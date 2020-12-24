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Новини
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Влаштували бійку і трощили меблі: в Маріуполі депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати голосування за бюджет

Влаштували бійку і трощили меблі: в Маріуполі депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати голосування за бюджет

Новообрані депутати від ОПЗЖ під керівництвом лідера фракції в Маріупольській міськраді Володимира Клименка блокували трибуну, трощили меблі і навіть пустили в хід кулаки, щоб не допустити прийняття бюджету міста на 2021 рік.

Сталося це в ході пленарного засідання ІІ сесії Маріупольської міськради, яка відбулася 23 грудня. Про подробиці скандального засідання повідомляє місцевий новинний сайт Маріуполь City.

Згідно з повідомленням, коли депутати підійшли до розгляду питання про затвердження бюджету міста Маріуполь на наступний рік, слово взяв Клименко, який заявив про "незбалансованість" проєкту головного фінансового документа міста, про "перекоси" в розподілі коштів і виступив проти його прийняття. Після цього колеги Клименка по фракції заблокували трибуну, щоб не дати колегам з інших політичних сил продовжити роботу, передає Обозреватель.

Судячи з усього, в ОПЗЖ планували будь-що-будь перешкодити прийняттю бюджету – і його зміст і якість при цьому не грали жодної ролі. Адже на засідання депутати від цієї політичної сили прийшли вже з готовими плакатами. Та й перше засідання новообраної міськради також відбулося зі скандалом: тоді члени партії "Опозиційна платформа – За життя" блокували роботу ТВК і перешкоджали проведенню першої сесії міськради.

А ось в попередніх обговореннях бюджету, які проводилися раніше, вони – і зокрема, Володимир Клименко – участі не брали. При тому, що крім відкритих обговорень в депутатському корпусі, проєкт бюджету був підтриманий 8 комісіями. Про що представникам ОПЗЖ і городянам і нагадав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Потрібно ходити на депутатський день для того, щоб ви отримували відповіді на всі питання. Ви були відсутні, і жителі про це повинні знати – ви, як лідер фракції, були відсутні на депутатському дні. Шість годин я особисто разом з профільними заступниками відповідав на всі можливі питання. Ви не були присутні. Тому що у вас було таке завдання", – звернувся в ході засідання Бойченко до Клименка.

Міський голова також прямо звинуватив ОПЗЖ у відсутності зацікавленості в розвитку Маріуполя. Саме цим, на його думку, пояснюється той факт, що представники цієї політсили готові залишити бюджетників без зарплат, соціально незахищені верстви населення – без допомоги, а інфраструктурні проєкти і комунальне господарство – без фінансування.

"Ваше завдання – все говорити проти. Ваше завдання – не говорити за. Ви проти розвитку Маріуполя", - підкреслив Бойченко.

Після цих слів до трибуни підтяглися депутати від ОПЗЖ – і силою спробували витягти Бойченка з президії. У нього також відібрали і зламали мікрофон. При цьому правоохоронці реагували на те, що відбувається, вкрай мляво.

(Сутичка депутатів ОПЗЖ з мером міста - з 31.20)

Під час бійки депутати від ОПЗЖ пошкодили меблі та мікрофони в сесійній залі. В результаті депутатський корпус таки зміг проголосувати за бюджет. Однак справжні причини дій фракції ОПЗЖ в Маріуполі, спрямовані на зрив розвитку міста, ще вимагають вивчення – і висновків з боку маріупольців, частина яких підтримала на останніх виборах політсилу, не зацікавлену в забезпеченні процвітання Маріуполя.

Автор: 

бійка (740) Маріуполь (3235) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+15
Депутаты местных советов могут быть привлечены к ответственности без согласия совета. Здесь налицо хулиганские действия и повреждение имущества городской громады. Можно, даже нужно заводить уголовное дело. Зажопинцев нежно брать за жопу!
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24.12.2020 17:05
+13
Пока 20-30 главных заЖОПинцев не будут висеть на фонарях в каждом городе УКРАИНЫ, это будет продолжаться и дойдет до второй руины!
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24.12.2020 17:36
+10
ЗаЖопинцы...что с них взять ?)))
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24.12.2020 16:49
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Дежавю
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24.12.2020 16:45 Відповісти
яки нехорошие дядьки, без буджета жисть не в жисть, а они, как будто с террикона свалились
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24.12.2020 16:46 Відповісти
ЗаЖопинцы...что с них взять ?)))
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24.12.2020 16:49 Відповісти
кормушеа уходит?
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24.12.2020 16:56 Відповісти
Новоизбранные депутаты от ОПЗЖ

===============
коли вже буде звучати фраза:"свежелинчеванные депутаты от ОПЗЖ "
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24.12.2020 21:46 Відповісти
Депутаты местных советов могут быть привлечены к ответственности без согласия совета. Здесь налицо хулиганские действия и повреждение имущества городской громады. Можно, даже нужно заводить уголовное дело. Зажопинцев нежно брать за жопу!
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24.12.2020 17:05 Відповісти
Пока 20-30 главных заЖОПинцев не будут висеть на фонарях в каждом городе УКРАИНЫ, это будет продолжаться и дойдет до второй руины!
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24.12.2020 17:36 Відповісти
Скорее всего бойченки сыгрались с порхнявыми и жабами, чтобы подмять под себя весь бюджет. Скоро узнаем, что там произошло.
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24.12.2020 17:38 Відповісти
Пытались помешать деребану бюджета, аннигиляции средств на медицину, образование, соцзащиту. С первой попытки не получилось.
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24.12.2020 17:38 Відповісти
Про жабу и гадюку уже было? Уадик бобойченко ахметовский выкормыш и рыгыанал, не могущий выдавить из себя:слава Украине, если кто забыл/не в курсе.
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25.12.2020 09:36 Відповісти
Пауки в банке. Зменое кубло. Гиены-падальщики. Решают кто-где харчеваться будет. Ненавижу ВСЕХ!
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25.12.2020 11:36 Відповісти
Пауки в банке. Змеиное кубло. Гиены-падальщики. Решают кто где харчеваться будет. Ненавижу ВСЕХ!
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25.12.2020 11:38 Відповісти
 
 