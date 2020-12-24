Ексрегіонал Царьов хоче поставити знесений в РФ пам'ятник Оленці в окупованому Криму: Буде центром тяжіння для туристів

Ексрегіонал-утікач Царьов висловив бажання купити і встановити в окупованому Криму пам'ятник Оленці, який знесли в РФ через кілька днів після відкриття через викликаний його зовнішнім виглядом резонанс.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливий пам'ятник Оленці, який став мемом у Росії, зрештою вирішив викупити Олег Царьов. Він хоче встановити його в Криму", - написав він, прикріпивши скриншот повідомлення Царьова.

Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан з Лебедяні. У цьому місці пізніше було засновано село.

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Місцева влада назвала новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли, і пам'ятник вирішили демонтувати.