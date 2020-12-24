Третина нардепів перехворіли або зараз хворіють на коронавірус, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що понад 33% народних депутатів перехворіли або зараз хворіють на COVID-19.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, у зв'язку з пандемією парламент знизив темпи ухвалення рішень.

"І ви бачите, що це впливає не тільки на роботу Верховної Ради, а в цілому і на режим існування держави, і режим існування світу. Тому що COVID-19 досить сильно вплинув в цілому і на економіку, і на політичну ситуацію, і на глобальне сприйняття світу", - додав Разумков.

За його словами, якщо говорити про діяльність парламенту, інтенсивність роботи депутатів на пленарних засіданнях, то вона знизилася, але депутати працюють у комітетах, а також з виборцями.

Також читайте: 30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

"Мені здається, що парламент - це організація, яка найбільше перехворіла в цій державі. Тому що понад 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють на сьогодні на COVID-19", - зазначив голова ВР.