"Слуга народу" Чернєв про передачу справи Татарова: чекати від СБУ неупередженості та об'єктивності складно

Передача справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова в СБУ є черговим ударом по антикорупційній системі.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Офіс генерального прокурора фактично став на особистий захист підозрюваного в корупції Татарова, передавши справу від НАБУ в СБУ. Став на захист особи, яка плювала на Кримінальний кодекс ще під час вбивств на Майдані", - зазначив він.

Чернєв переконаний, що "чекати від СБУ неупередженості та об'єктивності складно".

"Історія знову доводить, що реформа СБУ вкрай важлива. СБУ має бути взагалі позбавлена функцій досудового розслідування", - резюмував він.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заявупропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".