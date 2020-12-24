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Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд

Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд

Після того, що сталося в Кагарлицькому відділенні поліції, співробітники якого підозрюються у зґвалтуванні і тортурах, із цього відділення повністю прибрали підрозділ кримінальної поліції і слідство. Також було прийнято рішення про включення цього відділення в Обухівський відділ поліції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Звичайно, це не виправдання тому, що сталося. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд", - сказав він і додав, що тепер у Кагарлику існує тільки превенція і, звичайно, чергова частина. Якщо ж стається якийсь резонансний чи тяжкий злочин у цьому районі, виїжджає слідчо-оперативна група з Обухівського відділу поліції, і далі справа вже розслідується там.

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А також уточнив, що в сільській місцевості дуже складно знайти людей, які хочуть працювати в поліції. І ті, кого відправили тимчасово працювати в Кагарлик через кілька місяців відмовилися там служити далі. "Проблема в тому, що на території нашої держави сільська місцевість становить 70%. А в селах проживає 30% населення. Якщо ми візьмемо людей ​​віком 18-35, які можуть претендувати на роботу в поліції, то це всього 3 млн осіб. З них 2 мільйони вже працюють у містах. По всій країні. І це ж різні люди, з різною освітою та способом життя. Наприклад, у Києві в поліції більше половини особового складу живуть за межами столиці. Тому Кагарлик певною мірою допоміг нам ширше подивитися на ситуацію, розкрив проблему з кадрами зсередини. Звичайно, після події система контролю за керівниками і співробітниками, робота підрозділу внутрішньої безпеки зазнали значних змін. На початку наступного року плануємо суттєво поліпшити систему контролю, що дозволяє відстежувати факти порушення прав громадян в установах поліції. Цей контроль буде доволі жорстким", - підкреслив глава Нацполіції.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва з СІЗО і перевести їх під домашній арешт. А 27 жовтня в ДБР повідомили, що пред'явлено підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділення поліції ГУНП в Київській області. Він підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення підлеглими незаконного затримання, заходів для їх припинення і неповідомлення компетентним органам про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України).

Автор: 

зґвалтування (387) Нацполіція (15196) Клименко (283)


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Топ коментарі
+7
Думаю, в поліції все набагато простіше.
Там від початку проводять селекцію злочинців, які вірно служать господарю і носять бабло.
Тому на їхні шалості всі заплющують очі. Допоки громадськість не дізнається. І це не виллється у великий скандал.
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24.12.2020 17:52
+6
Как обычно , кто … - невестка
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24.12.2020 17:48
+6
Тобто у звірствах поліції винне суспільство?
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24.12.2020 17:50
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Как обычно , кто … - невестка
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24.12.2020 17:48 Відповісти
Чому ж вона така неохайна ??))
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24.12.2020 17:51 Відповісти
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається на війні , хто кришує...
То тепер що.... -осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.,.
приховати коментар
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24.12.2020 19:32 Відповісти
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд - Цензор.НЕТ 6753
Бо з "йолкі" вже й шапку свиснули...
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24.12.2020 19:37 Відповісти
Не у нас , а у вас ,нешановний,не все гаразд !!)))
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24.12.2020 17:49 Відповісти
Тобто у звірствах поліції винне суспільство?
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24.12.2020 17:50 Відповісти
"Вот уж действительно всё относительно" !!))
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24.12.2020 17:52 Відповісти
Принаймні президент у нас ідеальний. Він ідеально підійшов 73%. Він їх ідол.
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24.12.2020 17:51 Відповісти
В Україні в усіх негараздах винен Порошенко !!)))
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24.12.2020 17:53 Відповісти
У когось є сумніви?
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24.12.2020 18:19 Відповісти
Думаю, в поліції все набагато простіше.
Там від початку проводять селекцію злочинців, які вірно служать господарю і носять бабло.
Тому на їхні шалості всі заплющують очі. Допоки громадськість не дізнається. І це не виллється у великий скандал.
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24.12.2020 17:52 Відповісти
Ну він же чесно сказав:
Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд - Цензор.НЕТ 208
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24.12.2020 21:51 Відповісти
нахрена тогда школы полиции , Вузы ... берите просто людей из оБчества , чтобы было ясно - виновато оно
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24.12.2020 17:52 Відповісти
Но позвольте, как это не идеальное общество, может финансировать 347000 чел. не идеальных органов, получается это общество полных кретинов!?
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24.12.2020 17:54 Відповісти
Принаймні 73% однозначно несповні розуму !!!)))
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24.12.2020 17:59 Відповісти
Еще у нас 220000 ВСУ, но тем копейки платят, выживают за счет премий когда удается спрятаться от сепарских выстрелов. А вот как оплатить ГПУ и прочие САПы и НАБУ, судьи одни чего стоят, а ОП? Хотя парни подрабатывают сливом гостайн в Кремль, но все равно дохрена, бедная Украина...
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24.12.2020 18:00 Відповісти
А давай тебя копы в качестве эксперимента изнасилуют, а ты потом расскажешь нам о низком качестве сексуального образования у сторудников МВД..
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24.12.2020 17:55 Відповісти
Ось у мене лежить 30 (тридцять !!!) рішень суду, який визнав бездіяльність слідчого. Ніякої реакції, жоден мент не отримав жодного стягнення. До чого тут суспільство ?
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24.12.2020 17:57 Відповісти
не ідеальний суд, не ідеальне рішення, не ідеальний слудчий.не ідеальний позивач.Всех прастить,амністіровать , абнять і плакать
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24.12.2020 18:12 Відповісти
клименко,подаваковская мусорская шестера,втОрит своим мусорским коллегам-шо народ-.уевый,а мусора все-из народа...
и эта.....мусора-не люди(с)бэбэбэков.
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24.12.2020 18:02 Відповісти
В стране 73% неполноценных, конечно они и полиции есть.
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24.12.2020 18:09 Відповісти
27 ідіотів, 73 неповноцінних і один клоун.
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24.12.2020 18:13 Відповісти
Яка влада - того в поліцію й набирає. До чого тут общєство?
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24.12.2020 18:12 Відповісти
Служивые палканы коррупционного государства олигархов имеют примерно такое же отношение к НАСЕЛЕНИЮ как ОВЧАРКИ к отаре ОВЕЦ (которых пасут на корысть хозяевам)!
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24.12.2020 18:17 Відповісти
Тщательнее нужно кадры отбирать, во власть многие лезут чтоб совершать безнаказанно преступления и не только в полицию.
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24.12.2020 18:18 Відповісти
Скажите этому Клименко, что именно полиция должна делать общество идеальным.
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24.12.2020 18:25 Відповісти
Мля... Пытки и попытка совершения убиства. Суд уже должен был вынести приговор упырям и по этапу, а они все еще в сизо.
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24.12.2020 18:30 Відповісти
Мля... Пытки и попытка совершения убиства. Суд уже должен был вынести приговор упырям и по этапу, а они все еще в сизо.
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24.12.2020 18:32 Відповісти
Пф.. Платите зарплаты! Тогда и на работу как на праздник!
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24.12.2020 18:43 Відповісти
Неидеальное общество? Где закон о самообороне? где закон об оружии? где наш аналог второй поправки сша?
Или общество будет идеальным когда все будут как скот, мычать в своих стойлах и работать на пана?
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24.12.2020 19:18 Відповісти
Еще и тазеры повыдавали.
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24.12.2020 19:39 Відповісти
Він придурок чи не розуміє, що без виборів начальників районих відділків та дільничних поліції ми маємо тупо мафію в погонах, яка жирує на податкі громадян і захищає лише товстосумів. Трішки перефроазховуючі Ейзенхауера можна сказати, що думка тупої мусорні не коштує навіть гривні. Потрібні запобіжні заходи проти інфекції корупцією вищих ешелонів влади, от прозорі вибори начальників саме цим і є, але звичайно, це не вся панецея від всіх Кагарликів, Врадієвок, Княжичів, і іже...
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24.12.2020 20:07 Відповісти
Довбодятел не розуміє,що мєнт повинен ловити злочинців,а не самому бути злочинцем ?
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24.12.2020 21:49 Відповісти
Просто силовикам за статьи УК надо давать в 2 раза больше. Тогда имеет смысл поднять зарплату.
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25.12.2020 11:51 Відповісти
не идеальное законодательство, - не идеальное общество.
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25.12.2020 11:56 Відповісти
 
 