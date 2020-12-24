Суд зупинив виконання вироку генерал-майору Назарову, засудженому у справі про катастрофу літака Іл-76, - адвокат
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову, засудженому до семи років ув'язнення за службову недбалість у справі про катастрофу літака Іл-76 і загибель військових.
Про це повідомив "Радіо Свобода" адвокат Віктора Назарова Михайло Турик, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сторона Віктора Назарова внесла касаційну скаргу на рішення суду.
За даними з Єдиного реєстру судових рішень, касаційна скарга до Касаційного кримінального суду надійшла 21 грудня, а 23 грудня суд призупинив виконання рішення першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу в касаційному порядку.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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Но бестолково.
Изучите не словесное болото гражданского суда, а сумму свидетельств от самих военнослужащих.
И Вы с удивлением узнаете что первый самолёт заходил по максимальному градиенту снижения ("заход по афгански") и сел сразу, без всяких вторых заходов.
И ещё много чего.
Показания БУР (с самолёта командира) сняты следствием. А там, (при расшифровке) как раз и был градиент.
А вот то что, второй экипаж нарушил приказ командира - ну кому это интересно.
Это никто не хочет видеть, а в документах следствия это есть.
Так что не возбуждайтесь.
Співзасновник Львівського безпекового форуму, екскомандувач угруповання Армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.
Лист англійською опубліковано на офіційному вебпорталі Львівського безпекового форуму.
Віктора Назарова https://www.ukrmilitary.com/2020/12/nazarov.html засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Ил-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого https://www.ukrmilitary.com/2016/12/il-76md-76683.html загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України.
Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
Автори наголошують: причиною такої цивільної криміналізації дій військових стала нерішучість і небажання тодішнього військово-політичного керівництва взяти відповідальність і визнати відкрито та юридично збройну агресію Росії проти України.
Бен Ходжес та Філліп Карбер зазначають, що процес над Назаровим може мати незворотний вплив для безпеки країни, прирікаючи її на поразку у війні з РФ. Ув'язнення Назарова, на їхню думку, руйнує позитивні зрушення у створенні професійного військового командування, які відбулися в умовах ********* конфлікту з Росією.
У зверненні йдеться, що в той час, як США і НАТО переосмислюють важливість України для безпеки всього Заходу, оцінюють можливість надання Україні летального озброєння, вердикт Назарову ставить під загрозу всі попередні зусилля. Якщо Україна карає, а не звеличує власних військових командувачів, які ухвалюють важкі рішення в умовах великої невизначеності та у важких обставинах, жодна інша країна не захоче вкладати ресурси чи ризикувати життям власних солдатів заради оборони такої держави.