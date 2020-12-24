В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар
Допустити правосуддя стосовно заступника голови ОП Олега Татарова для президента Володимира Зеленського означає повністю втратити обличчя перед членами клану й іншими феодалами.
Про це пише у Фейсбуці співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Суспільний лад України - це олігархічний феодалізм (див. Посилання в коментарі). Президент України за посадою є головним феодалом", - вважає він.
При такому ладі сюзерен має гарантувати васалу безпеку і "поле для годування", а васал - в обмін на це - добровільно служити сюзерену.
"За феодалізму злочином є не корупція (забезпечення поля для годування), а антикорупція (перешкоджання сюзерену в наданні васалу поля для годування). Антикорупція зазіхає на священне право васала отримати повну безпеку від свого сюзерена, разом зі священним обов'язком сюзерена таку безпеку гарантувати і забезпечити", - пише Пекар.
Найближче коло "головного феодала" він називає "двором короля", і стверджує, що ці люди за визначенням є недоторканними.
"Видати людину з двору, з палацу для короля - це швидко і остаточно попрощатися з королівським статусом", - додає Пекар.
У четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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Істерика, Татаров по розкладам,міліціянт,який не повинен був пройти переатестацію.
Мусорська банда з часів совєтів гнобила український народ і зараз продовжує. Назовем їх хоч Едиторами, Квесторами і т. ін. на римський манер - термін "право" для них невідомий по визначенню.
А во Франции после того, как часть дворянства послала короля, с благословения Папы начали против них крестовый поход и жгли на кострах.
Но потом, как правило, их лихо резали по одному вместе с детьми и женами, а замки, крестьян и землю отдавали более лояльным подданным.
Из ЗЕ король, как из говна пуля.
100%. Українці не можуть збагнути а як це сталося,дуже просто,олігархи тримають під контролем телевізор громадян,збиткові тв канали тримають з двох причин захист своїх бізнес інтересів та вплив на вибір влади в країні.
А ПОТОМ БУДЕМ РАССУЖДАТЬ КТО КОМУ И КУДА СЦИТЬ. 😅🤣😂😝☺
Кстати именно недалекие неадекватные тела пишут тут постоянно капсом в жалкой попытке казаться умнее. На самом деле показывая свою ущербность.
Народ, фильтруем коррупционеров власти дальше!
В конце 90-х начале нулевых Кучмой оголтелый дикий люмпенизированный капитализм совкового образца был переведен в данную плоскость, чтобы хотя бы как-то мировое сообщество могло с нами общаться. С тех времен ничего не менялось - только усугублялось. Т.с. развитие общества остановилось. Собственно и сейчас нет никакого развития. Живем плодами того что Кучма сделал в свое время. И не развиваемся ни разу. Украина без Кучмы! Ок, а дальше что? Какая альтернатива? Ведь ни один президент после него так ничего и не изменил.