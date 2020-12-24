Від початку року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових, 335 поранено, - Генштаб ЗСУ

Із початку 2020 року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Бойові втрати

У боях на сході України за весь 2020 рік загинули 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.

Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. Із них за час перемир'я - 15. Із 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.

Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною і Торецьком. "Із введенням в дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - зазначають у Генштабі.

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Небойові втрати

"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС 2020 року становить 70 осіб, із них із 27 липня - 15 осіб", - ідеться у відповіді Генштабу.

До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

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