УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10202 відвідувача онлайн
Новини
13 970 63

Зеленський атакував антикорупційну систему і робить усе, щоб відповідальність за владу взяв Майдан, - Бутусов

Зеленський атакував антикорупційну систему і робить усе, щоб відповідальність за владу взяв Майдан, - Бутусов

Володимир Зеленський атакував антикорупційну систему, і робить все, щоб відповідальність за владу взяв Майдан. Суспільство має підтримати НАБУ і САП: справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"На мій погляд, суспільство має підтримати НАБУ і САП і не допустити виконання рішень Генпрокуратури та Печерського суду, справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.

Вчора вночі о 23.42 (!) Генпрокуратура забрала справу Татарова у НАБУ!

Верховний Суд прийняв рішення зберегти в силі рішення Печерського суду і забрати у Національного антикорупційного бюро одну з ключових справ - справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Однак це рішення можна оскаржити, і Генпрокуратурі не треба було поспішати. Адже суд стосовно Татарова - сьогодні!

Читайте також: "Слуга народу" Чернєв про передачу справи Татарова: чекати від СБУ неупередженості та об'єктивності складно

Сьогодні за рішенням заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка, процесуальні керівники - прокурори САП були відключені від доступу до справи Татарова.

За три години до засідання Вищого антикорупційного суду, на якому Татарова мали взяти під варту.

За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора президент Володимир Зеленський провів зустріч із Татаровим. Татарова досі не відсторонено від виконання обов'язків, попри підозру.

Мабуть, після цього генпрокурор Ірина Венедіктова знайшла якусь причину тимчасово покласти виконання обов'язків генерального прокурора на Симоненка, щоб рішення прийняв він. Симоненко - людина Татарова і Портнова, який готовий робити все, що скаже Татаров.

Це відкрите порушення закону - розслідувати антикорупційні справи проти чиновників вищого рангу мають право тільки НАБУ і САП. Це пряма атака з боку президента на антикорупційну систему. Але ж у жовтні він у Верховній Раді говорив як про своє головне досягнення: "Забезпечена повна процесуальна незалежність НАБУ і САП". Це виявилося повною брехнею.

Очевидно, Зеленський зробив свій вибір - жодної навіть видимості законності у справі Татарова він дотримуватися не має наміру. Це відбувається, тому що Зеленський не звільняє і навіть не усуває Татарова від виконання обов'язків на період слідства. Друзям "Кварталу" закон не писаний, у них повна недоторканність.

