У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням киян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, депутат "ЄС" в Київраді Марина Порошенко.

Вона зазначила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров'я, але в той же час виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені в 2021 році.

"Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал – чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році", – зауважила Марина Порошенко.

За її словами, у фракції "ЄС" детально вивчили проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва.

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"У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне "велике крадівництво", а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо", – наголошує Порошенко.

"На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів – не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку", – переконана Марина Порошенко.

Вона нагадала, що після аудиту депутатів з "Європейської Солідарності" Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

"Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування – це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус", – вважає Марина Порошенко.

"Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу", – обурюється голова профільної комісії.

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"Саме тому ці ризики не дають "Європейській Солідарності" вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян", – резюмувала Марина Порошенко.

Раніше повідомлялося, що "Євросолідарнісь" у Київраді вимагає збільшити на 450 млн грн видатки на медицину в бюджеті-2021.

Пізніше Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом.