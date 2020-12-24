Зеленський атакував антикорупційну систему і робить усе, щоб відповідальність за владу взяв Майдан, - Бутусов

Володимир Зеленський атакував антикорупційну систему, і робить все, щоб відповідальність за владу взяв Майдан. Суспільство має підтримати НАБУ і САП: справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"На мій погляд, суспільство має підтримати НАБУ і САП і не допустити виконання рішень Генпрокуратури та Печерського суду, справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.

Вчора вночі о 23.42 (!) Генпрокуратура забрала справу Татарова у НАБУ!

Верховний Суд прийняв рішення зберегти в силі рішення Печерського суду і забрати у Національного антикорупційного бюро одну з ключових справ - справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Однак це рішення можна оскаржити, і Генпрокуратурі не треба було поспішати. Адже суд стосовно Татарова - сьогодні!

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Сьогодні за рішенням заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка, процесуальні керівники - прокурори САП були відключені від доступу до справи Татарова.

За три години до засідання Вищого антикорупційного суду, на якому Татарова мали взяти під варту.

За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора президент Володимир Зеленський провів зустріч із Татаровим. Татарова досі не відсторонено від виконання обов'язків, попри підозру.

Мабуть, після цього генпрокурор Ірина Венедіктова знайшла якусь причину тимчасово покласти виконання обов'язків генерального прокурора на Симоненка, щоб рішення прийняв він. Симоненко - людина Татарова і Портнова, який готовий робити все, що скаже Татаров.

Це відкрите порушення закону - розслідувати антикорупційні справи проти чиновників вищого рангу мають право тільки НАБУ і САП. Це пряма атака з боку президента на антикорупційну систему. Але ж у жовтні він у Верховній Раді говорив як про своє головне досягнення: "Забезпечена повна процесуальна незалежність НАБУ і САП". Це виявилося повною брехнею.

Очевидно, Зеленський зробив свій вибір - жодної навіть видимості законності у справі Татарова він дотримуватися не має наміру. Це відбувається, тому що Зеленський не звільняє і навіть не усуває Татарова від виконання обов'язків на період слідства. Друзям "Кварталу" закон не писаний, у них повна недоторканність.

Сподіваюся, НАБУ і САП зроблять все можливе для оскарження незаконних рішень Печерського суду і Генпрокуратури, передавати справу Татарова категорично неприпустимо. Думаю, суспільство підтримає антикорупційні органи, щоб захистити розслідування", - заявив Бутусов.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заявупропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".