В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар

Допустити правосуддя стосовно заступника голови ОП Олега Татарова для президента Володимира Зеленського означає повністю втратити обличчя перед членами клану й іншими феодалами.

Про це пише у Фейсбуці співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суспільний лад України - це олігархічний феодалізм (див. Посилання в коментарі). Президент України за посадою є головним феодалом", - вважає він.

При такому ладі сюзерен має гарантувати васалу безпеку і "поле для годування", а васал - в обмін на це - добровільно служити сюзерену.

"За феодалізму злочином є не корупція (забезпечення поля для годування), а антикорупція (перешкоджання сюзерену в наданні васалу поля для годування). Антикорупція зазіхає на священне право васала отримати повну безпеку від свого сюзерена, разом зі священним обов'язком сюзерена таку безпеку гарантувати і забезпечити", - пише Пекар.

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Найближче коло "головного феодала" він називає "двором короля", і стверджує, що ці люди за визначенням є недоторканними.

"Видати людину з двору, з палацу для короля - це швидко і остаточно попрощатися з королівським статусом", - додає Пекар.

У четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".



