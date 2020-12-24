Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора
Глава Конституційного суду Олександр Тупицький підготував низку клопотань до Офісу генерального прокурора у зв'язку з отриманою повісткою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конституційного Суду.
"Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії. На даний час Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - підкреслює пресслужба КС.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький викликаний повісткою на 28 грудня в Офіс Генерального прокурора для проведення процесуальних дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
През докерувався, скоро, коли все піде нормально сам бездипломний закройщик буде посилати Преза на три букви. А якже інакше, вся зграя гешефтників в судочинстві хоче взяти на себе лаври переможців, Ми їх зробили-це їх лозунг, а все набагато простіше-за спиною Єрмака і Преза хочуть покрити свої темні справи з минулого. а в своїх розмовах клянуть Преза не злим тихим словом. Он одному вовку вручили повістку і де, на дні народженні шефа Сірожи підрахуя а він сварився кричав кидався повісткою. Дістали його, дістали Тупицького, вивели з рівноваги крутого рішалу татарова.