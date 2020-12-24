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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з

Допустити правосуддя стосовно заступника голови ОП Олега Татарова для президента Володимира Зеленського означає повністю втратити обличчя перед членами клану й іншими феодалами.

Про це пише у Фейсбуці співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суспільний лад України - це олігархічний феодалізм (див. Посилання в коментарі). Президент України за посадою є головним феодалом", - вважає він.

При такому ладі сюзерен має гарантувати васалу безпеку і "поле для годування", а васал - в обмін на це - добровільно служити сюзерену.

"За феодалізму злочином є не корупція (забезпечення поля для годування), а антикорупція (перешкоджання сюзерену в наданні васалу поля для годування). Антикорупція зазіхає на священне право васала отримати повну безпеку від свого сюзерена, разом зі священним обов'язком сюзерена таку безпеку гарантувати і забезпечити", - пише Пекар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду

Найближче коло "головного феодала" він називає "двором короля", і стверджує, що ці люди за визначенням є недоторканними.

"Видати людину з двору, з палацу для короля - це швидко і остаточно попрощатися з королівським статусом", - додає Пекар.

У четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з двору короля, - Пекар 01
В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з двору короля, - Пекар 02

Автор: 

Пекар Валерій (8) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+31
Конечно. Зря что-ли олигархи свою куклу к власти привели.

В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2907
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24.12.2020 19:04
+20
в ЗАО "Украина" олигархический феодализм уже почти два десятка лет. скажи что-нибудь новенькое.
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24.12.2020 19:03
+18
А мені здається, що цей олігархічний "безпредел" почався ще при Кучмі. Тому парламенська республіка.
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24.12.2020 19:12
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В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 4260
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24.12.2020 19:07 Відповісти
А что было через полтора года после Помаранчевого майдана? Хам - премьер? Таки да. А потом хоппа и Хам - президент через пять лет. Все они там одним миром мазаны. Ну а для нас спектакли с противостоянием разыгрывают.
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24.12.2020 19:14 Відповісти
№84
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24.12.2020 19:21 Відповісти
Ти не переводь стрілки. Де твої докази що я соя? Поки не надаси докази, завжди будеш отримувати по кумполу.
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24.12.2020 19:39 Відповісти
Т.е. это не вы своим выбором садили в кресло сначала Хама, а сейчас Шута олигархов? Это марсиане их назначили?
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24.12.2020 19:21 Відповісти
Не я. Ты наверное.
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24.12.2020 19:31 Відповісти
він, він, а ви ху№ла собі на шию посадили
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24.12.2020 19:46 Відповісти
А бджоляр ещё и подписанное Хамом содержание получил.... Я тогда реально прозрел- Как люди на энтузиазме вырвали победу ЮЩу .... Я потом понял -толку не будет в этой «Уркаине» и свалил....Щас тут ностальгию лечу....
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25.12.2020 00:43 Відповісти
Судити будуть Порошенка за 10 років його президенства.
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24.12.2020 19:46 Відповісти
А хто цей "король"?
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24.12.2020 19:07 Відповісти
Король - осел
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25.12.2020 08:06 Відповісти
тот кто написал эту статью страдает дименцией, или он капитан ачевидность, с Кучмы нада начинать и по списку - расстрелять.
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24.12.2020 19:07 Відповісти
А хто король?
Істерика, Татаров по розкладам,міліціянт,який не повинен був пройти переатестацію.
Мусорська банда з часів совєтів гнобила український народ і зараз продовжує. Назовем їх хоч Едиторами, Квесторами і т. ін. на римський манер - термін "право" для них невідомий по визначенню.
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24.12.2020 19:08 Відповісти
Те, которые посылали сюзерена, очень часто потом выпадали их окон своих замков с кишками наружу.
А во Франции после того, как часть дворянства послала короля, с благословения Папы начали против них крестовый поход и жгли на кострах.
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24.12.2020 19:12 Відповісти
Было дело, когда таких становилось много.
Но потом, как правило, их лихо резали по одному вместе с детьми и женами, а замки, крестьян и землю отдавали более лояльным подданным.
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24.12.2020 19:20 Відповісти
Це не правильно? Бо такі панки завжди роздягають народ до нитки, а потім кидають його в лапи сусідів братішек, які розривають Україну на куски. Але і іыд самих олігархів паразитів не залишається ні роду ні імені і навіть могили....
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24.12.2020 19:09 Відповісти
Вот это Бубочке польстили.
Из ЗЕ король, как из говна пуля.
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24.12.2020 19:10 Відповісти
"Общественный строй Украины - это олигархический феодализм (см. ссылку в комментарии). Президент Украины по должности является главным феодалом", - считает он.Источник: https://censor.net/ru/n3239015

