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Новини Місцеві вибори-2020
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Уже 25 людям висунуто підозри щодо організації незаконних схем на місцевих виборах, - Клименко

Уже 25 людям висунуто підозри щодо організації незаконних схем на місцевих виборах, - Клименко

Слідчими Нацполіції висунуто підозри в організації незаконних схем на місцевих виборах 25 людям. Вони фігурують у 19 кримінальних провадженнях.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, найбільш поширеним порушенням виявився підкуп виборця.

"Це ж найпростіше, і не треба людям довго пояснювати, навіщо дають гроші, їм усе й так зрозуміло", - каже Клименко.

При цьому розцінки на підкуп, як зазначив голова Нацполіції, варіювалися від 200 до 1000 гривень. Дорожче коштували послуги тих громадян, які погодилися виступити кандидатами "клонами". Так, одному з жителів Кіровоградської області за таку послугу, за даними правоохоронців, заплатили 10 тисяч гривень.

У цілому Нацполіцією розслідується 1208 кримінальних проваджень, відкритих щодо порушень на місцевих виборах, які пройшли в Україні в жовтні 2020 року. Відповідаючи на питання, де найбільше було виявлено правопорушень, голова Нацполіції зазначив: "В першу чергу це міста та області. Хоча в нас багато зареєстровано і там, де "ласі" ОТГ. Де є прибережна територія, ліс, де досить дорога земля, там теж кандидати в депутати райрад і претенденти на голів ОТГ намагалися переступити закон".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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місцеві вибори (1366) підкуп (279) Нацполіція (15196) виробництво (1642) Клименко (283)


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Капец, всех расстрелять, не дали служкам урода выиграть выборы? Как посмели?
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24.12.2020 17:38 Відповісти
Не могла гениальная партия СН проиграть выборы. НЕ-МОГ-ЛА! Да еще и во главе с величайшим преЗедентом всех времен и народов. Это все Порох намутил. Точняк. Это его стиль - насрать писюнисту в шаны и ехидно развозить кислородную херню по больницам, типа не при чем. А ведь писюнист обосраться не мог ввиду своей гениальности! Это вам каждая мендель скажет.
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24.12.2020 17:42 Відповісти
 
 