нет у них ещё репутации, одни надежды и доверие народные и перспективы на будущее...
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24.12.2020 17:34 Відповісти
сильно сложно для зеленых олухов
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24.12.2020 22:02 Відповісти
Еще не расследовали, но доказательств уже нэт
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24.12.2020 15:54 Відповісти
Разводят украинских лохов , особо не скрываясь . У чувака бизнес , а какие то........... с НАБУ его хотят привлечь , а вы знаете сколько человек вложил денег , чтобы попасть на эту должность Я могу только догадываться , исходя из того , что должность судьи в областном хозяйственном суде Днепра , стоит Лимон зелени И шо вот так просто все бросить , а кто компенсирует ущерб зебилы что ли
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24.12.2020 15:55 Відповісти
и по-своему прав.
Что Микитась кроме своих гипотез может предложить НАБУ?!
Есть свидетельства передачи сумм непосредственно из рук в руки?! Видеосъемка, расписки в получении, другие подтверждающие передачу сумм документы?!
Татаров - прохиндей и аферист высочайшего уровня, такой нигде ни подписей не оставляет, никаких актов прием-передачи не подписывает и доказать его причастность к даче взятки или принуждению Микитася к отчуждению майна в пользу Татарова будет ой как не легко...
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24.12.2020 17:31 Відповісти
 
 