Сподіваюся, НАБУ і САП зроблять все можливе для оскарження незаконних рішень Печерського суду і Генпрокуратури, передавати справу Татарова категорично неприпустимо. Думаю, суспільство підтримає антикорупційні органи, щоб захистити розслідування", - заявив Бутусов.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заявупропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) Зеленський Володимир (23946) СБУ (12847) Бутусов Юрій (3598) Венедіктова Ірина (829) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
Зеля Ростов ждет!
показати весь коментар
24.12.2020 16:28
+17
Владу не захопили вороги, ви самі обрали ворогів.
показати весь коментар
24.12.2020 16:37
+15
Зелупционер даст 100 очков вперед Овощу легитимному.
Часто вижу перед глазами янучару с немым вопросом : "а шо, так можно было?"
показати весь коментар
24.12.2020 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля Ростов ждет!
показати весь коментар
24.12.2020 16:28 Відповісти
А от Мєндєль в ОП- всемогутній фокусник.... +++++++++++++++++++++++++++++++ +++++Прес-секретар глави української держави Юлія Мендель вважає, що в червні минулого року в ході візиту Володимира Зеленського в Бельгію два написані нею твіти від Офісу президента допомогли стабілізувати гривню.
Вона переконана , що саме її твіти говорили, що Зеленський буде на боці народу в його історії і Україна буде йти в ЄС. Їй і досі не відомо, що стійкість валюти забезпечений стійкістю економіки країни та її Золото-валютним Запасом!? А стійкість Української гривні.... забезпечена лише твітами Мендель?! Їй, на жаль, не відомо, що в ЄС не приймають держав, які очолюються мафією, криміналітетом...
показати весь коментар
24.12.2020 17:22 Відповісти
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається на війні , хто кришує...
То тепер що.... -осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і
показати весь коментар
24.12.2020 17:24 Відповісти
для него слишком дорогое удовольствие есть выбор эконом класс
показати весь коментар
24.12.2020 17:57 Відповісти
+100500
показати весь коментар
24.12.2020 16:30 Відповісти
в "ПЛОХОМ" смысле
показати весь коментар
24.12.2020 16:55 Відповісти
В ЛЮБОМ ...не ореол Кеннеди ему не светит... Ковида наше все...
показати весь коментар
24.12.2020 17:02 Відповісти
Если украинец не обидится на хохла, то еврей на жида тоже не обидится. И еще - важно не само слово (какое0то время оно таки было литературным), а о, что вы в это слово вкладываете. если намереваетесь оскорбить весь народ из-за одного человека - тогда есть причин не только для бана на сайте, но и для уголовной ответсвтенности. Передачи я вам носить не буду.
показати весь коментар
24.12.2020 17:45 Відповісти
Що ж стосується антисемітизму, як явища, то в Україні його МАЙЖЕ немає. Питання негативного ставлення до жидів, зазвичай, постає, як реакція на дії представників цієї нації, таких як
1. Створення РСДРП - чисто жидівськи проект на теренах росії
2. жовтневе повстання.
3. Голодомор в Україні й інших республіках тодішнього срср.
А зараз , як реакція на дії ******** влади в Україні, обраної, безумовно ЛЕГАЛЬНО, але яка складається із жидів і, часто-густо, діє протизаконно , всупереч Конституції і Законів України. Яскраві приклади у всіх на слуху, перейменування органів виконавчої влади непередбачених Конституцією, пряме порушення ЗУ про НАБУ, САП......і.т.д.
показати весь коментар
24.12.2020 19:18 Відповісти
Если бы была уголовная ответственность за оскорбление целого народа то криворогий шлимазл вовочка уже сидел бы пожизненное, сколько дерьма он вылил на Украину и украинцев в своём вонючем квартале!
Вопрос к вам, как к представителю вашего народа - хотя бы кто-то один из признанных моральных авторитетов вашего народа выступил с осуждением какого нибудь бени, который кроме тотальной уголовщины позорит честное имя всего вашего народа?
Или ему достаточно жертвовать в нужную сторону - и все ок?
показати весь коментар
25.12.2020 13:16 Відповісти
Почему вы не ругали Беню в 2014-м, когда он внес решающий вклад в то, чтобы как минимум Днепропетровская область (вероятно, еще и Запорожская) остались в Украине? Беня - очень противоречивая личность. Лично я им восхищался в 2014-м, и мне за это не стыдно, но сейчас у меня в башке когнитивный диссонанс.
Но я не хочу спорить про Беню. Мерзавцев (я не считаю Беню мерзавцем, это в общем) в новейшей истории Украины было достаточно и среди украинцев, но ведь никому не пришло в голову перенести моральный облик вфя (например) на весь украинский народ?
показати весь коментар
27.12.2020 02:01 Відповісти
В спам отправил я. Админу пока не жаловался.
показати весь коментар
24.12.2020 17:46 Відповісти
Даю пояснення для руцкаязичних жидів. Про Тараса й інших наших класиків вам пояснювати не буду. Ви їх однаково не читаєте і нен заєте. Про ЖИДА. http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) так трактує це слово:

1. Те саме, що http://sum.in.ua/s/jevreji євреї . А жид старий Ніби теє знає, Дочку свою одиноку В хаті замикає (Тарас Шевченко, II, 1953, 158).
2. Образлива назва євреїв.
У слова Хохол (див. там же) лише одне значення - Зневажлива назва українця.
Тому за хохла отримаєш в сюрло, а ЖИД визнане ЦЕНЗУРНИМ СЛОВОМ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ ЩЕ В 2010РОЦІ за заявою депутата ВР Мірошниченка.
Та було б дивно, якби це було не так. Бо в усіх слов'яських мовах( і не тільки) це слово ЗВУЧИТЬ САМЕ , ЯК ЖИД:
https://www.google.com/search?q=GOOGLE+NRANSLATOR&rlz=1C1SQJL_ukUA846UA846&oq=GOOGLE+NRANSLATOR&aqs=chrome..69i57j69i64.8765j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://sum.in.ua/p/2/528/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 528.

