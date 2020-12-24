Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли

Окупаційна адміністрація Криму розірвала контракт на виконання експериментальних робіт щодо викликання опадів на Кримському півострові. Виконавець отримав 11,4 млн рублів (4,36 млн грн) із приблизно 25,5 млн, які планували витратити на викликання дощу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

За контрактом загальний наліт літака-метеолабораторії повинен був становити не менше 25 льотних годин. В окупаційному Держкомводогоспі Криму повідомили, що підписаний у вересні контракт розірвано за згодою сторін у першій декаді грудня, до закінчення терміну.

Літак Як-42Д літав над Сімферопольським і Білогірським районами півострова впродовж декількох днів, потім більше двох місяців необхідної для роботи спецборту погоди в регіоні не було.

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"Необхідні погодні умови склалися з 29 вересня по 2 жовтня. У цей період виконавець здійснив вильоти і провів відповідні роботи. (...) У жовтні, листопаді і на початку грудня сприятливі погодні умови для виконання робіт з активного впливу (на хмари - ред.) не виникали", - пояснили в окупаційному Держкомводогоспі Криму.

Нагадаємо, конкурс на експериментальні авіароботи зі штучного викликання опадів окупаційна адміністрація півострова оголосила 4 серпня. Переміг єдиний претендент - центральна аерологічна обсерваторія зі структури Росгідрометцентру. Її літак Ан-26Б "Циклон" повинен був викликати опади над Сімферопольським, Білогірським і Бахчисарайським районами.