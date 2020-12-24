Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів
Ексрегіонал-утікач Царьов висловив бажання купити і встановити в окупованому Криму пам'ятник Оленці, який знесли в РФ через кілька днів після відкриття через викликаний його зовнішнім виглядом резонанс.
Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Жахливий пам'ятник Оленці, який став мемом у Росії, зрештою вирішив викупити Олег Царьов. Він хоче встановити його в Криму", - написав він, прикріпивши скриншот повідомлення Царьова.
Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан з Лебедяні. У цьому місці пізніше було засновано село.
Місцева влада назвала новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли, і пам'ятник вирішили демонтувати.
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будет тому немым укором,мол бабы простаивают,пока он на кошечках тренируется
Железну бабу полюбил.
не вистачає Царьову Залізної Альонушкі для повноти щастя...
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Говном больше, говном меньше...
Давно понятно, что потом там разгребать придется сильно
Бомжів і пішоходів відлякувати ..
бо круті пацани приїзжають на авто )))))))
В пару Фубле надо еще поставить какого-то Гоблина. Ну, чтобы ***** не тосковала.
- Без фубли не пойду!
- Какая ещё *****? Давай быстрее!
- Без фубли не пойду!
- Ладно, бери и пошли!
Выходит дочка с куклой без руки, глаз, ноги, лысой.
Папа:
- Фу, ***.
- И мама ее так зовёт.
И цылуй ея визде, она видь взрослая уже..
Шоу має тривати!
Вперше в житті царьову в голову щось добре прилетіло (звісно, крім кулака або ноги)! Альніщє-З-Чугунія це шедевр, який прикрасить собою будь-яке місце (не плутати з рулончиком "Кохавинки"!).