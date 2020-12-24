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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки

Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки

На Донбасі в четвер унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це інформує пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

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Зазначають, що українському військовослужбовцю надано медичну допомогу, він оперативно доставлений до лікувального закладу.

"Життю нічого не загрожує. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки 01

поранення (2805) Донбас (22356) військовослужбовці (4766) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
"Невідоме"? Кому невідоме?
Швидкого одужання нашому воїну.
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24.12.2020 15:26
+9
Наверное, воин наступил на "подарок" от сепаруSSов, который они щедро недавно дистанционно разбрасывали. Выздоровления Защитнику и долгой жизни!
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24.12.2020 15:28
+8
Отаке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетят , минують не навмисно !!)))
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24.12.2020 15:34
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А чого вже не пишуть "в зоні АТО"? Зебільний план Ж чи що?
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24.12.2020 15:26 Відповісти
Потому, что уже несколько лет ООС, а не АТО. Ты много пропустил.
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24.12.2020 15:27 Відповісти
яке АТО- мир и дружба, новый год, квартал 95
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Врут, его подстрелили кацапы. Зеленский,хочет, чтобы перемирие было реальностью.
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24.12.2020 15:32 Відповісти
нещодавно з анабіозу?
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24.12.2020 19:03 Відповісти
в смысле неизвестном? Так подано, как будто солдат сам виноват.
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24.12.2020 15:26 Відповісти
Раз устройство неизвестное, значит статистику ЗЕ можно не портить.

Он жерегулярно писюкает, что за стотыщ дней полного и решительного одностороннего перемирия потерь практически нет.

ВСУ бьют а они только молча крепчают от этого.
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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24.12.2020 16:55 Відповісти
"Невідоме"? Кому невідоме?
Швидкого одужання нашому воїну.
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24.12.2020 15:26 Відповісти
перемирие, да
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Хоч живий лишився.
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24.12.2020 15:27 Відповісти
Наверное, воин наступил на "подарок" от сепаруSSов, который они щедро недавно дистанционно разбрасывали. Выздоровления Защитнику и долгой жизни!
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24.12.2020 15:28 Відповісти
С противопехотными минами и их применением боролся весь Мир,включая звезд Голливуда...но для РАБссии Мавзолейной это не авторитет...у них быдло пролетарское в авторитете...
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24.12.2020 15:33 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетят , минують не навмисно !!)))
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24.12.2020 15:34 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 5792
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24.12.2020 15:35 Відповісти
а не на том ли "неизвестном взрывном" ...какими уже несколько дней подряд дистанционно минируют оте какбы... тамженашилюди по версии сивошки и факина-кравчучки
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24.12.2020 15:35 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 3508
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24.12.2020 15:37 Відповісти
на нєізвєснам прасящєм міра...
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24.12.2020 15:37 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 8574
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24.12.2020 15:39 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 6546
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24.12.2020 15:40 Відповісти
Это те самые "не прицельные" и "не системные" обстрелы... дистанционными МИНАМИ.
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Задача Мавзолейных хмырей по кусочку возродить СССР сдохший 30 лет назад....Нападение на Кахастан не за горами....
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24.12.2020 15:43 Відповісти
Ага - на воздушном шарике. От ган.доны.
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24.12.2020 15:47 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 1922 Боярышники
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24.12.2020 15:47 Відповісти
Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки - Цензор.НЕТ 4772 Дамбасс паражняк не гонит...
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24.12.2020 15:52 Відповісти
Такое определение говорит о том что орки и кацапы не причём мол сам виноват,к ним или "тойстороне" притензий не имеем,нога сама нашла неизвестное взрывное устройство,и вообще жизни ничего не угрожает ему,ничего страшного и в таком духе
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24.12.2020 15:52 Відповісти
Розвідку нашу в зоні ООС прибрав Зепотепіллєр , от наразі ,, подаруночки " від дикого кацап'я валяються під ногами наших
бійців !
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24.12.2020 15:53 Відповісти
Гребаные ЗЕклоуны... Как вы уже достали! Млятть, на "подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки"(с), *****, а подорвался на мине, установленной лаптерогими роиссянскими уродами, мля!

****** уже, кондомы!
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24.12.2020 16:21 Відповісти
 
 