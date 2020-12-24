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Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe

Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який ухвалив рішення про зміну підслідності у провадженні стосовно заступника голови ОП Олега Татарова і передав справу з НАБУ в СБУ, володіє будинком в елітному районі Конча-Заспі під Києвом.

Про це нагадав Володимир Бондаренко, коментуючи передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Хатинка в Козині прокурора Олексія Симоненка, який розвалює справу Татарова. Купив дружині mers-купе 400 S за 80 тис ГРИВЕНЬ! З 2010 року працював у СБУ, нещодавно став заступником Генпрокурорки. А ви кажете "зовнішнє управління". Його ще треба заслужити", - нагадав Бондаренко.

Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe 01
Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe 02

Нагадаємо, "Автомайдан" показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. в Конча-Заспі, оформлений на його дружину.

Автор: 

Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+23
ОСЬ ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:16
+17
Замгенпрокувора. Все тяжелым прокуворским трудом и потом.
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24.12.2020 16:13
+16
Вот это зарплаты в прокуратуре, конец эпохи бедности, учитесь лохи...
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 4552
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24.12.2020 16:15
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Замгенпрокувора. Все тяжелым прокуворским трудом и потом.
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24.12.2020 16:13 Відповісти
привітаю підтримку ******** назви тих страдальців юриспруденції
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24.12.2020 16:16 Відповісти
олігархи деякі щедрі , а жадні то дадуть коректіровку де підгребти
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24.12.2020 16:13 Відповісти
ну яким же вже курвіметром можна вимірювать зкурвленість ******** прокурворів?
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24.12.2020 16:15 Відповісти
Это лишнее, к стенке ставить надо.
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24.12.2020 16:16 Відповісти
Вот это зарплаты в прокуратуре, конец эпохи бедности, учитесь лохи...
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 4552
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24.12.2020 16:15 Відповісти
думаешь, он при Зе дворе построил? Я думаю, раньше.
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24.12.2020 16:31 Відповісти
Система Кучмы в действии, вор на воре, и вором погоняет.
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24.12.2020 17:46 Відповісти
можно подумать при Кравчуке или Ющенко воров не было
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24.12.2020 19:16 Відповісти
Кравчук недолго был, хотя ЯО сдать успел. А так вся наша олигархическая система создана при Кучме и работает до сих пор, и под нее работают все остальные структуры государства.
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24.12.2020 20:24 Відповісти
Кравчук и Черноморское торговое пароходство сдать успел. Ударными темпами работал человек.
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24.12.2020 21:39 Відповісти
Хз насчёт зряплат, но вы мне покажите дилера мерса который новехонький s400 coupe по цене ржавой 20 летней евробляхи продает!
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25.12.2020 08:37 Відповісти
Он говорит и вы говорите, все просто.
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25.12.2020 11:24 Відповісти
ОСЬ ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:16 Відповісти
Я пропоную записувати усе, що зараз відбувається. Починаючи від 2019 і плюс 5 років. Порошенко за все це повинен буде відповісти. Його не обирали, а він усе одно керує. Він має понести за це відповідальність.
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24.12.2020 16:21 Відповісти
у тебя с головой беда
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24.12.2020 16:27 Відповісти
Дякую, намагаюсь відповідати ******** українським реаліям
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24.12.2020 16:31 Відповісти
записувати шкрябачкою на глиняних табличках, щоб запеклось, а не згоріло, як хата гонтарєвої чи шабуніна
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24.12.2020 16:39 Відповісти
тю... надо же...все живут (из прокурорских или судейских) по общагам...а этот.... (сарказм)
колупни там каждого - такие хатынки (на мам-пенсионерок оформленные) что становится ясно почему заблокировали е-декларации ))) (для себя ж любимых старались)
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24.12.2020 16:17 Відповісти
Слуги слуг народа, они такие
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24.12.2020 16:17 Відповісти
пока эту всю систему не накроет волна народного гнева в виде самосуда , ничего не измениться , они страх потеряли
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24.12.2020 16:18 Відповісти
Мир хижинам, война дворцам!
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24.12.2020 21:21 Відповісти
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 860
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24.12.2020 16:19 Відповісти
де по такі ціні меси продають? Буру два..
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24.12.2020 16:19 Відповісти
Тобі так не вийде. Бо ти не підписуєш документи про передачу слідства з НАБУ до СБУ.
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24.12.2020 16:34 Відповісти
А как вы хотели? За "не будем задавать вопросы" надо платить.