Як бачимо слово , дійсно має два значення, друге образливе, вочевидь, визначається з контексту. Справедливості ради, треба відзначити, що "образливий контекст" був нав'язаний українській мові руцкаязичними жидами. Бо з 70-х років 19 ст. в руцкам язикє слово ЖИД почало вживатися як образа представників цієї нації, хоча до цього мало лише одне значення , як і в усіх Європейських мовах, звідкіля, доречі, воно до нас і прийшло.
Тому заяви БУДЬ - КОГО зі своїм власним тлумаченням вважаю недоречними( як і МІНЮСТ), а спроби звинувачення на підставі вживання слова ЖИД, чи , навіть, БАН за нього - образа честі і гідності того , хто це слово вживав. Безумовно, якщо мова йде про український контент.
показати весь коментар
24.12.2020 19:05 Відповісти
че то притих яковлевич
показати весь коментар
25.12.2020 13:19 Відповісти
Я по субботам не работаю. Плохой вы специалист по евреям.
показати весь коментар
27.12.2020 02:02 Відповісти
Х, не Ж, у Ж, Ж больше, Какому жиду такое понравится...
показати весь коментар
24.12.2020 17:48 Відповісти
чтобы атаковать , надо быть агрессором а этот арлекин идёт на поводу у тех , кто за ним стоит , а там людей заинтересованных в борьбе с коррупцией - нет
показати весь коментар
24.12.2020 16:30 Відповісти
_Как скоро зелёные враги Украины пошьют на Бутусова дело? Вот в чём вопрос. И выйдет ли народ из комы и поймёт, что власть захватили враги?
показати весь коментар
24.12.2020 16:30 Відповісти
Владу не захопили вороги, ви самі обрали ворогів.
показати весь коментар
24.12.2020 16:37 Відповісти
_Не было никаких выборов, не неси чушь. Была спецоперация кремля и многочисленных местных агентов по внедрению трояна. Ровно то же перед этим проделали в США.
показати весь коментар
24.12.2020 16:54 Відповісти
На нормальных людей, никакие спец-операции, не действуют ! А полезные идиоты, то диагноз.
показати весь коментар
24.12.2020 17:50 Відповісти
_Действуют. Просто таких меньшиство, а инструмент - отмычка - подбирался для воздействия на целевую аудиторию - большинство. И всё прошло успешно.
показати весь коментар
24.12.2020 17:55 Відповісти
Та он не в курсе!
Вчера в 23:42 Вова спал уже, пока Ленка рубашку гладила ему в Запорожье!
Не Кривбааасссс, но все же...
А сегодня он трудился, аки пчела, мост открывал.
Не до тарарина ему, или как там его...
показати весь коментар
24.12.2020 16:30 Відповісти
Пройдёт время и Зеля в суде будет оправдываться:
- Я в этих юрЫдических тонкостях не разбирался! За меня папка экзамены сдавал....
показати весь коментар
24.12.2020 16:33 Відповісти
Яке суспільство, оте 73%? "Улибаємся і машєм" (с).
Зносьте, як і обіцяли.
показати весь коментар
24.12.2020 16:34 Відповісти
73 процентный вылез
показати весь коментар
24.12.2020 18:00 Відповісти
Какую систему?
показати весь коментар
24.12.2020 16:35 Відповісти
Де мертва чайка?
показати весь коментар
24.12.2020 16:40 Відповісти
???
показати весь коментар
24.12.2020 16:49 Відповісти
Зелупционер даст 100 очков вперед Овощу легитимному.
Часто вижу перед глазами янучару с немым вопросом : "а шо, так можно было?"
показати весь коментар
24.12.2020 16:35 Відповісти
борьба с коррупцией говоришь , Вова ...
Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7140
показати весь коментар
24.12.2020 16:39 Відповісти
Кажется, Юрий Евгеньевич что-то понял...
показати весь коментар
24.12.2020 16:40 Відповісти
Да неужели?! Не прошло и...
показати весь коментар
24.12.2020 16:55 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1342042628850855936 4 ч

Зацените уровень идиотизма на Банковой!

