Провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка, - "слуга народу" Янченко

Підставою для кримінальних проваджень проти голови Конституційного Суду Олександра Тупицького стали матеріали, оприлюднені в журналістському розслідуванні.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, провадження щодо Олександра Тупицького порушено за двома статтями: ст. 384 "Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу" і ст. 386 "Перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання свідчень або висновків". Підставою для порушення провадження могли стати записи розмов, нещодавно оприлюднені програмою Схеми: корупція в деталях", - написала вона.

Янченко вважає, що ця підозра Тупицькому може бути не останньою.

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"За свою трудову діяльність Тупицький "напрацював" широке поле для роботи правоохоронних органів. І якщо у суддів КСУ вийшло тимчасово звільнити самих себе від покарання за недостовірне декларування, то за злочини, передбачені Кримінальним кодексом, відповідальності ніхто не скасовував", - додала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликано повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.