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Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів

Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів

Ексрегіонал-утікач Царьов висловив бажання купити і встановити в окупованому Криму пам'ятник Оленці, який знесли в РФ через кілька днів після відкриття через викликаний його зовнішнім виглядом резонанс.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ памятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів 01

"Жахливий пам'ятник Оленці, який став мемом у Росії, зрештою вирішив викупити Олег Царьов. Він хоче встановити його в Криму", - написав він, прикріпивши скриншот повідомлення Царьова.

Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан з Лебедяні. У цьому місці пізніше було засновано село.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Оленка постапокаліпсису": в Росії до річниці заснування села відкрили дивний пам'ятник. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місцева влада назвала новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли, і пам'ятник вирішили демонтувати.

Автор: 

Крим (14174) пам’ятник (928) росія (65336) Царьов Олег (176)


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Топ коментарі
+34
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9167

...
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24.12.2020 16:57
+31
Тупое тянется к тупому...
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24.12.2020 16:57
+31
Пусть слегка добавит и поставит в Крымняше прямо у Зели во дворе.
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 1476
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24.12.2020 16:58
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Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9167

...
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24.12.2020 16:57 Відповісти
Вроде Царев ?.. Пригляделся - нет, Бомжов.
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24.12.2020 17:06 Відповісти
Царьов холоп
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24.12.2020 18:58 Відповісти
морда бомжары имбицыла
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24.12.2020 17:19 Відповісти
Тупое тянется к тупому...
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24.12.2020 16:57 Відповісти
Кому резиновую бабу,а кому то такая по тяге.
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24.12.2020 19:23 Відповісти
ШТО?
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24.12.2020 16:58 Відповісти
Валинская рєзня!
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24.12.2020 17:00 Відповісти
Аленка - одна из немногих, которая после резни и выжила, а потом она родила Царева.
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25.12.2020 11:16 Відповісти
это правильно...рядом с кошкотрахом .
будет тому немым укором,мол бабы простаивают,пока он на кошечках тренируется
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24.12.2020 16:58 Відповісти
О! Кошкотрах - це взагалі шедевр.
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24.12.2020 17:26 Відповісти
Пусть слегка добавит и поставит в Крымняше прямо у Зели во дворе.
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 1476
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24.12.2020 16:58 Відповісти
а танкист это зельц или мендельша? я бы этот памятник возле ОП поставил и каждый день свежая крапива.....
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24.12.2020 17:04 Відповісти
а еще можно сделать маленькие бюстики танкиста и ставить их в шкафчик на кухне там де хозяйка сладости хранит, шоб детлахи оттуда конфеты не воровали......
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24.12.2020 17:08 Відповісти
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24.12.2020 19:24 Відповісти
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 3048
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24.12.2020 17:08 Відповісти
отето болєє лучше

Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 9822
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24.12.2020 17:24 Відповісти
О о о, вот этого если возле сахарницы поставить то дети точно будут боятся и сахар не киздить.....
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24.12.2020 17:31 Відповісти
Как мендель изменилась...
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24.12.2020 19:00 Відповісти
И майку натянуть. И будет почти как в реальности.
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24.12.2020 16:58 Відповісти
а якщо поруч ще таку саму бабу-йожку.....
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24.12.2020 16:59 Відповісти
норм идея , стоит лишний раз напомнить что , в "родной говени" живут
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24.12.2020 16:59 Відповісти
Все гавно туда свезите, как раз в тему
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24.12.2020 17:00 Відповісти
Прям на границе при въезде в Крым поддерживаю. Ландшафт там скоро станет подходящий - можно будет снимать постапокалиптические фильмы
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24.12.2020 17:00 Відповісти
а як піде він під воду разом з Кримом з-за скважин надмірних, то археологи будуть щось вигадувать про якусть південно-українську культуру і це буде омана майбутніх поколінь
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24.12.2020 17:00 Відповісти
Царев как был, так есть дебил..
Железну бабу полюбил.
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24.12.2020 17:01 Відповісти
Автор знаменитого названия чудесного края кормильцев всея Украины ЛуганДон как был долбо ё б о м, так им и остался. ничего в его жизни не меняется! дятел это навечно!!!
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24.12.2020 17:02 Відповісти
Царьов мабуть думає, що нє биваєт нєкрасівих женщін, биваєт мало водкі... Але тільки він мабуть може випити стільки, щоб це чудо видалося красивим
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24.12.2020 17:02 Відповісти
ну ось...
не вистачає Царьову Залізної Альонушкі для повноти щастя...
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24.12.2020 17:20 Відповісти
аленка красава базара нима. настоящая рузькая женщина. а если ей в глаза красные моргающие светодиоды вставить то по ночам она еще и крысьчан отгонять сможет. А вообще конечно понятны действия разбойника кудияра который завалил эту аленку.
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24.12.2020 17:03 Відповісти
Та ее как маяк можно применить,чтоб корабли отпугивать,а со светодиодами так ваащщеее!😉
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24.12.2020 17:22 Відповісти
качество наркотиков и алкоголя на рашке все хуже с каждым днем-царев тому пример-
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24.12.2020 17:04 Відповісти
в качестве маяка придется ей вставлять две лазерные указки как минимум.
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24.12.2020 19:04 Відповісти
Белый фосфор, как собаке Баскервилей!
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24.12.2020 19:44 Відповісти
Ну як символ "кримнаш "зійде.
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24.12.2020 17:05 Відповісти
думал он спился уже , а он в искусство ушёл
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24.12.2020 17:05 Відповісти
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24.12.2020 17:15 Відповісти
Талант --- не пропьешь!
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24.12.2020 17:25 Відповісти
вне всякого сомнения
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24.12.2020 17:30 Відповісти
ШТА ?? Олєг , ти мой спасітєль ,, я тєпєрь навеки твоя ,будь моим принцем . .

Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 2087,
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24.12.2020 17:05 Відповісти
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 4161
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24.12.2020 21:55 Відповісти
Ну вот у сестрицы Аленушки появился и братец козел Олеженька. Обоих мать Параша, региАнально, на свет божий выкинула.
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24.12.2020 17:06 Відповісти
Когда началась Вторая Мировая война?
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24.12.2020 17:09 Відповісти
ой, ...ляяяя! этот шЭдевр в мордоре даже под боярой не прошел, но известный цЫнитель прекрасного олежко решил спасти Аленушку (прости Господи). Крым превращается в отстойник. Подсказка цареву - раздобудь еще упоротого лиса и помести его в музеи, из которых мышебратья вывезли подлинники
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24.12.2020 17:11 Відповісти
Пусть поставят рядом с памятником зеленому гидроцефалу, трахающему кота
Экс-регионал Царев хочет поставить снесенный в РФ памятник Аленушке в оккупированном Крыму: Будет центром притяжения для туристов - Цензор.НЕТ 9643
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24.12.2020 17:13 Відповісти
Це ж скільки Царьов випив, що так запав на ту Альонушку!
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24.12.2020 17:13 Відповісти
Свои черты в Аленушке нашел
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24.12.2020 17:14 Відповісти
Ще один «шедевр» ,кацапсячого монументального мистецтва .
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 1870.
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24.12.2020 17:16 Відповісти
Обо...ранный участковый??
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24.12.2020 17:27 Відповісти
это шо кавалерийский шахтер с кривыми ногами? шо за горный водолаз? гордость каких нибудь ровеньков или щастя?
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24.12.2020 17:28 Відповісти
🤣🤣😅
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24.12.2020 17:40 Відповісти
По пропорциям тела это обезьяна, одетая в форму и отлитая в бронзе
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25.12.2020 13:47 Відповісти
Та пусть ставят.
Говном больше, говном меньше...
Давно понятно, что потом там разгребать придется сильно
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24.12.2020 17:17 Відповісти
Ну что тут сказать,задумка хороша!Я бы еще дополнил скульптурную композицию.Рядом с Аленушкой(а может напротив,как вариант)должен быть монумент Крымскому Коту держащему в лапах "зеленого человечика", тогда выпученые глаза Аленушки наверняка "привлекут туристов"😊Вангую,сюр-"приз" по замыслу Царева ожидает жителей крымской Оленевки.
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24.12.2020 17:17 Відповісти
"Дебил,***..." (с)
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24.12.2020 17:18 Відповісти
Царев видно хочет на ней жениться, как герой русского национального эпоса "Калевала" кузнец Ильмаринен на выкованной им же Золотой Бабе.
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24.12.2020 17:21 Відповісти
Ага фонтан Из нее сделайте ... Из нее и Из мочи.....
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24.12.2020 17:21 Відповісти
До речі ,я зрозумів,для чого санаторію (крутому,бо зі СПА) саме ЦЕЙ "памятник "..
Бомжів і пішоходів відлякувати ..
бо круті пацани приїзжають на авто )))))))
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24.12.2020 17:24 Відповісти
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 6818
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24.12.2020 17:26 Відповісти
Які туристи в окупованому Криму? Шта це алкоголік несе?
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24.12.2020 17:28 Відповісти
ну воооот....а теперь косяком попрут на ото страхиття глазеть )))
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24.12.2020 19:19 Відповісти
людоньки, так ржать нельзя! Комментарии - просто блеск!
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24.12.2020 17:31 Відповісти
В Крыму будет своя *****. Одна мироточивая уехала, но нашли замену.
