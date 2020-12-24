Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки

На Донбасі в четвер унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це інформує пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

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Зазначають, що українському військовослужбовцю надано медичну допомогу, він оперативно доставлений до лікувального закладу.

"Життю нічого не загрожує. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини", - йдеться в повідомленні.