100%. Українці не можуть збагнути а як це сталося,дуже просто,олігархи тримають під контролем телевізор громадян,збиткові тв канали тримають з двох причин захист своїх бізнес інтересів та вплив на вибір влади в країні.
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24.12.2020 19:10 Відповісти
Який з Зелєбоби феодал?Він голожопий злидарюга,у порівнянні з папєрєднікамі))Шо в нього є?рояль та пеніс))
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Бене вообще пох.. . Когда две стаи макак делят джунгли , лучше не вмешиваться , а дождаться победителя .
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24.12.2020 19:12 Відповісти
В Украине - олигархический феодализм.Тоже открытие века..
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24.12.2020 19:12 Відповісти
Никакого феодализма, а заурядный бардак....
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Ну...это не новость и в Татарове разве проблема только? Такие были при бывших сюзеренах. Простолюдины это терпят, сегодня вот с укрпочты приходилили простолюдины, мыло и халву продают, просят на газету подписаться, их барон, с миллионными зарплатами во главе, требует от крепостных.
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24.12.2020 19:16 Відповісти
И что еще хуже в нете активно начала мусолится тема "Украине нужен президент чуть ли не с диктаторскими полномочиями - он тогда наведет порядок". Хотя где найти такого "царя батюшку" не пишут, даже кандидатур не дают. А у нас планомерно превращают народ в быдло - "холоп должен быть туп и беден - тогда им легко управлять". Потому и душат науку, тех же ФОПов не все из них голосовали за Зе. За Зе голосовали те кто против Порошенка и те кто поверил в образ "царя батюшку Голобородька" из телевизора.
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24.12.2020 19:18 Відповісти
ТЕ КТО ПОВЕРИЛ В ЦАРЯ БАТЮШКУ, ТЕ ЗА ЦАРЯ ПЕТРУШКУ И ГОЛОСОВАЛИ. 😅🤣😂😝😜
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24.12.2020 19:47 Відповісти
Ти повірив в царя-блазня. І він тобі кожен день сцить в очі.
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24.12.2020 20:03 Відповісти
ВЫ ТАМ СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КТО Ж ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ - КУКЛА МАРИОНЕТКА, ИЛИ ЦАРЬ.
А ПОТОМ БУДЕМ РАССУЖДАТЬ КТО КОМУ И КУДА СЦИТЬ. 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 21:35 Відповісти
Та цар він, цар. Легше тобі від цього буде його сциклі приймати?
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24.12.2020 21:48 Відповісти
Одно другому не противоречит, умытый. Ты поверил в царя-батюшку, который на самом деле был тупой куклой олигархов. И только твои залитые божьей росой глаза смогли увидеть в этой тупой кукле царя.
Кстати именно недалекие неадекватные тела пишут тут постоянно капсом в жалкой попытке казаться умнее. На самом деле показывая свою ущербность.
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24.12.2020 21:51 Відповісти
Олигархический феодализм это когда на каждом углу продаются канхветы Рашен
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24.12.2020 19:18 Відповісти
не, это уже мудолобия
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24.12.2020 19:22 Відповісти
Испорченным Рашеном
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24.12.2020 19:25 Відповісти
Когда на каждом углу мерещится ROSHEN то это рошенофобия, как у главзебила.
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24.12.2020 19:27 Відповісти
Один Гарант коррупции отмазывал бриллиантовых, Гладковских и еще кучу "родных" в клетчатых одеялках. Другой продолжает "славное" дело, служа олигархической Системе Украины.
Народ, фильтруем коррупционеров власти дальше!
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24.12.2020 19:25 Відповісти
Ви з опозажопного пітомніка ? Не вийде!
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24.12.2020 19:32 Відповісти
Уже вышло! ЕС занял 6е место по Украине! Зелень на следующих выборах будет с ним соревноваться. За 7 место.
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24.12.2020 19:35 Відповісти
УГОВОРИЛ ДОБРОТНОЕ 7 МЕСТО БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ ОТДАЁМ пЕСыкам. 😅🤣😂😛😝
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24.12.2020 19:49 Відповісти
Что у тебя,рыг,вышло?)в президенты вы все одно пролетаете по всем опросам
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Зеленський феодал. Ти серйозно? Оце облизав. Що наступне, зеленський цар, зеленський бог. Тьфу. Противно читати
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24.12.2020 19:27 Відповісти
Он зиц-председатель всеголишь.
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24.12.2020 19:41 Відповісти
зіц-голова це дєрьмак, а зеля просто поц та впертий віслюк
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24.12.2020 19:54 Відповісти
Янукович был большой шизофреник ,а этот такой же только маленького роста
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24.12.2020 19:31 Відповісти
януковоч дуже побоювався що йому там ху№ло зверху скаже
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24.12.2020 19:55 Відповісти
тому він був не царем, а просто сатрапом кацапським і пеціним друганом
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24.12.2020 19:56 Відповісти
В тезі про феодалізм погоджуся з Пекарем. Тому в нас і політичних партій нема- самі лише феодальні проекти.
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24.12.2020 19:34 Відповісти
Феодализм как известно заканчивается французской революцией. Где там наши Дантоненко и Робеспьерюк?
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24.12.2020 19:35 Відповісти
Так вроде уже были.

