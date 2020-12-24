Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до медичного закладу.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - говориться в повідомленні.

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