А в прочем перед великими грабежами народа, теневая элита всегда ставила шутов, чтобы потом кинуть их на ростерзание народу. Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине
показати весь коментар
24.12.2020 16:40 Відповісти
Спокойствие,только спокойствие. Нас это не касается.
Нашли коррупционнера - Татарова. Там и по крупнее есть, и помельче. И плюнь в такого же попадёшь. Это спектакль для МВФ, там трое сомневались в поголовном воровстве украинских чиновников. Того гляди кредит дадут. Тот кто сторонник дефолта (мы знаем кто это) элементарно просчитал действия Зеленского. Ему важны не посадки рядового воришки. Ему надо показать как власть его отмазывает. А мы греческий хор на подпевке.
показати весь коментар
24.12.2020 16:42 Відповісти
А видимо это как?
показати весь коментар
24.12.2020 16:49 Відповісти
пустився Вова берега... "я нє знал.." вже не проканає. і бреше, і бреше, і бреше... нагромаджуючи брехні так, що вже не пам'ятає що брехав вчора. з цим всьо...
показати весь коментар
24.12.2020 16:50 Відповісти
"тащіть біблію..."(с)
показати весь коментар
24.12.2020 16:52 Відповісти
и кто там на кого теперь батон крошит?
показати весь коментар
24.12.2020 16:53 Відповісти
Шо там, цензорные зебилы, как дела?
показати весь коментар
24.12.2020 17:30 Відповісти
Вот такой вот из Зеленского "борец" с коррупцией. Что, недалёкие его избиратели, рады? Этого вы хотели? Тупость, она наказуема.
показати весь коментар
24.12.2020 17:33 Відповісти
Коротко звучить так: ЗЕБІЛИ ви це зробили!
показати весь коментар
24.12.2020 18:35 Відповісти
Юрій Луценко
4 ч. ·

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1694650000734168 Офіс Генпрокурора вчора вночі змінив підслідність справи заст Офісу Президента Татарова і передав її від НАБУ до СБУ. Це - демонстративне порушення закону, який категорично забороняє вилучати справи НАБУ про корупцію.Фактично, раніше декларована Зеленським нульова толерантність до корупції змінилася толерантністю нуля до корупції.
показати весь коментар
24.12.2020 17:46 Відповісти
Зелино дело - ленточки разрезать и ничего больше, реально же рулят преданные представители пророссийских олигархов, которые всё возвращают к временам Януковича, только ещё в более худшем варианте.
показати весь коментар
24.12.2020 17:58 Відповісти
Такой коррупции и воровства даже при Яныке не было, это просто дно!
показати весь коментар
24.12.2020 18:10 Відповісти
Поки не надають лящів по "гнусавій пиці" і не посадять "кучерявого любителя мату" і його дуполизів - нічого не поміняється.
показати весь коментар
24.12.2020 18:34 Відповісти
Виявляється, що зеленський поганий президент. Ну звичайно, що поганий і шкідливий і брехливий і антиукраїнський в кінці кінців. Але він таким не став, він таким був завжди. Тупим, примітивним і жалюгідним чоловічком. І всі притомні люди це розуміли. А тепер пригадай Юра хто агітував за це недорозуміння у 2019. Хто буде твоє наступне "хуже нє будєт". Стратег блін...
показати весь коментар
24.12.2020 18:46 Відповісти
ЗеЛю и его банду ждет тюряга
показати весь коментар
24.12.2020 19:27 Відповісти
Бухали бухали соседи по конче заспе бухали,люстри поснимали, золото поодбивали( заявление жены зеленского), а в 23.32 когда на пасашок,а давай подруга что то выкенем этакое в духе 95 квартала, чтоб знали наших нуууууу подруга и выкинула.
показати весь коментар
24.12.2020 20:04 Відповісти
Офіси Захисту Коруупціонерів-ОЗК
показати весь коментар
24.12.2020 20:22 Відповісти
брехня.
показати весь коментар
25.12.2020 04:01 Відповісти
У нас есть антикоррупционная система?Если у нас есть такая система,то почему кроме изредко появляющихся громких имён в сми,,дальше дело не двигается?Камень в воду бросили,круги разошлись,компромат собран и опять тишина.
Нельзя назвать системой то,что не ведёт к справедливому наказанию.
Система разделила общество на тех кого можно сажать,а кого нужно отмазывать и сми в свою очередь, поделив общество на своих и чужих,цементирует это в сознании народа.
Всё даведено до абсурда,никому верить нельзя,все замазанны и на всех есть компромат,вот основной посыл системы.

"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.Может, что-то в консерватории подправить?"(М.Ж)
Так может всё таки надо что-то где-то подправить,прежде,чем.... ,а так опять...?
показати весь коментар
25.12.2020 14:03 Відповісти
 
 