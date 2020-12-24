Зеленський повинен забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися Медведчук і Порошенко, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський повинен створити таку систему, яка унеможливить повернення старих політиків у владу.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Факти" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.



"Завдання Володимира Олександровича - побудувати за ці роки нову якісну політичну інфраструктуру, яка буде нормально функціонувати, і забезпечити спадкоємність влади, щоб потім не повернулися назад в тій чи іншій іпостасі ті ж Медведчук, Порошенко і вся інша когорта. Старим партіям слід, грубо кажучи, піти в небуття. Президент повинен позначити цінності та стратегії і дати тактичні інструменти", - сказав він.

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