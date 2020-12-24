Від початку року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових, 335 поранено, - Генштаб ЗСУ
Із початку 2020 року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових.
Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Бойові втрати
У боях на сході України за весь 2020 рік загинули 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. Із них за час перемир'я - 15. Із 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.
Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.
"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною і Торецьком. "Із введенням в дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - зазначають у Генштабі.
Небойові втрати
"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС 2020 року становить 70 осіб, із них із 27 липня - 15 осіб", - ідеться у відповіді Генштабу.
До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.
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Это тогда, когда наши войска кошмарили русских по всему фронту, и потери у тех тварей за год были, по разным оценкам, порядка 2 тысяч ихтамнетов, "шахтёров" и "трактористов".
Это тогда, когда наши войска ВОЗВРАЩАЛИ территории под свой контроль.
А при зелёной сопле, увидевшей мир где-то там у ***** - типа "прекращение огня".
Перемирие, значит. Да?
- Пол-сотни погибших за год бойцов.
- Отведение войск со своих позиций.
- Приказы не стрелять даже в ответ.
- Антиукраинизация власти.
- Быдлизация населения.
73%, вы - гниды на теле Украины!