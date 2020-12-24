Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко, - Подоляк
Президент України Володимир Зеленський повинен створити таку систему, яка унеможливить повернення старих політиків у владу.
Про це заявив в інтерв'ю виданню "Факти" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"Завдання Володимира Олександровича - побудувати за ці роки нову якісну політичну інфраструктуру, яка буде нормально функціонувати, і забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися назад в тій чи іншій іпостасі ті ж Медведчук, Порошенко і вся інша когорта. Старим партіям слід, грубо кажучи, піти в небуття. Президент повинен позначити цінності та стратегії і дати тактичні інструменти", - сказав він.
Топ коментарі
+36 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар24.12.2020 16:28
+30 Евгений #396372
показати весь коментар24.12.2020 16:27
+29 Фима Дерибас #430582
показати весь коментар24.12.2020 16:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кого-то интересуют его глюки?
Обязательное упоминание Порошенко в паре с Медведчуком?
Клоун, а ты помнишь была такая новая партия - Партия зеленых?Ну и сколько она просуществовала?
не, ну конечно же клоун !
Мабуть, Зе-команда збирається повернути Януковоча. Для якого Мертвечук - просто конкурент, а Порох - ворог. І перші кроки в цьому напрямі вже зроблено - повернуто старі кадри Янека: Портнова, Татарова, дЄрьмака, Подоляка...
Лицо так сказать нашей дейЧто только т...
КСтати мы живем при конце света... Вы знаете обтом?????
У индусов.. Кароче на первом месте жрецы...2 военачальники... 3 ремесленники врачи и прочее... 4 шутя актеры певцы.... Так вот когда все мен, ется местами это и есть конецссвета))
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох