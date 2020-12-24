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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС

Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до медичного закладу.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Українського військового поранено внаслідок обстрілу в районі Шумів, - делегація в ТКГ

Автор: 

обстріл (28648) поранення (2805) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
"Перемирие а-ля Зеленский продолжается...И где ответный огонь ВСУ?
Від початку доби поранено 2 воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь поблизу Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5696
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24.12.2020 18:27
+9
Ого! Але ж стійке перемир'я продовжується.?? Це поодинокі надіюсь випадки??
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24.12.2020 18:15
+9
поодинокі, але регулярні
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24.12.2020 18:22
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Ого! Але ж стійке перемир'я продовжується.?? Це поодинокі надіюсь випадки??
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24.12.2020 18:15 Відповісти
поодинокі, але регулярні
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24.12.2020 18:22 Відповісти
і тепер вже прицільні...
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24.12.2020 18:30 Відповісти
Та нііі!! Це ще не прицільні. Прицільні це тоді коли якби рикошетні але не прицільні
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24.12.2020 18:33 Відповісти
Як знати. Скажуть, що хлопці самі підствились під неприцільний вогонь "повстанців тойсторони".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.12.2020 18:58 Відповісти
Ну саме головне щоб не рикошетні
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24.12.2020 18:32 Відповісти
Армия превратилась в сборище терпил. Терпил и заробитчан. Тьфу, мерзость....
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24.12.2020 22:40 Відповісти
Можна це вже не публікувати? Народ цікавлять зміни в маєтку президента країни. В усьому іншому винен Порох, судити.
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24.12.2020 18:15 Відповісти
"Перемирие а-ля Зеленский продолжается...И где ответный огонь ВСУ?
Від початку доби поранено 2 воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь поблизу Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5696
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24.12.2020 18:27 Відповісти
Я так понял, Вы читаете только заголовки? "На многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3239007
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24.12.2020 18:55 Відповісти
Стрілецька зброя, це "адекватний вогонь"?
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24.12.2020 19:00 Відповісти
Тебе доложили что адекватно отвечали из ПМов? Ты где сидишь? Тебе там, за несколько сотен километров, слышно кто из чего стреляет?
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24.12.2020 22:39 Відповісти
я читаю то, что непосредственно изложено в новости. И что по вашему означает адекватный ответ? Фак показали или сраку? Сколько орков ранено и убито? Если таких не имеется, то это не ответ а пустая болтовня
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24.12.2020 19:22 Відповісти
Брешуть як дихають,у Торецьку було чутно принаймі три прихода великого калібру,не меньш ніж 120мм,а тут шо пишуть?В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружияИсточник: https://censor.net/ru/n3239007
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24.12.2020 18:35 Відповісти
САУ з Горлівки.
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24.12.2020 20:48 Відповісти
Ви хоча б розумієте що за словосполученням обстріл стоїть??? Це не 1,2 пострілами в сутку. 1 обстріл це реальний пиз...різ. який продовжується близько 3-4 годин.
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24.12.2020 18:37 Відповісти
А возле тебя, когда-нибудь, 1-2 раза в сутки, мина падала?
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24.12.2020 22:45 Відповісти
Неподалік не тільки міни. Коли б біля то не писав би.
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25.12.2020 06:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238987/ukrainskiyi_voennyyi_poluchil_ranenie_v_rezultate_obstrela_v_rayione_shumov_delegatsiya_v_tkg если обстрел не 3-4часа,значит раненые не в счет?
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25.12.2020 03:03 Відповісти
Написано не про поранених а про тривалість в часовому вимірі. Для того щоб усвідомлювали , що це не одна черга з автомата, а тривала подія де до тебе прилітає майже все, від 5,45 до 152.
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25.12.2020 12:33 Відповісти
Я конкретно спросил,если обстрел не долгий-то потери не считать? по моему нет разницы продолжительный обстрел или нет,был он прицельный или нет,даже если сегодня нет потерь,то они рано или поздно будут.А в этом случае был ранен воин,нужны эффективные контр меры,а не эта писанина ни о чем...
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25.12.2020 16:24 Відповісти
Я это вам пишу потому,что в новости написано про обстрел в районе Шум из гранатометов и стрелкового.А на самом деле приходы были из тяжелого,а ответа нашей арты не было!И бог бы с ответом,если бы не было потерь,но потери к сожалению были...И по этому ни кому не интересна продолжительность и калибр,есть факт обстрела и есть факт что адекватный ответ на деле означает две очереди дшк в пустоту! Обстрелы на этом участке идут почти каждый день,иногда и по часу,а адекватный ответ только на словах,если бы он был реальный,дэнэки месяц бы штаны стирали и не высовывались,как это было пару лет назад.
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25.12.2020 16:42 Відповісти
Всі в рахунок. І навіть один прильот якщо є поранені, контужені то це вже втрати. А я написав що під словом обстріл потрібно розуміти. Що це не один прильот а продовжене цілеспрямоване тривале знищення українських воїнів.і на ці обстріли повинно даватись в три рази сильніша відповідь. Там не буває випадковостей. А чому не дають відповідь питання не до мене.
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25.12.2020 17:26 Відповісти
Я знаю що там було в 16,17 році. Відпочивав 8 місяців в Зайцево
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25.12.2020 17:28 Відповісти
Донбасс -кузница кадров)))удачи тебе друг...
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26.12.2020 07:48 Відповісти
Зеленський, подивись уважно в оченята путіна!
Не повилазили?!
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24.12.2020 18:55 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3997
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24.12.2020 20:21 Відповісти
Які гарні мішені. От би туди 152 а ще краще "Вербу" си "Точку У". Але то все мрії, на жаль.
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25.12.2020 09:13 Відповісти
Не може бути! Найвеличнiйший казав, що перемирье
, не стреляют , война у него в голове еще год назад закончилась! Кто же врет?
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24.12.2020 21:02 Відповісти
 
 