У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко
Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ані вимогам часу, ані очікуванням киян.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, депутат "ЄС" в Київраді Марина Порошенко.
Вона зазначила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров'я, але в той же час виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені в 2021 році.
"Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал – чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році", – зауважила Марина Порошенко.
За її словами, у фракції "ЄС" детально вивчили проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва.
"У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне "велике крадівництво", а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо", – наголошує Порошенко.
"На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів – не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку", – переконана Марина Порошенко.
Вона нагадала, що після аудиту депутатів з "Європейської Солідарності" Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.
"Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування – це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус", – вважає Марина Порошенко.
"Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу", – обурюється голова профільної комісії.
"Саме тому ці ризики не дають "Європейській Солідарності" вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян", – резюмувала Марина Порошенко.
Раніше повідомлялося, що "Євросолідарнісь" у Київраді вимагає збільшити на 450 млн грн видатки на медицину в бюджеті-2021.
Пізніше Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом.
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Навыбирали, короче говоря.
Я - погоджуюсь, але... з одним АЛЕ...! Згуртованості "здоррових сил" НІКОЛИ не досягти при дефіциті у них власного розуму! Навіть при наявності у них патріотизму.
Наголошую, що Що згуртованість "здорових сил" - то є похідна від їх розуму, розуму нації, розуму її патріотів!... бо від нього, і лише від цього залежать - як розквіт держави та її громадян, чи їх деградація.
Нині найуспішніші держави світу саме ті, в яких інтегральний інтелект суспільства найвищий, а не лише ті, що багаті територіями, природними ресурсами, населенням, обсягами озброєнь... і ін..
Прикладом можуть слугувати Сінгапур, Японія, Південна Корея, Норвегія,Данія, Велика Британія, Зеландія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург та ін... в яких найвищий рівень життя!
А Україна - з найбільшою територією в Європі, З наявністю всіх природних ресурсів, які знаходяться в таблиці Мєндєлєєва, Значним промисловим потенціалом, Могутнім сільсько-господарським сектором, Значною чисельністю населення... але і з значним рівнем корупції, а як результат кількістю куплених посад, дипломів та наукових ступенів та звань - вже п'ятнадцять останніх років "пасе задніх" в тій же Європі за рівнем споживання та життя НАСЕЛЕННЯ, обсягами, структурою Національного доходу та його присвоєнням... Яка, під п'ятою бандитів та зовнішніх і внутрішніх ворогів, але формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
А про рівень колективного інтелекту, розуму тих, хто ще залишився проживати в Україні ( і ГУРТУВАТИСЯ)- судіть самі... попередньо заглянувши у власний холодильник та гаманець!
І звинувачувати в цьому нікого і нічого - окрім як самих себе! Вірніше - свою власну голівку!
PS: як і ліньки розповсюджувати дописи, які самі ж вважаєте розумними...
Купили б собі памперса, а не виливали тут помиї зі свої гнилих душонок.
Осточертіли вже.
Жесть.