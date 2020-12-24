Голова Нацполіції Клименко: Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд

Після того, що сталося в Кагарлицькому відділенні поліції, співробітники якого підозрюються у зґвалтуванні і тортурах, із цього відділення повністю прибрали підрозділ кримінальної поліції і слідство. Також було прийнято рішення про включення цього відділення в Обухівський відділ поліції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Неідеальне суспільство - неідеальна поліція. Звичайно, це не виправдання тому, що сталося. Кагарлик - це маркер того, що у нас не все гаразд", - сказав він і додав, що тепер у Кагарлику існує тільки превенція і, звичайно, чергова частина. Якщо ж стається якийсь резонансний чи тяжкий злочин у цьому районі, виїжджає слідчо-оперативна група з Обухівського відділу поліції, і далі справа вже розслідується там.

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А також уточнив, що в сільській місцевості дуже складно знайти людей, які хочуть працювати в поліції. І ті, кого відправили тимчасово працювати в Кагарлик через кілька місяців відмовилися там служити далі. "Проблема в тому, що на території нашої держави сільська місцевість становить 70%. А в селах проживає 30% населення. Якщо ми візьмемо людей ​​віком 18-35, які можуть претендувати на роботу в поліції, то це всього 3 млн осіб. З них 2 мільйони вже працюють у містах. По всій країні. І це ж різні люди, з різною освітою та способом життя. Наприклад, у Києві в поліції більше половини особового складу живуть за межами столиці. Тому Кагарлик певною мірою допоміг нам ширше подивитися на ситуацію, розкрив проблему з кадрами зсередини. Звичайно, після події система контролю за керівниками і співробітниками, робота підрозділу внутрішньої безпеки зазнали значних змін. На початку наступного року плануємо суттєво поліпшити систему контролю, що дозволяє відстежувати факти порушення прав громадян в установах поліції. Цей контроль буде доволі жорстким", - підкреслив глава Нацполіції.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва з СІЗО і перевести їх під домашній арешт. А 27 жовтня в ДБР повідомили, що пред'явлено підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділення поліції ГУНП в Київській області. Він підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення підлеглими незаконного затримання, заходів для їх припинення і неповідомлення компетентним органам про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України).