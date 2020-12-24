Зеленський атакував антикорупційну систему і робить усе, щоб відповідальність за владу взяв Майдан, - Бутусов
Володимир Зеленський атакував антикорупційну систему, і робить все, щоб відповідальність за владу взяв Майдан. Суспільство має підтримати НАБУ і САП: справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов
"На мій погляд, суспільство має підтримати НАБУ і САП і не допустити виконання рішень Генпрокуратури та Печерського суду, справа Татарова має залишитися в руках антикорупційних органів.
Вчора вночі о 23.42 (!) Генпрокуратура забрала справу Татарова у НАБУ!
Верховний Суд прийняв рішення зберегти в силі рішення Печерського суду і забрати у Національного антикорупційного бюро одну з ключових справ - справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Однак це рішення можна оскаржити, і Генпрокуратурі не треба було поспішати. Адже суд стосовно Татарова - сьогодні!
Сьогодні за рішенням заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка, процесуальні керівники - прокурори САП були відключені від доступу до справи Татарова.
За три години до засідання Вищого антикорупційного суду, на якому Татарова мали взяти під варту.
За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора президент Володимир Зеленський провів зустріч із Татаровим. Татарова досі не відсторонено від виконання обов'язків, попри підозру.
Мабуть, після цього генпрокурор Ірина Венедіктова знайшла якусь причину тимчасово покласти виконання обов'язків генерального прокурора на Симоненка, щоб рішення прийняв він. Симоненко - людина Татарова і Портнова, який готовий робити все, що скаже Татаров.
Це відкрите порушення закону - розслідувати антикорупційні справи проти чиновників вищого рангу мають право тільки НАБУ і САП. Це пряма атака з боку президента на антикорупційну систему. Але ж у жовтні він у Верховній Раді говорив як про своє головне досягнення: "Забезпечена повна процесуальна незалежність НАБУ і САП". Це виявилося повною брехнею.
Очевидно, Зеленський зробив свій вибір - жодної навіть видимості законності у справі Татарова він дотримуватися не має наміру. Це відбувається, тому що Зеленський не звільняє і навіть не усуває Татарова від виконання обов'язків на період слідства. Друзям "Кварталу" закон не писаний, у них повна недоторканність.
Сподіваюся, НАБУ і САП зроблять все можливе для оскарження незаконних рішень Печерського суду і Генпрокуратури, передавати справу Татарова категорично неприпустимо. Думаю, суспільство підтримає антикорупційні органи, щоб захистити розслідування", - заявив Бутусов.
Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заявупропризупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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Вона переконана , що саме її твіти говорили, що Зеленський буде на боці народу в його історії і Україна буде йти в ЄС. Їй і досі не відомо, що стійкість валюти забезпечений стійкістю економіки країни та її Золото-валютним Запасом!? А стійкість Української гривні.... забезпечена лише твітами Мендель?! Їй, на жаль, не відомо, що в ЄС не приймають держав, які очолюються мафією, криміналітетом...
То тепер що.... -осліп, оглух і онімів?
Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і
1. Створення РСДРП - чисто жидівськи проект на теренах росії
2. жовтневе повстання.
3. Голодомор в Україні й інших республіках тодішнього срср.
А зараз , як реакція на дії ******** влади в Україні, обраної, безумовно ЛЕГАЛЬНО, але яка складається із жидів і, часто-густо, діє протизаконно , всупереч Конституції і Законів України. Яскраві приклади у всіх на слуху, перейменування органів виконавчої влади непередбачених Конституцією, пряме порушення ЗУ про НАБУ, САП......і.т.д.
Вопрос к вам, как к представителю вашего народа - хотя бы кто-то один из признанных моральных авторитетов вашего народа выступил с осуждением какого нибудь бени, который кроме тотальной уголовщины позорит честное имя всего вашего народа?
Или ему достаточно жертвовать в нужную сторону - и все ок?
