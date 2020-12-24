Українського військового поранено внаслідок обстрілу в районі Шумів, - делегація в ТКГ

Найманці Російської Федерації обстріляли українські позиції в районі селища Шуми Донецької області. В результаті поранення зазнав військовослужбовець.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня близько 16.00, в результаті обстрілу з боку противника в районі Шуми зазнав поранення військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пораненому надали медичну допомогу, його стан стабільний.

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"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введений "режим тиші", висунута вимога про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - повідомила делегація.