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У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко

У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням киян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, депутат "ЄС" в Київраді Марина Порошенко.

Вона зазначила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров'я, але в той же час виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені в 2021 році.

"Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал – чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році", – зауважила Марина Порошенко.

За її словами, у фракції "ЄС" детально вивчили проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва.

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"У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне "велике крадівництво", а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо", – наголошує Порошенко.

"На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів – не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку", – переконана Марина Порошенко.

Вона нагадала, що після аудиту депутатів з "Європейської Солідарності" Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

"Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування – це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус", – вважає Марина Порошенко.

"Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу", – обурюється голова профільної комісії.

Також читайте: Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом. Доплата медикам зросте до 5000 грн, - Кличко

"Саме тому ці ризики не дають "Європейській Солідарності" вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян", – резюмувала Марина Порошенко.

Раніше повідомлялося, що "Євросолідарнісь" у Київраді вимагає збільшити на 450 млн грн видатки на медицину в бюджеті-2021.

Пізніше Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом.

Автор: 

Київ (19524) Київрада (795) Порошенко Марина (108)


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Топ коментарі
+10
Да,то ли дело было при Пэте ,от то была медицина от Супрун ,все завидовали ..
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24.12.2020 15:37
+10
Я не поклонник власти Зе, но не Марине Порошенко говорить о сокращении расходов на медицину.
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24.12.2020 16:02
+9
Бачу, зеленим і досі Порошенко в штанці сцить.
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
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24.12.2020 15:31
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І які ж зебіли контролювали та контролюють мерію Києва?
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24.12.2020 15:21 Відповісти
Главный зебил там друг Тищенко, Комарницкого и Ермака - мер Кличко. Он себе и замом кума Ермака Алексея Кулебу поставил недавно.
Навыбирали, короче говоря.
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Вже добрий десяток років чую одне і те ж - Для перемоги здорових, патріотичних сил в Україні - потрібна ЇХ ЗГУРТОВАНІСТЬ !!!

Я - погоджуюсь, але... з одним АЛЕ...! Згуртованості "здоррових сил" НІКОЛИ не досягти при дефіциті у них власного розуму! Навіть при наявності у них патріотизму.

Наголошую, що Що згуртованість "здорових сил" - то є похідна від їх розуму, розуму нації, розуму її патріотів!... бо від нього, і лише від цього залежать - як розквіт держави та її громадян, чи їх деградація.

Нині найуспішніші держави світу саме ті, в яких інтегральний інтелект суспільства найвищий, а не лише ті, що багаті територіями, природними ресурсами, населенням, обсягами озброєнь... і ін..

Прикладом можуть слугувати Сінгапур, Японія, Південна Корея, Норвегія,Данія, Велика Британія, Зеландія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург та ін... в яких найвищий рівень життя!

А Україна - з найбільшою територією в Європі, З наявністю всіх природних ресурсів, які знаходяться в таблиці Мєндєлєєва, Значним промисловим потенціалом, Могутнім сільсько-господарським сектором, Значною чисельністю населення... але і з значним рівнем корупції, а як результат кількістю куплених посад, дипломів та наукових ступенів та звань - вже п'ятнадцять останніх років "пасе задніх" в тій же Європі за рівнем споживання та життя НАСЕЛЕННЯ, обсягами, структурою Національного доходу та його присвоєнням... Яка, під п'ятою бандитів та зовнішніх і внутрішніх ворогів, але формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.

А про рівень колективного інтелекту, розуму тих, хто ще залишився проживати в Україні ( і ГУРТУВАТИСЯ)- судіть самі... попередньо заглянувши у власний холодильник та гаманець!

І звинувачувати в цьому нікого і нічого - окрім як самих себе! Вірніше - свою власну голівку!