Но у меня другой вопрос: Симоненко это все при Зеленском наколядовал?
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24.12.2020 16:20 Відповісти
С 2010 года трудился в СБУ, недавно стал замом Генпрокурорихи.Источник: https://censor.net/ru/n3238958

Талантливый, к бабке не ходи!
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24.12.2020 16:26 Відповісти
думаю, раньше.
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24.12.2020 16:32 Відповісти
Вопрос был риторический. Даже не интересны комментарии адептов секты "святого Петра". Их методички а-ля "не его зона ответственности" уже поднадоели.
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24.12.2020 16:49 Відповісти
Ти розумієш, яка штука коли призначають на посаду зам ген прокурвора, то вивчають його декларацію. Питань не було до кандидата? хай Порох поганий, але ж клоуни прийшли до влади на хайпі, що всіх пересаджають, вони "новиє чесниє ліца". Ну і ...? а тепер давай рахувати: Портнов-Труба, Богдан, Єрмак-братЄрмак, Татаров, Венедиктова -чоловік в МВС, купа депутатів-проституток друзів Зеленського. Сам Зеленський: Оман, офшори, забув 6 млн задекларувати, млрд -и на утримання, корупційні дороги, дітям - державні резиденції. Це тільки за останні півроку.
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24.12.2020 17:13 Відповісти
Не, друг. Обсуждать на полном серьезе Зеленского? Это не ко мне. Ты же не спрашиваешь с уборщицы, почему завод в жопе?
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24.12.2020 18:34 Відповісти
Нічого не зрозумів. До чого тут уборщиця. Народ вибрав Зеленського на посаду президента. Тепер відповідальність на ньому. В тому числі за Венедиктову і всіх її замів. Порох далеко не святий, але саме при ньому ввели декларування державних службовців і конкурси на заміщення посад. Це все з великим скрипом і трудом, бо в парламенті не було монокоаліції, і взагалі твердої каоліції. Тільки "новиє ліца" дуже швидко це все зливають в каналізацію.
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24.12.2020 18:57 Відповісти
Все ты прекрасно понял. Или ты на полном серьезе считаешь, что Зеленский президент Украины? Не по должности и воле случая, а по сути?
Попытка отморозиться и оправдать Порошенко не зачетная.
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24.12.2020 19:24 Відповісти
а, шо, думаешь, что при януковиче?
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24.12.2020 16:44 Відповісти
Возможно даже и раньше. Только вот с Януковича какой спрос? Он эту всю движуху возглавлял.
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24.12.2020 16:51 Відповісти
зато на януковича спрос есть
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24.12.2020 16:59 Відповісти
Не думаю, что конкретно на него. Скорее на мутную движуху в которой коррупция цветет бурным цветом. А кто это движуху возглавляет, то вопрос второстепенный.
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24.12.2020 18:36 Відповісти
и ни у одного антикоррупционного органа, коих в Украине расплодилось дохрена и больше, к этому прокурвору вопросов нет. все, точка.
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24.12.2020 16:20 Відповісти
Антикорупційні органи успішно зливаються і перетворюються в гавно, подібне до зелених шмаркль.
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24.12.2020 18:59 Відповісти
изначально рожденное дерьмом, ничем другим стать не может.
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24.12.2020 19:01 Відповісти
такое чувство, что у нас только дерьмо и может рождаться.
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24.12.2020 19:19 Відповісти
,,Эпоха бидности уже закончилась,, - величайший ВЛЮРционер современности .
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24.12.2020 16:20 Відповісти
Не то слово! Судя по прайсу мерса, у нас вообще курс 1грн = 3 евро!
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25.12.2020 08:40 Відповісти
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
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24.12.2020 16:20 Відповісти
Между ОП, Генпрокуратурой, СБУ, КС....... и ОПГ можно ставить знак равенства !
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24.12.2020 16:20 Відповісти