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 8761
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24.12.2020 19:43 Відповісти
то жирондийцы их время еще не пришло, нужны якобинцы чтобы сделать начальную зачистку когда народ окончательно озвереет и будет готов поддержать
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24.12.2020 19:50 Відповісти
У нас любой кандидат - либо человек олигарха либо сам олигарх. Нет выбора.
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24.12.2020 19:41 Відповісти
Не звизди,зесрань...чтоб вы все,зеголосилки,от ковида повыздыхали -за то ,что сделали со страной.
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24.12.2020 19:56 Відповісти
валерія, одягніть масочку, ви тут всіх вже заплювали
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24.12.2020 19:58 Відповісти
Ну и сиди оплеваный,свинособака
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24.12.2020 20:01 Відповісти
Слыш, русня. Мне твой высер до лампочки я не за зе голосовал.
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24.12.2020 20:26 Відповісти
Вы забыли поставить уточнение "проходной". Вообще выбор есть, и в первом туре президентских были порядочные люди. Но вот среди тех, кто может потратить десятки миллионов на политическую рекламу, действительно...
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24.12.2020 21:33 Відповісти
прям рабовладельческий строй - рабам зеленой галеры бежать некуда, кругом море
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24.12.2020 19:54 Відповісти
Без гайдамаків ці потвори не закінчать гвалтувати Україну!
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Та не короля, а кроля!
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24.12.2020 20:20 Відповісти
ТАК КОРОЛЬ СУЗЗЕРН, ЧИ КРУЛЬ.
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24.12.2020 20:29 Відповісти
Сруль
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24.12.2020 21:10 Відповісти
Доки з олігархів не зроблять бубни і не зіграють марсельєзу тут буде дупа!
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24.12.2020 20:23 Відповісти
"Феодалов" на мыло, "Короля" на помойку!
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24.12.2020 20:44 Відповісти
В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2771
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24.12.2020 20:56 Відповісти
В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 1312
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24.12.2020 22:26 Відповісти
В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар - Цензор.НЕТ 2418

