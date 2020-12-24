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Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора

Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора

Глава Конституційного суду Олександр Тупицький підготував низку клопотань до Офісу генерального прокурора у зв'язку з отриманою повісткою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конституційного Суду.

"Сьогодні, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі в процесуальній дії. На даний час Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства", - підкреслює пресслужба КС.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький викликаний повісткою на 28 грудня в Офіс Генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+4
Может дешевле Romania - 89 ?
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24.12.2020 17:34
+3
Пусть ему Ярош с Марусей Зверобой повестку пришлют. А он нехай готовит ходатайства, ага. Гнать сраной метлой всех этих тупицких, однозначно с конфискацией и сажать за измену Родине. Клован, если ты не прижмешь к ногтю всю эту мразь в мантиях, дело может дойти до самосуда. Угадай, кого в этой связи будут полоскать во всех газетах мира? Тебя, о величайший!
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24.12.2020 17:36
+2
У семьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого обнаружили миллионные квартиры, элитные особняки и дорогие автомобили, которыми так или иначе пользуется сам судья. Больше всего имущества записано на мать и тещу Тупицкого.Так, Александр Тупицкий, согласно его декларации, проживает в коттеджном доме почти 500 квадратных метров на заповедном острове Жуков в Киеве. Такое здание сейчас оценивается в миллион долларов. Однако за регистрацией недвижимости земля и дом принадлежат некому Сергею Левченко. Что это за человек, который позволяет судье жить в доме, - неизвестно.Также судья имеет квартиру в Киеве более чем 200 квадратных метров в элитном квартале «Новопечерские Липки». Владелицей квартиры стоимостью более 20 млн гривен и двух паркомест записана Галина Тупицкая ㅡ вероятно, мать Александра Тупицкого. Сам судья, согласно декларации, проживает в квартире «периодически». Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6674
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24.12.2020 17:33
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тупицкий не переживай , пока арлекин рулит , тебе ни чего не грозит
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24.12.2020 17:28 Відповісти
та йому і так нічого не загрожує, у нього пожиттєвий імунітет. Він тільки ще немає імунітету від ковіду, і це може стати вирішальним для його подальшой долі
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24.12.2020 17:33 Відповісти
Арлекин-сегодня,плотненько,подсел.(с Татаровым).
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24.12.2020 17:34 Відповісти
за такие "подвиги" рейтинг
Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 423
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24.12.2020 17:38 Відповісти
А что так,неуютно?Про бумеранг-небось слыхал.
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24.12.2020 17:33 Відповісти
У семьи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого обнаружили миллионные квартиры, элитные особняки и дорогие автомобили, которыми так или иначе пользуется сам судья. Больше всего имущества записано на мать и тещу Тупицкого.Так, Александр Тупицкий, согласно его декларации, проживает в коттеджном доме почти 500 квадратных метров на заповедном острове Жуков в Киеве. Такое здание сейчас оценивается в миллион долларов. Однако за регистрацией недвижимости земля и дом принадлежат некому Сергею Левченко. Что это за человек, который позволяет судье жить в доме, - неизвестно.Также судья имеет квартиру в Киеве более чем 200 квадратных метров в элитном квартале «Новопечерские Липки». Владелицей квартиры стоимостью более 20 млн гривен и двух паркомест записана Галина Тупицкая ㅡ вероятно, мать Александра Тупицкого. Сам судья, согласно декларации, проживает в квартире «периодически». Глава КС Тупицкий подготовил ряд ходатайств из-за повестки о вызове в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6674
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24.12.2020 17:33 Відповісти
Тупицкий гомик
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24.12.2020 17:34 Відповісти
Может дешевле Romania - 89 ?
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24.12.2020 17:34 Відповісти
Да и ливийская тема-ничего.
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24.12.2020 17:35 Відповісти
Не только дешевле, но и гораздо эффективнее.
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24.12.2020 18:37 Відповісти
Пусть ему Ярош с Марусей Зверобой повестку пришлют. А он нехай готовит ходатайства, ага. Гнать сраной метлой всех этих тупицких, однозначно с конфискацией и сажать за измену Родине. Клован, если ты не прижмешь к ногтю всю эту мразь в мантиях, дело может дойти до самосуда. Угадай, кого в этой связи будут полоскать во всех газетах мира? Тебя, о величайший!
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24.12.2020 17:36 Відповісти
а кловану пофиг. Он сам газеты не читает, а дерьмак с мендельшей расскажут ему, что весь мир в оргазме от божественного бубочки. А своих мозгов у гринпоца не было никогда. Поэтому все как было, так и останется. Мне кажется, даже если его будут вешать, он искренне не поймет за что)))))
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24.12.2020 17:51 Відповісти
КВН- гiвно-квартал - вiслюк+дєрьмак -паРаша-масквабад-лубянка-гебня(куратори)-начальник(Сцарь-педофiл курдуплик з миром в шоколаднАм "глазє")

Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 470

Глава КС Тупицький підготував низку клопотань через повістку про виклик до Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 4189
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24.12.2020 19:19 Відповісти
битва хвоста с ректалом очень впечатляюще смотрится, если успеть запастись попкорном
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24.12.2020 17:39 Відповісти
Поймут, простят Алексгандгра Тупача.
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24.12.2020 17:43 Відповісти
пан тупицький вступив у епістолярну переписку з презом, відкрито посилає на три веселих букви як преза, так і його представника Федю, а заодно і представницю верховної ради в КС.
През докерувався, скоро, коли все піде нормально сам бездипломний закройщик буде посилати Преза на три букви. А якже інакше, вся зграя гешефтників в судочинстві хоче взяти на себе лаври переможців, Ми їх зробили-це їх лозунг, а все набагато простіше-за спиною Єрмака і Преза хочуть покрити свої темні справи з минулого. а в своїх розмовах клянуть Преза не злим тихим словом. Он одному вовку вручили повістку і де, на дні народженні шефа Сірожи підрахуя а він сварився кричав кидався повісткою. Дістали його, дістали Тупицького, вивели з рівноваги крутого рішалу татарова.
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24.12.2020 18:58 Відповісти
Тупица тупит и делает тупицами всех остальных.
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24.12.2020 20:57 Відповісти
 
 