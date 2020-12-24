СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону. ФОТО

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією припинила координовану з-за кордону антиукраїнську діяльність громадян України, пов'язану зі створенням незаконних органів державної влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, в рамках відкритих кримінальних проваджень задокументовано зазначені факти в діях представників так званого "народовладдя". Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої і друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

"В окремих фігурантів вилучено зброю. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - додали в прес-центрі.









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