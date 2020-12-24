Уже 25 людям висунуто підозри щодо організації незаконних схем на місцевих виборах, - Клименко

Слідчими Нацполіції висунуто підозри в організації незаконних схем на місцевих виборах 25 людям. Вони фігурують у 19 кримінальних провадженнях.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, найбільш поширеним порушенням виявився підкуп виборця.

"Це ж найпростіше, і не треба людям довго пояснювати, навіщо дають гроші, їм усе й так зрозуміло", - каже Клименко.

При цьому розцінки на підкуп, як зазначив голова Нацполіції, варіювалися від 200 до 1000 гривень. Дорожче коштували послуги тих громадян, які погодилися виступити кандидатами "клонами". Так, одному з жителів Кіровоградської області за таку послугу, за даними правоохоронців, заплатили 10 тисяч гривень.

У цілому Нацполіцією розслідується 1208 кримінальних проваджень, відкритих щодо порушень на місцевих виборах, які пройшли в Україні в жовтні 2020 року. Відповідаючи на питання, де найбільше було виявлено правопорушень, голова Нацполіції зазначив: "В першу чергу це міста та області. Хоча в нас багато зареєстровано і там, де "ласі" ОТГ. Де є прибережна територія, ліс, де досить дорога земля, там теж кандидати в депутати райрад і претенденти на голів ОТГ намагалися переступити закон".

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