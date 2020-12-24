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Новини
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НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов

НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко перевищив свої повноваження, він не мав права відключати від реєстру процесуальних керівників САП.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Матеріали справи заступник голови Офісу президента Олега Татарова перебувають у Національному антикорупційному бюро, і їх видача не планується. Тому що передавати їх в СБУ за рішенням генпрокуратури немає підстав. НАБУ має право запросити будь-які антикорупційні матеріали з будь-яких правоохоронних органів.

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко перевищив свої повноваження, він не мав права відключати від реєстру процесуальних керівників САП. Закон не дає йому такого права - забирати антикорупційні справи в антикорупційних органів. НАБУ може відкрити кримінальну справу проти самого Симоненка.

Також читайте: Заступник генпрокурора Симоненко, який передав у СБУ справу Татарова, живе в будинку на 640 кв. м. у Конча-Заспі і купив дружині Mercedes S-400 Coupe

Рішення про передачу справи в СБУ може бути оскаржене в суді.

Два рази в грудні Генпрокуратура втручається в справу топчиновника: зриває спочатку пред'явлення підозри Татарову, а потім обрання запобіжного заходу. Сам Татаров досі не відсторонений від посади, і продовжує працювати в ОП, використовуючи владу для свого захисту.

Татаров - представник проросійських сил в оточенні Зеленського. Кримінальну справу НАБУ, яку проти нього відкрито, Татаров назвав "зовнішнім управлінням", натякаючи, що проти нього НАБУ діє за вказівкою США. Саме так всі дії НАБУ називають на телеканалах кума Путіна Медведчука.

Зеленський зробив вибір - він збирається захищати своїх проросійських співробітників навіть ціною чергового конфлікту із Заходом.

Порушуючи незалежність НАБУ і втручаючись у розслідування, Зеленський вчергове порушує вимоги меморандуму з МВФ, який підписала Україна", - заявив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров про підозру: доказів моєї причетності немає, гроші на заставу не збираю

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) Зеленський Володимир (23946) МВФ (3072) Медведчук Віктор (1707) Бутусов Юрій (3598) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+29
Тормоши, Юра, это зеленое ведро опарышей.
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24.12.2020 16:45
+19
Дураки на чужих ошибках не учатся. Вова почему-то решил, что он круче Януковоща..)
Вова, ты точно не круче, - ты жидкий понос по сравнению с тем дураком=)
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24.12.2020 16:54
+15
Ух ты какое плохое "внешне управление" не дают спокойно воровать Это однозначно "зрада" - да зебуины. У нас свой путь
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24.12.2020 16:51
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оно и правда, утварь он дрожащая или право имеет?
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24.12.2020 16:44 Відповісти
очень надеемся очень
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24.12.2020 16:44 Відповісти
Тормоши, Юра, это зеленое ведро опарышей.
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24.12.2020 16:45 Відповісти
только бросьте клич - Бей гадов ! и улица Вам поможет
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24.12.2020 16:46 Відповісти
НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3444
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24.12.2020 17:35 Відповісти
Ух ты какое плохое "внешне управление" не дают спокойно воровать Это однозначно "зрада" - да зебуины. У нас свой путь
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24.12.2020 16:51 Відповісти
НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3830
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24.12.2020 16:52 Відповісти
А за какие коврижки первый канал рашки показывает второй день фильм 95го квартала? Налог с прибыли на Кипр ушел или куда?)))
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24.12.2020 17:02 Відповісти
я смотрю передышал.бестолковка закружилась
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24.12.2020 17:01 Відповісти
Зе хочет убрать олигархов ?
Только не говори ему этого , Что бы не обделался со страха .
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24.12.2020 17:02 Відповісти
Дураки на чужих ошибках не учатся. Вова почему-то решил, что он круче Януковоща..)
Вова, ты точно не круче, - ты жидкий понос по сравнению с тем дураком=)
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24.12.2020 16:54 Відповісти
Просто моральні зелені уроди.
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24.12.2020 16:55 Відповісти
Уступят . Никуда не денутся .
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24.12.2020 16:59 Відповісти
аваков наверное нашептывает бубочке. что он его защитит...а, чуть что, предаст первым...
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24.12.2020 17:04 Відповісти
просто завтра наступит, может наступит не завтра а послезавтра, Украина переможе
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24.12.2020 17:06 Відповісти
Как там одна тётка на рос.тв говорила))
-*******,*******ина!!
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24.12.2020 17:09 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10


Новоизбранный президент Молдовы Санду пешком пришла на инаугурацию. На первых кадрах видно как она пропускает проезжающие машины и автобус. А что так можно? зе покажите, а то велик велик)
https://twitter.com/i/status/1342118521510256640
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24.12.2020 17:21 Відповісти
Мабуть у неї немає велосипеда.
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24.12.2020 17:31 Відповісти
Цє цаскоє єто дєло , пешком ходіть - В Зеленскій . .
Залишилось ще трохи , і невдовзі на єкранах будем бачити "картіну маслом " - президент всєя України , їдуть на роботу . .

НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9183 .
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24.12.2020 17:41 Відповісти
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1341656357662015488 23 дек.

По Biellingcat и Зеленскому

Эта организация связана с британской Mi6
Вову в Лондоне не зря водили к ее главе
Вову предупредили про Ермака
Вова не понял
Он боится трусов из Москвы
Вчера Вове сообщили про кино с ним в главной роли
Это кино не для Украины и зелебобиков
Для ЕС
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24.12.2020 17:32 Відповісти
Венядіктова не хотіла в черговий раз мазатись лайном особисто - і дала вказівку вимазуватись своєму заступнику.
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24.12.2020 17:35 Відповісти
У нас окончательно состоялся реванш антимайдана. Майдановцы сидят в тюрьмах по надуманным обвинениям, их преследуют всеми возможными и невозможными способами. На днях прошла информация, что Татьяну Черновол собрались садить на пожизненный срок. И сегодня это не воспринимается ни как фейк, ни как шутка. Дожились.
Кошмарят музей Революции Достоинства. Кровавому Пастору угрожают делами за якобы "сдачу Крыма", который в реальности оккупировала Россия, бороться с которой у нас попросту было нечем. ГБР открыло производство по заявлению про якобы силовой захват власти Евромайданом. Понимаете? Осталось только признать Януковича таким же потерпевшим, как наша бубочка. Будут у нас два потерпевших преЗЮдента.
НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9250
https://tverezo.info/post/128319
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24.12.2020 17:42 Відповісти
Сволота к@ц@пськ@!
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24.12.2020 19:00 Відповісти
Читаем п.3 ст. 4 Закона Украины "О НАБУ": "Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро". Таким образом Гепрокуратура, как государственный орган, тоже не имеет права вмешиваться в деятельность НАБУ, а тем боле забирать и передавать кому-то материалы их расследований. Изначально при создании НАБУ было заложено, что у ГПУ и НАБУ у каждого своя не зависимая подследственность!!! И тем более, что Винедиктова сегодня открестилась от того, что якобы она принимала решение о передаче дел по Татарову в СБУ. Тогда кто и по чьему указанию творит этот беспредел как бы под флагом ГПУ? А вот НАБУ теперь имеет право рассмотреть в этом деянии коррупцию "верхней власти". Вопрос - а что принципиально изменилось в правовом поле страны после беспредельщины при правлении Януковича?
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24.12.2020 23:51 Відповісти
 
 