Татаров про підозру: доказів моєї причетності немає, гроші на заставу не збираю

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що доведе необґрунтованість висунотої йому підозри.

Про це він повідомив журналістам після засідання у ВАКС, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ні, не знав (що засідання перенесуть. - Ред.). Я хотів, щоб було відкрито судовий розгляд. Якщо ви бачили, я анонсував сам запрошення на суд. Я ініціативно приходжу на всі процесуальні дії", - зазначив Татаров.

Він вважає, що доведе необґрунтованість висунутої йому підозри.

"Доведу, що підозра необґрунтована, що доказів моєї причетності до чогось немає, і відповідно, не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю (на заставу. - Ред.). Ви ж бачили мою декларацію і бачили, скільки я там задекларував, і, відповідно, можете зробити висновки", - сказав заступник голови ОП.

Татаров зазначив, що наполягатиме на необхідності проведення судових розглядів, щоб усі докази були досліджені, і щоб суд надав незалежну якісну оцінку всім матеріалам органу досудового розслідування.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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