73%, і ... всі разом - «Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку...»
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24.12.2020 16:21 Відповісти
Походу теперь любят их , пристроившись с зади 😐
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24.12.2020 16:24 Відповісти
Апшоры 82 раза, лыпецка хвабрика спрычыныла котлы, свынарчукииии вкралы все, брат вбытый, бурштын и карпаты изнасилованы на глазах у саакашвили в эпилептическом припадке.
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24.12.2020 16:21 Відповісти
Во шо бываить када апсасешсся рашену.
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24.12.2020 18:17 Відповісти
Ачьотакова? Анічьо! Фсьо заработано чесним трудом, ніщеброди,***!
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24.12.2020 16:23 Відповісти
Мерс 80 000 гр - это менее 3 тыс евро? Гиии.
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24.12.2020 16:23 Відповісти
Заувальований хабар. Так само як дехто з чиновників купує 5-кімнатну квартиру в Києві з 300% знижкою
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24.12.2020 16:32 Відповісти
800 000
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24.12.2020 16:34 Відповісти
Та и 30 000 € для мэрса - так-сяк. Пользованный?
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24.12.2020 16:37 Відповісти
по бумагам.. евробляхер - сразу видно.
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24.12.2020 16:43 Відповісти
Теперь ещё и под ВР выйдет *бастовать*, плут.
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24.12.2020 16:48 Відповісти
И ни одного зебила в темах про коррупцию зели , похоже что языки друг другу в опы позасовывали , а может друг у друга лапы сосут
А как в 19 они здесь на форумах орали - посадки , посадки
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24.12.2020 16:23 Відповісти
Вообще то он с 2010 года работает и построил дом не сегодня. Так что петеботы расскажите про *бандитам тюрьмы*
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24.12.2020 16:30 Відповісти
ага. хотя бы одного коррепционера при Пете посадили?
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24.12.2020 16:33 Відповісти
Того, что с пледами. Пытались. Но он сразу в кардиологию попал, хлюпик.
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24.12.2020 16:39 Відповісти
в любом деле важен результат.
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24.12.2020 16:43 Відповісти
А при каком президенте их садили , любитель осла оманского ?
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24.12.2020 21:28 Відповісти
я не любитель осла, но, похоже, не при каком. у нас коррупция ненаказуема. Воруют все.
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24.12.2020 21:35 Відповісти
Поэтому в отличие от вас во втором туре я испортил бюллетень, написав напротив кандидатов - смерть ворогам .
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24.12.2020 22:30 Відповісти
Вот видно что ты настоящий зебил из тех кто не излечим , Петя за свое ответил ,хоть и не до конца , пролетел на выборах в 19 , а ты привел к власти украинофоба и предателя страны , о том что оно ещё и корупцинер я уже и не говорю , ты все равно привык жить при таких всю независимость Украины
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24.12.2020 21:27 Відповісти
Када прыдет висна будем сажать зелень.
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24.12.2020 18:19 Відповісти
Передавший в СБУ дело Татарова замгенпрокурора Симоненко живет в доме на 640 кв. м. в Конча-Заспе и купил супруге Mercedes S-400 Coupe - Цензор.НЕТ 3645
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24.12.2020 16:24 Відповісти
Машина новая, не *евробляха* какая нибудь за $3000, а мерседес под $100тыс. Значит все нормально налоги уплачены и дымом не воняет. Не завидуйте холопы, а лучше поклонитесь кормильцу вашему. Верно я говорю, порохосрань?
https://censor.net/ru/comments/locate/3238958/01921490-5ce6-73c5-8078-169c886af08e
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24.12.2020 16:27 Відповісти
срань зебильная, именно ты его привел к власти) ты за него голо-совало и орало ГОД.. за своего любимого вовку-шмарклю и его венедиктову)