Но я не хочу спорить про Беню. Мерзавцев (я не считаю Беню мерзавцем, это в общем) в новейшей истории Украины было достаточно и среди украинцев, но ведь никому не пришло в голову перенести моральный облик вфя (например) на весь украинский народ?
1. Те саме, що http://sum.in.ua/s/jevreji євреї . А жид старий Ніби теє знає, Дочку свою одиноку В хаті замикає (Тарас Шевченко, II, 1953, 158).
2. Образлива назва євреїв.
У слова Хохол (див. там же) лише одне значення - Зневажлива назва українця.
Тому за хохла отримаєш в сюрло, а ЖИД визнане ЦЕНЗУРНИМ СЛОВОМ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ ЩЕ В 2010РОЦІ за заявою депутата ВР Мірошниченка.
Та було б дивно, якби це було не так. Бо в усіх слов'яських мовах( і не тільки) це слово ЗВУЧИТЬ САМЕ , ЯК ЖИД:
https://www.google.com/search?q=GOOGLE+NRANSLATOR&rlz=1C1SQJL_ukUA846UA846&oq=GOOGLE+NRANSLATOR&aqs=chrome..69i57j69i64.8765j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://sum.in.ua/p/2/528/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 528.
Як бачимо слово , дійсно має два значення, друге образливе, вочевидь, визначається з контексту. Справедливості ради, треба відзначити, що "образливий контекст" був нав'язаний українській мові руцкаязичними жидами. Бо з 70-х років 19 ст. в руцкам язикє слово ЖИД почало вживатися як образа представників цієї нації, хоча до цього мало лише одне значення , як і в усіх Європейських мовах, звідкіля, доречі, воно до нас і прийшло.
Тому заяви БУДЬ - КОГО зі своїм власним тлумаченням вважаю недоречними( як і МІНЮСТ), а спроби звинувачення на підставі вживання слова ЖИД, чи , навіть, БАН за нього - образа честі і гідності того , хто це слово вживав. Безумовно, якщо мова йде про український контент.
Вчера в 23:42 Вова спал уже, пока Ленка рубашку гладила ему в Запорожье!
Не Кривбааасссс, но все же...
А сегодня он трудился, аки пчела, мост открывал.
Не до тарарина ему, или как там его...
- Я в этих юрЫдических тонкостях не разбирался! За меня папка экзамены сдавал....
Зносьте, як і обіцяли.
Часто вижу перед глазами янучару с немым вопросом : "а шо, так можно было?"
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Ja NeUmerHerwam
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·https://twitter.com/neumerherwam/status/1342042628850855936 4 ч
Зацените уровень идиотизма на Банковой!
А в прочем перед великими грабежами народа, теневая элита всегда ставила шутов, чтобы потом кинуть их на ростерзание народу. Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине
Нашли коррупционнера - Татарова. Там и по крупнее есть, и помельче. И плюнь в такого же попадёшь. Это спектакль для МВФ, там трое сомневались в поголовном воровстве украинских чиновников. Того гляди кредит дадут. Тот кто сторонник дефолта (мы знаем кто это) элементарно просчитал действия Зеленского. Ему важны не посадки рядового воришки. Ему надо показать как власть его отмазывает. А мы греческий хор на подпевке.
4 ч. ·
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1694650000734168 Офіс Генпрокурора вчора вночі змінив підслідність справи заст Офісу Президента Татарова і передав її від НАБУ до СБУ. Це - демонстративне порушення закону, який категорично забороняє вилучати справи НАБУ про корупцію.Фактично, раніше декларована Зеленським нульова толерантність до корупції змінилася толерантністю нуля до корупції.
Нельзя назвать системой то,что не ведёт к справедливому наказанию.
Система разделила общество на тех кого можно сажать,а кого нужно отмазывать и сми в свою очередь, поделив общество на своих и чужих,цементирует это в сознании народа.
Всё даведено до абсурда,никому верить нельзя,все замазанны и на всех есть компромат,вот основной посыл системы.
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.Может, что-то в консерватории подправить?"(М.Ж)
Так может всё таки надо что-то где-то подправить,прежде,чем.... ,а так опять...?