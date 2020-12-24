Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки
На Донбасі в четвер унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.
Про це інформує пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що українському військовослужбовцю надано медичну допомогу, він оперативно доставлений до лікувального закладу.
"Життю нічого не загрожує. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Чайка Київ
показати весь коментар24.12.2020 15:26
+9 Наталья Киенко
показати весь коментар24.12.2020 15:28
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар24.12.2020 15:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он жерегулярно писюкает, что за стотыщ дней полного и решительного одностороннего перемирия потерь практически нет.
ВСУ бьют а они только молча крепчают от этого.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Швидкого одужання нашому воїну.
бійців !
****** уже, кондомы!