кстати, а Порох да, "виноват".. в том что его прокурор подписал подозрение татарову.. которого твой вовка и венядиктова отмазывают)
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24.12.2020 16:32 Відповісти
напомним тупой зебильной мрази под ником https://censor.net/ru/user/461407:
ХТО ПІДПИСАВ ТАТАРОВУ ПІДОЗРУ! ПРИЗНАЧИЛИ ЩЕ ПРИ Порохе.
Сміливий вчинок тернопільського пластуна прокурора-кіборга!
Після того, як виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру Олегу Татарову, одіозному міліцейському чиновнику часів Януковича в минулому, що зараз є заступником глави Офіса Президента,на нього почався тиск Генерального прокурора Венедіктової та медіа, контрольованих Офісом Президента.
Заступника глави ОП Татарова підозрюють у махінаціях при купівлі квартир для нацгвардійців, внаслідок чого держава втратила майже 100 мільйонів гривень.
Раніше він уже уникнув відповідальності за свої злочини під час Революції Гідності, але тут докази виявилися неспростовними. Тому захищати Татарова почала вся система влади, прокурорам було заборонено підписувати йому підозру.
Відповідальність на себе взяв в. о. керівника САП Максим Грищук, патріот, пластун, воїн-доброволець, який воював у 2014-15 роках, зокрема, обороняв Донецький аеропорт
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24.12.2020 16:33 Відповісти
Як ви вважаєте такі "правоохоронці", які збагачуються злочиним шляхом будуть захищати державні інтереси та захищати права громадян і закон, як то вони присягають в присязі і як має бути під час виконання службових обовязків? Я думаю відповідь очевидна. НІ ! А що вони будуть робити? А робити вони будуть все, щоб тягнути нас в рюсскій мір, бо там такі себе відчувають небожитєлями.
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24.12.2020 16:30 Відповісти
А еще говорят - внешность обманчива.. Трындежь. У этого на лице проку-ворское счастье написано.
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24.12.2020 16:34 Відповісти
все сгнило за тридцать лет в прямом и переносном смысле. скоро начнет валится...
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Рановато у тебя в 30 лет валится начало .
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24.12.2020 16:37 Відповісти
не у меня. не передергивай.
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24.12.2020 16:39 Відповісти
А у кого?
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24.12.2020 16:43 Відповісти
у Украины, непонятно что ли?
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24.12.2020 19:52 Відповісти
Та, ні, прокурор "бідний" як церковна миша . У ньго усім володіє дружина. Ну, як завжди ...
Так Симоненко має земельну якусь діляночку площею 2500 квадратних метри в Київській області. І все. Решта майна належить його дружині Олені. Це квартира в Києві, житловий будинок (площа 640 квадратних метри) і дві земельні ділянки в Козині, а також кілька земельних ділянок у Нових Безрадичах під Києвом і квартира у Києві, якою вона спільно володіє з іншими людьми. Дружина єдина в родині має автомобіль - це Mercedes S-Class Coupe 400 2016 року випуску. Олена з 2019 року працює в сфері ресторанного бізнесу - володіє компанією «Крассула Б».
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24.12.2020 16:44 Відповісти
явно чесний і непідкупний хлопчина. Заробив все важкою працею у свої 35 років. Чи мама подарувала?
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24.12.2020 16:57 Відповісти
Какие машины дешевые в Украине, а народ недоволен. Нахрена переть с Европы ДОРОГОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, потом растамаживать,если дома такая дешевка. Президенты меняются а пропасть перед народом все увеличивается. НЕНАСЫТНЫЕ ТВАРИ.
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24.12.2020 17:14 Відповісти
Внебрачный сын Сергея Клюева. Или брат. Копия просто.
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24.12.2020 17:36 Відповісти
Хто і коли його призначив на посаду заступника генпрокурора? Звідки він такий чоткий вискочив?
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24.12.2020 17:45 Відповісти
По имуществу судей, прокуроров, и ментов, надо создавать народные суды "тройки".
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24.12.2020 18:23 Відповісти
Два, млять, момента!
1. "Замгенпрокурора Алексей Симоненко, который принял решение о смене подстледственности в производстве относительно замглавы ОП Олега Татарова и передал дело из НАБУ в СБУ"
2. "...... Симоненко......с 2010 года трудился в СБУ..."
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24.12.2020 18:25 Відповісти
Где взял домик,сосунок? Где взял МЕРС,соплячок?
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24.12.2020 18:32 Відповісти
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_s_400_22965006.html Б/у Mercedes-Benz S 400 стоит 80000-90000 долларов.
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24.12.2020 20:18 Відповісти
 
 