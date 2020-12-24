У дохідній частині бюджету занадто велику частину займають неподаткові надходження - 22-25%, - експерти

Бюджет на 2021 рік складено з величезним дефіцитом і недостатнім опрацюванням дохідної частини.

Про це йдеться в статті Delo.ua.

На думку експертів, прийнятий парламентом держбюджет має дефіцит в 5,5% ВВП. Це майже в 3 рази вище за показник 2019 року. У грошовому обчисленні дефіцит становить від 236 до 250 млрд грн, повідомляє РБК Україна.

При цьому дохідну частину бюджету уряд збільшив лише на 21 млрд грн, в першу чергу за рахунок перерозподілу прибутку державних підприємств і НБУ.

Також експерти зазначають, що в дохідній частині занадто велику частину займають неподаткові надходження - 22-25%. У сусідніх країнах Східної Європи ця цифра на рівні 4-8%.

Так, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Данило Монін каже, що більшість таких надходжень становлять доходи від держвласності, доходи від НБУ, плюс власні доходи бюджетних установ.

"Це дуже великий спектр доходів, в цьому році буде ще близько 85 млрд грн. Цю частину ми зможемо зменшити, якщо будемо розпродавати державну власність або переводити її в приватні руки. Тоді, якоюсь мірою, ці речі можуть зникнути або мінімізуватися", - вважає він.

Об'єктом критики також є відсутність податкових стимулів для розвитку підприємництва - бюджет не передбачає податкової реформи.

На думку Олександра Кучеренка, голови громадської організації "Рада інституційних реформ", необхідно змінювати підхід.

"Труднощі з адмініструванням податків та їхньої ставки зараз не сприяють розвитку підприємництва. При цьому тривають спроби поповнити бюджет за рахунок мит на імпорт і акцизів", - вважає експерт.

На його думку, податкові органи необхідно побудувати за моделлю Великої Британії або Латвії, і зробити їх помічником підприємця в сплаті податків, а не каральною структурою.

Необхідність реформи податкової системи підкреслює і лідер Європейської партії Микола Катеринчук.

"У нас завищені ставки, і це призводить до великої частини тінізації економіки. Тому фіскалізація і детінізація не може йти в напрямку посилення контролю над суб'єктами господарювання. У нас зараз падіння виробництва і ВВП, а це найкращий момент максимально знизити податки", - говорить екснардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок ввечері прийняла державний бюджет на 2021 рік. "Слузі народу" не вистачило одного голосу, щоб затвердити закон 226 "за" без сторонньої допомоги.