В пару Фубле надо еще поставить какого-то Гоблина. Ну, чтобы ***** не тосковала.
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24.12.2020 17:36 Відповісти
А ведь он похож на нее, на его могиле будет хорошо смотреться.
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24.12.2020 17:37 Відповісти
ну хотите, он женится на ней )
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24.12.2020 17:37 Відповісти
Тут дебилоид как раз прав. Это будет символом после атак ракет и Байрактаров. ватников нет, а памятник им есть.
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24.12.2020 17:37 Відповісти
- Давай быстрее, я на работу опаздываю!
- Без фубли не пойду!
- Какая ещё *****? Давай быстрее!
- Без фубли не пойду!
- Ладно, бери и пошли!
Выходит дочка с куклой без руки, глаз, ноги, лысой.
Папа:
- Фу, ***.
- И мама ее так зовёт.
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24.12.2020 17:41 Відповісти
а я согласен с царевым поставить на мосту при въезде в Крым и надпись "Нех й шастать
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24.12.2020 17:50 Відповісти
Ну вот будут теперь в Крым мусор свозить.
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24.12.2020 17:53 Відповісти
Заберай ее скарей, увази за ста морей
И цылуй ея визде, она видь взрослая уже..
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24.12.2020 18:00 Відповісти
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 8787
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24.12.2020 18:07 Відповісти
Ну, прямо, одно лицо.
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24.12.2020 18:12 Відповісти
Отэто правильно. Там в крысятне уже целая коллекция собирается норотного ватного творчества. )) +1 в копилочку)
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24.12.2020 18:23 Відповісти
АЛКАШУ ПОДРУЖКА НУЖНА,ДОМА ПУСТЬ ПОСТАВИТ
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24.12.2020 18:34 Відповісти
Давно с Шариковым новостей не было, только во времена Майдана помню.
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24.12.2020 18:35 Відповісти
Поддерживаю! В коем веке искусство правдиво отобразтло реальность "русской души", чего на зеркало кивать, если рожица действительно крива!
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24.12.2020 18:58 Відповісти
Чтобы привлечь туристов в Крым, пусть скульптуру из гомна перевезёт в Крым из рашы.
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24.12.2020 19:00 Відповісти
либо...вариант - скульптора из Якутии выпишит..а он уже из местного так сказать материала наваяет)))
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24.12.2020 19:20 Відповісти
И рус-турист как мухи слетятся на такое творчество, оно им склепно пахнет родиной.
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24.12.2020 19:01 Відповісти
царев настолько тупой, Крым сейчас и так не притягивает туристов, и этот франкенштейн аленка точно не поможет
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24.12.2020 19:05 Відповісти
а, безсмысленно, с таким типичным лицом затеряется среди понаехов.
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24.12.2020 19:18 Відповісти
Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів - Цензор.НЕТ 2734
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24.12.2020 19:39 Відповісти
Рыла ,,сомременной,, нароссии
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24.12.2020 20:22 Відповісти
Вмосто воды крысчанам потянет
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24.12.2020 20:21 Відповісти
Только в комплекте с ядерным оружием. Крысчане должны светиться от счастья подохнуть в родной говени
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24.12.2020 20:24 Відповісти


Шоу має тривати!
Вперше в житті царьову в голову щось добре прилетіло (звісно, крім кулака або ноги)! Альніщє-З-Чугунія це шедевр, який прикрасить собою будь-яке місце (не плутати з рулончиком "Кохавинки"!).
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24.12.2020 22:00 Відповісти
крысчане, вы это заслужили)
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25.12.2020 01:23 Відповісти
 
 