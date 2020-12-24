СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону. ФОТО
Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією припинила координовану з-за кордону антиукраїнську діяльність громадян України, пов'язану зі створенням незаконних органів державної влади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зокрема, в рамках відкритих кримінальних проваджень задокументовано зазначені факти в діях представників так званого "народовладдя". Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої і друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.
"В окремих фігурантів вилучено зброю. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - додали в прес-центрі.
Топ коментарі
+9 Майкл Дорси
показати весь коментар24.12.2020 15:23
+6 VPYL
показати весь коментар24.12.2020 15:48
+5 Николай Стариков #404831
показати весь коментар24.12.2020 15:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия".
Похоже, январь может біть пострашней всяких локдаунов...
Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...
Посудіть самі:
-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..
-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...
-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців
- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...
А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від
зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?
Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...
-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...
-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...
-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...
Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
По заголовку я думал Раду повязали.