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Новини Окуповані території
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Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли

Літак, що

Окупаційна адміністрація Криму розірвала контракт на виконання експериментальних робіт щодо викликання опадів на Кримському півострові. Виконавець отримав 11,4 млн рублів (4,36 млн грн) із приблизно 25,5 млн, які планували витратити на викликання дощу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

За контрактом загальний наліт літака-метеолабораторії повинен був становити не менше 25 льотних годин. В окупаційному Держкомводогоспі Криму повідомили, що підписаний у вересні контракт розірвано за згодою сторін у першій декаді грудня, до закінчення терміну.

Літак Як-42Д літав над Сімферопольським і Білогірським районами півострова впродовж декількох днів, потім більше двох місяців необхідної для роботи спецборту погоди в регіоні не було.

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"Необхідні погодні умови склалися з 29 вересня по 2 жовтня. У цей період виконавець здійснив вильоти і провів відповідні роботи. (...) У жовтні, листопаді і на початку грудня сприятливі погодні умови для виконання робіт з активного впливу (на хмари - ред.) не виникали", - пояснили в окупаційному Держкомводогоспі Криму.

Нагадаємо, конкурс на експериментальні авіароботи зі штучного викликання опадів окупаційна адміністрація півострова оголосила 4 серпня. Переміг єдиний претендент - центральна аерологічна обсерваторія зі структури Росгідрометцентру. Її літак Ан-26Б "Циклон" повинен був викликати опади над Сімферопольським, Білогірським і Бахчисарайським районами.

Автор: 

Крим (14174) вода (1178)


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Топ коментарі
+51
Краденые иконы над краденой землёй не помогают.
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24.12.2020 17:53
+41
Гундяй стоит еще дороже …
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24.12.2020 17:55
+32
Кличте Гундяя!
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24.12.2020 17:53
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Они пробовали посцать на междунанародное право. Пока эффект крайне отрицательный. 😁😁
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25.12.2020 04:25 Відповісти
Только идиот сцит против ветра.
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25.12.2020 11:59 Відповісти
Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли - Цензор.НЕТ 462
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25.12.2020 01:43 Відповісти
Свечи зажигания в самолете не из "Софрино", вот и нет эффекта. И еще проверить надо, с выражением ли пилоты читают молитвы для вызова дождя.
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25.12.2020 02:23 Відповісти
Треба було якутського шамана запросити, а не "чмирити" його по дорозі в Москву.
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25.12.2020 04:57 Відповісти
"Да облака у них не той системы.."
Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли - Цензор.НЕТ 5605
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25.12.2020 10:42 Відповісти
Это такой же липовый дождевой самолёт, как и всё в россии,: как ихние новейшие танки, которые ломаются на красной площади,.как ихние Калибры недолетающие из Каспия до Сирии и и упавшие в пустынях курдитстана, как ихние офицеры, запускающие ракеты и не учитывающие сфирическую поверхность земли ( для офицеров путина земля по прежнему плоская и держится на трёх китах и т. д ....Дебилы , они и в Африке дебилы!!
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25.12.2020 13:54 Відповісти
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