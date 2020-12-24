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Новини
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СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону. ФОТО

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією припинила координовану з-за кордону антиукраїнську діяльність громадян України, пов'язану зі створенням незаконних органів державної влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, в рамках відкритих кримінальних проваджень задокументовано зазначені факти в діях представників так званого "народовладдя". Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої і друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

"В окремих фігурантів вилучено зброю. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - додали в прес-центрі.

СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону 01
СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону 02
СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону 03
СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону 04

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Нацполіція (15193) СБУ (12846) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+9
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия".
Похоже, январь может біть пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 15:23
+6
Останні дні перебування Трампа при владі засвідчують "спорідненість душ" Путіна, Трампа і... ЗЕ в питання нанесення шкоди країні, які вони, ПОКИ ЩО, очолюють!

Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...

Посудіть самі:

-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..

-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...

-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців

- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...

А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від

зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?

Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...

-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...

-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...

-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...

Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
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24.12.2020 15:48
+5
А чорта медведчука не заблокировала.
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24.12.2020 15:30
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Из Америки, 100%.
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24.12.2020 15:17 Відповісти
очередной мутняк от сбу
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24.12.2020 15:19 Відповісти
Точно, очередной мутняк. Все ж знают, что это за пропуйловское секретное государство. А сбу все воду мутят.
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Г+Г?
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24.12.2020 15:19 Відповісти
Вот оно что, потому-то засиляя порохоботов сегодня не видно.
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24.12.2020 15:22 Відповісти
Тю, заметили тех кто лет десять и не прятался))) А я уже подумал что "Громадянську республіку" за жопу взяли) Не хуже свидетелей Еговы в Фейсбуке мозги выносят)))
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24.12.2020 15:22 Відповісти
ага, чуть не создали глубинное государство, но вовремя обнаружили
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24.12.2020 15:23 Відповісти
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия".
Похоже, январь может біть пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 15:23 Відповісти
"на площадке танцевальной 21-й год" (С)
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Останні дні перебування Трампа при владі засвідчують "спорідненість душ" Путіна, Трампа і... ЗЕ в питання нанесення шкоди країні, які вони, ПОКИ ЩО, очолюють!

Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...

Посудіть самі:

-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..

-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...

-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців

- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...

А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від

зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?

Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...

-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...

-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...

-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...

Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
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24.12.2020 15:48 Відповісти
А чорта медведчука не заблокировала.
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24.12.2020 15:30 Відповісти
Він і чорт і гандон в одному флаконі
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24.12.2020 16:14 Відповісти
И шо, мертведчука, бойко и зеленского уже закрыли?
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24.12.2020 15:35 Відповісти
О кадры *** ,та тут такая сеть ,что всем сетям сеть - Медведчук ,Шуфрич ,Бойко ,Рабинович ,Волошин и МНОГИЕ другие ,за НИМИ ИДИТЕ а не этой порнухой занимайтесь .....
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24.12.2020 15:39 Відповісти
Прочитав заголовок, думав: все пісєц Мертвечуку. Знову помилився: якісь тупенькі малолєтки в інтернеті підривають основи.
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24.12.2020 15:49 Відповісти
Да у нас в парламенте целая российская фракция,у нас в органах власти откроаенные сепары и шариевцы,тут работы непочатый край.
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24.12.2020 15:53 Відповісти
Народ, чего хипишуете?! В сбу-тоже люди-человеки! Премии, "под елочку" трэба?,-треба! Вот и трудятся, в в поте-лица", а на, действительно, антиукраинскую рыго-жоппо-блоковскую шушару, видимо, еще "заблокировалка" не отросла, НАЖАЛЬ!!!!
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24.12.2020 15:58 Відповісти
головна мережа це опзж із їхніми каналами. Але то мєлочь, сбу таким не займається.
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24.12.2020 16:23 Відповісти
Обычные бандюки.
По заголовку я думал Раду повязали.
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24.12.2020 16:30 Відповісти
шо уже низзя в войнушку играть пневматами и печатки ставить))
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24.12.2020 18:22 Відповісти
а как же рыги опзж
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24.12.2020 18:23 Відповісти
мешканці львівськіх та ровенськіх громад отжигають...
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24.12.2020 18:56 Відповісти
 
 