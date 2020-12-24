УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10280 відвідувачів онлайн
Новини
611 22

Третина нардепів перехворіли або зараз хворіють на коронавірус, - Разумков

Третина нардепів перехворіли або зараз хворіють на коронавірус, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що понад 33% народних депутатів перехворіли або зараз хворіють на COVID-19.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, у зв'язку з пандемією парламент знизив темпи ухвалення рішень.

"І ви бачите, що це впливає не тільки на роботу Верховної Ради, а в цілому і на режим існування держави, і режим існування світу. Тому що COVID-19 досить сильно вплинув в цілому і на економіку, і на політичну ситуацію, і на глобальне сприйняття світу", - додав Разумков.

За його словами, якщо говорити про діяльність парламенту, інтенсивність роботи депутатів на пленарних засіданнях, то вона знизилася, але депутати працюють у комітетах, а також з виборцями.

Також читайте: 30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

"Мені здається, що парламент - це організація, яка найбільше перехворіла в цій державі. Тому що понад 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють на сьогодні на COVID-19", - зазначив голова ВР.

Автор: 

ВР (14994) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
И шо, ни одна тварь не кончилась?!
показати весь коментар
24.12.2020 17:46
+4
Я больше поверю если треть нардепов переболела триппером или гонореей.Обычно после гриппа отходняки тяжелые. Не натягивай нам валенок на голову Разумок.
показати весь коментар
24.12.2020 18:34
+4
Та і йух з ними... Чий ни трагедія...
показати весь коментар
24.12.2020 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо, ни одна тварь не кончилась?!
показати весь коментар
24.12.2020 17:46 Відповісти
Не переймайся -ще дві третини залишилося!
показати весь коментар
24.12.2020 17:57 Відповісти
Где-то треть украинцев тоже болеет и переболела, но для слуг одна статистика, а для их хозяев более упрощенная, так как не всем мест может хватить
показати весь коментар
24.12.2020 17:59 Відповісти
Я больше поверю если треть нардепов переболела триппером или гонореей.Обычно после гриппа отходняки тяжелые. Не натягивай нам валенок на голову Разумок.
показати весь коментар
24.12.2020 18:34 Відповісти
Это чистая правда. Как и то, что смертность у Ковида строго равна нулю. В ВР не умер ни один человек или животное! Ни один! Где Пандемия?
показати весь коментар
24.12.2020 19:43 Відповісти
Там где и Кернес)))потерпи немного и ты узнаешь где пандемия)))
показати весь коментар
25.12.2020 03:14 Відповісти
А ты до сих пор значит терпишь? Ну ты и терпила....Ну терпи, терпи.... Недолго тебе осталось терпеть то, потерпи еще немножко.
показати весь коментар
25.12.2020 04:33 Відповісти
Я не терплю,я знаю что такое корона,а ты видать очередной не верующий,Кернес тоже не верил...твои родственники все живы ?а вот у меня нет,но ты поверишь тоже рано или поздно...
показати весь коментар
25.12.2020 16:52 Відповісти
Очень....очень жаль что кое кто из твоих родственников и ты еще жив...Ковиду больно и обидно! Он ведь Пандемия а трупов мало...Держстат зуб даёт. Так что давай побыстрее , помоги Ковиду со статистикой.....не терпи, хорош уже.
показати весь коментар
25.12.2020 20:49 Відповісти
Чучело,ты когда серешь -штаны снимай.Мне по одному месту на тебя и таких тугих как ты,больше вас покосит,никто горевать не будет)))вперед и с песней)))
показати весь коментар
26.12.2020 08:02 Відповісти
Так ты оказывается боишься! И кого? Ковида! Ну ты и чмо......Надень хоть пять намордников и памперс, но Ковид тебя достанет как достал и убил уже всех твоих родственников....
показати весь коментар
26.12.2020 10:13 Відповісти
чучело по имени ку-ку,смотрю пердак тебе порвало основательно,попроси мамку пусть подклеит тебе там синей изолентой,а то вони от тебя многовато.И,да,ты когда приболеешь -в больницу не ходи,не нужно-ковида нет,не верь,подыхай спокойненько дома ,все у тебя получится...
показати весь коментар
27.12.2020 10:21 Відповісти
Че, надеешься тебя Ковид живым на свое Небо возьмет? И не надейся, сдохнешь в мучениях.
показати весь коментар
27.12.2020 17:07 Відповісти
Чучело,как я могу сдохнуть?ковида же нет,а НЕБО есть?)))а у тебя все получится,я в тебя верю!
показати весь коментар
27.12.2020 20:22 Відповісти
Ты получается дважды больное. Веришь в Ковид - значит и сдохнешь от него, других вариантов нет.
показати весь коментар
27.12.2020 21:43 Відповісти
Чучело,ты в каком ясли-саду на горшке застряло?без мамки жопу научился уже вытирать?а со взрослыми дядьками разрешают уже общаться?НЕБО у него- реальное,а ковида нет))ну нет так нет ,с дураком не спорю))а изолентой пердак все же подклей,или чего нибудь небесное приложи))вони от тебя доуя...
показати весь коментар
27.12.2020 23:42 Відповісти
Квид не трипер, переживуть.
показати весь коментар
24.12.2020 20:29 Відповісти
Та і йух з ними... Чий ни трагедія...
показати весь коментар
24.12.2020 21:15 Відповісти
Тоже в маршрутках заразились?)))
показати весь коментар
25.12.2020 03:13 Відповісти
Прямо как сифилис среди дворян Франции конца 18 века
показати весь коментар
26.12.2020 10:16 Відповісти
 
 