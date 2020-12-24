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Новини Агресія Росії проти України
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Українського військового поранено внаслідок обстрілу в районі Шумів, - делегація в ТКГ

Українського військового поранено внаслідок обстрілу в районі Шумів, - делегація в ТКГ

Найманці Російської Федерації обстріляли українські позиції в районі селища Шуми Донецької області. В результаті поранення зазнав військовослужбовець.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 грудня близько 16.00, в результаті обстрілу з боку противника в районі Шуми зазнав поранення військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пораненому надали медичну допомогу, його стан стабільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введений "режим тиші", висунута вимога про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - повідомила делегація.

Автор: 

обстріл (28648) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Еще один сегодня подорвался на "неизвестном взрывном устройстве". Как там перемирие, Владимир Александрович?
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24.12.2020 17:31
+3
Знову гучне перемир'я "по зеленському" лунає..
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24.12.2020 17:45
+3
Ця, як і попередні ноти на СММ ОБСЄ, нагадують чергові 20000! "суворі" попередження Китаю, про порушення ВМС США умов перебування їх кораблів в територіальних водах піднебесної.
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24.12.2020 17:55
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Еще один сегодня подорвался на "неизвестном взрывном устройстве". Как там перемирие, Владимир Александрович?
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24.12.2020 17:31 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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24.12.2020 18:28 Відповісти
Какие они нафиг православные - просто особи из отряда приматов.
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24.12.2020 19:05 Відповісти
Знову гучне перемир'я "по зеленському" лунає..
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24.12.2020 17:45 Відповісти
Блин подстава, не получат парни премию за уклонизм...
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24.12.2020 17:51 Відповісти
Ця, як і попередні ноти на СММ ОБСЄ, нагадують чергові 20000! "суворі" попередження Китаю, про порушення ВМС США умов перебування їх кораблів в територіальних водах піднебесної.
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24.12.2020 17:55 Відповісти
статистику от величайшего нашефсё никто не знает? какой это уже по счету день "всеобъемлющего перемирия" (в голове) преЗЕдента?
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24.12.2020 17:56 Відповісти
Дещо раніше в районі красногорівки військовий підірвався на вибуховому пристрої. Але в Зелених мізках ніяк не получається сказати, що за день двоє поранених... Вони і далі для зебілів будуть впарювати перемиря.
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24.12.2020 18:02 Відповісти
Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
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24.12.2020 18:29 Відповісти
это не клоун сделал,это 75% любителей колбасы по 2.20 сделали...
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25.12.2020 03:08 Відповісти
Лечить воина за счет Зеленского
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24.12.2020 20:05 Відповісти
 
 