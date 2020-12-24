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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових, 335 поранено, - Генштаб ЗСУ

Від початку року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових, 335 поранено, - Генштаб ЗСУ

Із початку 2020 року в бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військових.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Бойові втрати

У боях на сході України за весь 2020 рік загинули 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.

Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. Із них за час перемир'я - 15. Із 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.

Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною і Торецьком. "Із введенням в дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - зазначають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель

Небойові втрати

"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС 2020 року становить 70 осіб, із них із 27 липня - 15 осіб", - ідеться у відповіді Генштабу.

До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

Також читайте: За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

Генштаб ЗС (6622) Донбас (22356) втрати (4413) ЗСУ (7577) операція Об’єднаних сил (6725)


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Стойкое « перемирие» по- ЗеБенски
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24.12.2020 17:50 Відповісти
паяц обещал-паяц сделал-голобородько форевер-
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24.12.2020 18:00 Відповісти
В новогоднем поздравлении наш клоун будет рассказывать о "всеосяжной тишине", а родителям погибших воинов о том, что "какая разница": быть убитым, раненым или живым...!!
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24.12.2020 18:05 Відповісти
Подождите, какие боевые действия с начала года? У нас же весь год говорили только о перемирии
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24.12.2020 18:12 Відповісти
При Порохе - в 18-ом - боевые потери ВСУ составили порядка 120 Воинов.
Это тогда, когда наши войска кошмарили русских по всему фронту, и потери у тех тварей за год были, по разным оценкам, порядка 2 тысяч ихтамнетов, "шахтёров" и "трактористов".

Это тогда, когда наши войска ВОЗВРАЩАЛИ территории под свой контроль.
А при зелёной сопле, увидевшей мир где-то там у ***** - типа "прекращение огня".

Перемирие, значит. Да?
- Пол-сотни погибших за год бойцов.
- Отведение войск со своих позиций.
- Приказы не стрелять даже в ответ.
- Антиукраинизация власти.

- Быдлизация населения.

73%, вы - гниды на теле Украины!
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24.12.2020 18:31 Відповісти
Героям - слава! Смерть ворогам!
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24.12.2020 18:34 Відповісти
Для государства олигархов и корумпированых чинуш это не имеет никакого значения, зато сколько бабла подняли на прокачке газа из мордора и торговле с агрессором и оккупантами!
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24.12.2020 18:45 Відповісти
Видно не в тот глаз Янелох тупину заглянул
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24.12.2020 20:20 Відповісти
 
 