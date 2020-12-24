Суд зупинив виконання вироку генерал-майору Назарову, засудженому у справі про катастрофу літака Іл-76, - адвокат

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову, засудженому до семи років ув'язнення за службову недбалість у справі про катастрофу літака Іл-76 і загибель військових.

Про це повідомив "Радіо Свобода" адвокат Віктора Назарова Михайло Турик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сторона Віктора Назарова внесла касаційну скаргу на рішення суду.

За даними з Єдиного реєстру судових рішень, касаційна скарга до Касаційного кримінального суду надійшла 21 грудня, а 23 грудня суд призупинив виконання рішення першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу в касаційному порядку.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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