В конце 90-х начале нулевых Кучмой оголтелый дикий люмпенизированный капитализм совкового образца был переведен в данную плоскость, чтобы хотя бы как-то мировое сообщество могло с нами общаться. С тех времен ничего не менялось - только усугублялось. Т.с. развитие общества остановилось. Собственно и сейчас нет никакого развития. Живем плодами того что Кучма сделал в свое время. И не развиваемся ни разу. Украина без Кучмы! Ок, а дальше что? Какая альтернатива? Ведь ни один президент после него так ничего и не изменил.
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24.12.2020 21:05 Відповісти
"Капитализм совкового образца", однако. Широко мыслите.
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24.12.2020 21:30 Відповісти
Возможно неправильно выразился. Возможно термин "раннего постсовкового образца" был бы более правильным. Ну не смог я подобрать термина к тому что было в начале - средине 90-х. Уж не обессудьте. Может у Вас термин найдется чтобы тот дикий бардак с братками охарактеризовать.
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24.12.2020 21:52 Відповісти
vive la Guillotin!
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24.12.2020 21:10 Відповісти
Яник так Захарченко знімати не хотів...
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24.12.2020 21:17 Відповісти
маланюги долбаные!
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24.12.2020 22:19 Відповісти
Микитась розповів правду від НАБУ про зама Ермака Олега Татарова, Про це йдеться в матеріалі: https://www.youtube.com/watch?v=PCuOvepc-3o " СКАНДАЛ! Я ДАВАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ, МЕНЯ КИНУЛИ, ТЕПЕРЬ Я ВСЕ РАССКАЖУ! ".
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24.12.2020 22:35 Відповісти
та нєеее! То щось він намудрив. В Україні - первісно-общинний лад, при якому править тільки одне плем'я на чолі з одним главарем. Плем'я дуже і дуже древнє, назва племені починається на 'жи' і закінчується на 'ди'.
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24.12.2020 23:49 Відповісти
Цей вбогий нарід заслуговує на саме таку владу. Взагалі, кожен нарід заслуговує на ту владу, яка його має.
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25.12.2020 00:28 Відповісти
Наша Влада це бувша номенклатура ссср в Україні. Ця номенклатура нам жорстко насаджені московією. Ми їх не заслуговуємо.
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26.12.2020 15:45 Відповісти
Та ти шо? За майже 30 років не змінили владу? Чехи, словаки та поляки змінили, а ми ні? І хто ж у цьому винний?
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27.12.2020 14:59 Відповісти
Оно то так. Но, наш, с позволения, "сюзерен" с самого начала , в угоду плебсу, начал с вассалами обращаться с неподобством (выйди отсюда розбiйник). Разумеется, что вассалы это принять не смогли, прокатив "сюзереена" на местных выборах. Теперь "сюзерен" начал понимать, что к чему, но уже для него - поздно. Что касается олигархов, то они не столько феодалы, столько - что то вроде средневековой церкви, стремящиеся держать под контролем светскую власть, будучи как бы над процессом. Разумеется в политическом, а не духовном смысле. Хотя олигархическая "духовность", без сомнения, повлияла на умы плебса: "воруй и тебе за это ничего не будет", "прикидывайся дурачком - и все сойдет с рук", "долги отдают только лохи". Ну, и так далее. Отсюда и господствующая мораль в стиле "какая разница". Церковь, же опасаясь потерять лояльность властей, не очень то торопится раскрыть глаза прихожанам на одну из десяти заповедей: "не укради", которая теперь изысканно называется коррупцией. Таким образом, круг замыкается. Единственной неприкаянной социальной группой остается буржуазия. Кстати основная движущая сила Великой Французской революции. именно буржуазия, или активный класс были основой наших революций. Так, что с исторической точки зрения - все закономерно. Только, увы, бывает, что отдельная человеческая жизнь слишком коротка, чтобы дождаться "даров свободы".
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25.12.2020 07:53 Відповісти
Практически уверен- этот Пекарь приложил массу усилий для посадки в кресло Зеленского, которого он обзывает феодалом.
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25.12.2020 11:21 Відповісти
Необходимо чтобы каждый украинец понял, что главная опора нашего олигархического феодализма это наш закон о выборах. В соответствие с этим законом в бюллетень кандидата в президенты можно попасть только через многомиллионный денежный залог. Такой залог могут себе позволить или олигархи или люди которых финансируют олигархи. Подобного ничего нет в цивилизованном мире. В цивилизованных странах, в бюллетени попадают через сбор подписей избирателей. В Польше это 100 тыс. И никакого залога. Для нас это тоже было бы оптимально.
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26.12.2020 15:34 Відповісти
Именно на этом законе нас дурят в первую очередь. А народ как лохи ничего не понимают.
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26.12.2020 15:37 Відповісти
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