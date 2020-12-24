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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

МОЗ оновило перелік

МОЗ оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

У список "червоної зони" входять 45 країн. Серед них: Туреччина, Нідерланди, Литва, Сербія, Португалія, Велика Британія, Німеччина та інші.

До "зелених" країн належать Ізраїль, Франція, Канада, Іспанія, Росія Білорусь, Казахстан та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 374,0 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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МОЗ оновило перелік зелених і червоних країн за кількістю активних випадків COVID-19 01

карантин (18172) МОЗ (5398) туризм (1563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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