Підписано рішення Київради про створення парку замість висоток "Інтергал" на вулиці Жмаченка

Київський міський голова Віталій Кличко підписав рішення сесії від 24 вересня 2020 року про розірвання договору оренди земельної ділянки на вулиці Генерала Жмаченка, 20 і присвоєння їй статусу парку.

Про це йдеться у відповіді мера народному депутату, оприлюдненому на FB сторінці "Парк на Жмаченка", передає УНІАН.

"Цього рішення місцеві жителі домагалися три роки, воно пройшло всі комісії і необхідні узгодження, і, незважаючи на опір сильного лобі забудовника, який планує знищити парк і звести тут висотки, було прийнято більшістю голосів", – повідомляється на сторінці громадської організації.

Однак всупереч регламенту Київради, рішення не було оприлюднено у встановлений термін – протягом 30 днів. Активісти вважають, що це було зроблено навмисно, щоб дати забудовнику "Інтергал-Буд", яке належить Володимиру Зубіку, виграти час і отримати дозвіл на незаконне будівництво.

Законних підстав для будівництва житла на ділянці на вулиці Генерала Жмаченка, 20 з кадастровим номером 8000000000:66:094:0019 немає. Цільове призначення землі цього не передбачає, а в його зміні Київрада відмовила. Крім того, детальний план територій в цьому районі не розроблено. Але забудовник шляхом підробки документів та використовуючи корупційні зв'язки в КМДА та ДАБІ продовжує спроби почати тут зведення висоток.

Раніше експерт містобудування Георгій Могильний повідомив, що компанія Інтергал-Буд може почати незаконне будівництво на вулиці Генерала Жмаченка, 20. Незважаючи на відсутність необхідних підстав, ДАБІ прийняла рішення про видачу дозволу на будівництво ЖК під виглядом "завершення будівництва духовно-благодійного комплексу із пристосуванням під багатофункціональний комплекс".

Експерт зазначив, що це вже друга спроба видати документи на незаконне будівництво. Як повідомляють "Наші гроші" та "Українська правда" два роки тому чиновники Департаменту містобудування та архітектури КМДА вчинили службову підробку, спочатку оприлюднивши наказ на видачу містобудівних умов і обмежень, а потім під тим же номером документ про відмову. А 17 червня 2020 року за підписом заступника директора Юрія Тація МУО знову були видані, за фактом чого поліція почала кримінальне провадження.