PS: як і ліньки розповсюджувати дописи, які самі ж вважаєте розумними...
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24.12.2020 15:42 Відповісти
пальчевский был бы похуже
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24.12.2020 15:47 Відповісти
Клінтони - Біл і де Гілларі
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24.12.2020 15:27 Відповісти
зробіть собі тест на вагітність.
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Это, если потеснятся. Если нет, - в Киеве будет такой же вой как и во всей Украине.
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24.12.2020 15:37 Відповісти
Піпець, велика державна діячка! Мабуть проффесор іканомики?
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Не клоунесса. І то добре.
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Не трогай Маринку. Вона в свій час з обов'язками першої леді справилась на всі 100. Дай Боже кожній так справлятись...
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24.12.2020 15:48 Відповісти
Ікона . Вона нічого важчого ніж кредитка (чужа) в руках не тримала за своє життя .Але то таке
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24.12.2020 17:34 Відповісти
А вот скажи мне мордва вонючая, ***** твое вяликий, или так чмо обосраное? Вопрос риторический
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24.12.2020 15:56 Відповісти
а щоб розпізнати нецільові, та й взагалі несвоєчасні витрати з спільного гаманця треба бути великою державною діячкою? То чого ж ви тоді волаєте що зелені з ковідного фонду комуниздили на "будівництво" доріг гроші??
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24.12.2020 16:08 Відповісти
Ну как Люська чивокуня. Зато НЕ клоунесса
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24.12.2020 17:40 Відповісти
Бачу, зеленим і досі Порошенко в штанці сцить.
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
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24.12.2020 15:31 Відповісти
Що отримали Гадю-2 ,авторітет однако !!))
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24.12.2020 15:39 Відповісти
Да,то ли дело было при Пэте ,от то была медицина от Супрун ,все завидовали ..
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24.12.2020 15:37 Відповісти
Може годі валити все на попередників , час вже за власні дії чи бездіяльність відповідати !! Чи ще не достатньо накосячили ??)))
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Валить-не валить ,но после того что Барыгина шайка натворила, разгребать придётся ещё долго ...
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24.12.2020 15:43 Відповісти
Але якщо зелену плісняву не зупинити , то після нього вже розгребати не буде що !!)))
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24.12.2020 15:46 Відповісти
Ага , а на его место опять Пэтю от тогда всё будет норм ....
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24.12.2020 17:20 Відповісти
Тогда сразу закончатся все наши беды и начнутся сплошные перемоги
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24.12.2020 17:36 Відповісти
в спам тебе отправили.
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24.12.2020 16:01 Відповісти
Навіщо ідіотів в спам відправляти? Так приколько споглядати на їх дебільні потуги перекласти повну жо.у їх боротьби з ковід на пАпередніков.
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24.12.2020 16:12 Відповісти
вообще никого в спам отправлять не нужно. Я за свободу слова.
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24.12.2020 16:28 Відповісти
Правду в спам ни отправить , Пэтя пытался и где сейчас Пэтя ...
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24.12.2020 17:18 Відповісти
через три місяці буде вже два роки як зелена пліснява заправляє в Україні. А "пакращень" фсьо нєт...
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24.12.2020 16:10 Відповісти
Домохозяйки у власти.
Жесть.
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24.12.2020 15:38 Відповісти
А клоуны?😂
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24.12.2020 15:58 Відповісти
Вітяля скурвився давно... сидить на відкатах з будівництва і ділиться з ОП.
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24.12.2020 15:50 Відповісти
Я не поклонник власти Зе, но не Марине Порошенко говорить о сокращении расходов на медицину.
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24.12.2020 16:02 Відповісти
Чим це Марина вам завинила ??))
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24.12.2020 16:13 Відповісти
до речі, як би не було первинної реформи, то сімейні лікарі під час пандемії вас би не вислухували в телефонному режимі. А бгли б ви усим стадом ковідним у поліклініку, сиділи б там у коридорах в черзі, сопіли б один на одного, і обмінювались варіаціями ковіду..
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24.12.2020 16:14 Відповісти
Чому?
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24.12.2020 16:14 Відповісти
а ж що ти їй закидаєш, Ваня?? Марина може сісти лише після тюльки.. І то, якщо такі як ти хоч щось наколупають..
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24.12.2020 16:12 Відповісти
Що там з грошами благодійного фонду?
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24.12.2020 16:31 Відповісти
якого фонду? Рошен?? Порох та його дружина мають за свій власний фонд тобі звітувати?? Ти нічого поплутав, ванятка?? ))
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24.12.2020 16:37 Відповісти
Ваню спрашивать бесполезно . Там ум и не ночевал . Все на что он сподобился использовать в своем ники имя прославленного козачьего атамана. А так кизяк кизяком малоруцький
У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9837
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24.12.2020 16:45 Відповісти
Гугл підчищений. Тому бесіда втрачає сенс. Покищо
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24.12.2020 16:48 Відповісти
нема про що спілкуватися зі зрадниками
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25.12.2020 00:44 Відповісти
Шо не спас шЫколад спасёт шЫколадка,,,,,,
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24.12.2020 16:31 Відповісти
А тебя плесень спасет или шуты квартальные?
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24.12.2020 16:46 Відповісти
 
 