Справи НАБУ передають в інші органи за схожою схемою, в якій задіяно Печерський суд і генпрокурора, - пресслужба бюро

Стосовно резонансних справ, які розслідує НАБУ, простежується схема відходу від відповідальності шляхом передачі проваджень, підслідних бюро, в інші правоохоронні органи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАБУ в Telegram.

"Схема проста - сторона захисту звертається до Печерського райсуду (який взагалі не має розглядати справи по топ корупції), той зобов'язує генпрокурора визначити нову підслідність. Генпрокурор сумлінно виконує такі незаконні судові рішення, які очевидно суперечать законодавству - справи НАБУ заборонено передавати в інші органи досудового розслідування", - зазначають у пресслужбі.

Там додають, що цю схему намагалися провернути в провадженні у "ВіЕйБі Банку", а зараз її задіють у провадженні стосовно заступника голови ОП Татарова.

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У НАБУ також занепокоєні подальшою долею "справи ОАСК", яку Печерський райсуд постановив забрати у НАБУ ще в серпні. "Після оскарження, суд безпідставно не передає матеріали для подальшого розгляду в Апеляції ВАКС", - повідомили в бюро.

Раніше стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".