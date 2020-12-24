Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який ухвалив рішення про зміну підслідності у провадженні стосовно заступника голови ОП Олега Татарова і передав справу з НАБУ в СБУ, володіє будинком в елітному районі Конча-Заспі під Києвом.

Про це нагадав Володимир Бондаренко, коментуючи передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Хатинка в Козині прокурора Олексія Симоненка, який розвалює справу Татарова. Купив дружині mers-купе 400 S за 80 тис ГРИВЕНЬ! З 2010 року працював у СБУ, нещодавно став заступником Генпрокурорки. А ви кажете "зовнішнє управління". Його ще треба заслужити", - нагадав Бондаренко.





Нагадаємо, "Автомайдан" показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. в Конча-Заспі, оформлений на його дружину.