НАБУ і САП не збираються поступатися Зеленському та здавати справу Татарова, - Бутусов

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко перевищив свої повноваження, він не мав права відключати від реєстру процесуальних керівників САП.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Матеріали справи заступник голови Офісу президента Олега Татарова перебувають у Національному антикорупційному бюро, і їх видача не планується. Тому що передавати їх в СБУ за рішенням генпрокуратури немає підстав. НАБУ має право запросити будь-які антикорупційні матеріали з будь-яких правоохоронних органів.

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко перевищив свої повноваження, він не мав права відключати від реєстру процесуальних керівників САП. Закон не дає йому такого права - забирати антикорупційні справи в антикорупційних органів. НАБУ може відкрити кримінальну справу проти самого Симоненка.

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Рішення про передачу справи в СБУ може бути оскаржене в суді.

Два рази в грудні Генпрокуратура втручається в справу топчиновника: зриває спочатку пред'явлення підозри Татарову, а потім обрання запобіжного заходу. Сам Татаров досі не відсторонений від посади, і продовжує працювати в ОП, використовуючи владу для свого захисту.

Татаров - представник проросійських сил в оточенні Зеленського. Кримінальну справу НАБУ, яку проти нього відкрито, Татаров назвав "зовнішнім управлінням", натякаючи, що проти нього НАБУ діє за вказівкою США. Саме так всі дії НАБУ називають на телеканалах кума Путіна Медведчука.

Зеленський зробив вибір - він збирається захищати своїх проросійських співробітників навіть ціною чергового конфлікту із Заходом.

Порушуючи незалежність НАБУ і втручаючись у розслідування, Зеленський вчергове порушує вимоги меморандуму з МВФ, який підписала Україна", - заявив Бутусов.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".