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Провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка, - "слуга народу" Янченко

Провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка, -

Підставою для кримінальних проваджень проти голови Конституційного Суду Олександра Тупицького стали матеріали, оприлюднені в журналістському розслідуванні.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, провадження щодо Олександра Тупицького порушено за двома статтями: ст. 384 "Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу" і ст. 386 "Перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання свідчень або висновків". Підставою для порушення провадження могли стати записи розмов, нещодавно оприлюднені програмою Схеми: корупція в деталях", - написала вона.

Янченко вважає, що ця підозра Тупицькому може бути не останньою.

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"За свою трудову діяльність Тупицький "напрацював" широке поле для роботи правоохоронних органів. І якщо у суддів КСУ вийшло тимчасово звільнити самих себе від покарання за недостовірне декларування, то за злочини, передбачені Кримінальним кодексом, відповідальності ніхто не скасовував", - додала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликано повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка, - слуга народу Янченко 01

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Янченко Галина (71)


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Топ коментарі
+2
Тупицький - безсовісний покидьок - і не важливо, кого саме він не влаштовує. Бо він не достойний бути суддьєю.
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24.12.2020 20:06
+1
Вряд-ли доживет до суда!!!
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24.12.2020 19:39
+1
Разве человек с такой фамилией может быть главой?! Про КС даже не говорим...
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24.12.2020 20:25
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Вряд-ли доживет до суда!!!
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24.12.2020 19:39 Відповісти
Тупицький не влаштовує Єрмака,бо той був поставлений Богданом.
От які справи збирається провернути ефесбешник Єрмак з кишеньковим головою КСУ-справді питання...
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24.12.2020 19:47 Відповісти
Тупицький - безсовісний покидьок - і не важливо, кого саме він не влаштовує. Бо він не достойний бути суддьєю.
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24.12.2020 20:06 Відповісти
В унісон з Єрмаківською шестьоркою про це заявляти -досить нерозумно.У них є свій інтерес,а українець має знати,з якою метою це робиться,до того ж з порушенням закону.
Це неприхований тиск на суддю КСУ.
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24.12.2020 21:24 Відповісти
Закон порушив сам Тупицький, коли скасовував антикорупційне законодавство!
Він там порушив і кілька законів і регламент КС одночасно. Але ж цей покидьок вважає себе вищим за закони України!
І він має бути звільнений і покараний!

Те, що цього добивається Єрмак - аж ніяк не може бути виправданням для Тупицького!
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Разве человек с такой фамилией может быть главой?! Про КС даже не говорим...
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24.12.2020 20:25 Відповісти
Ганьба!
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24.12.2020 20:26 Відповісти
Тупица тупит, а Зеленский и его банда "раступливают".
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24.12.2020 20:51 Відповісти
Король обмана, король коррупции, король заказных судейских ухвал... все это он - Тупицкий, может такой субъект совершать над нами правосудие? Я протестую, ни в коем случае!!!!
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24.12.2020 21:10 Відповісти
оце голова, голова о голова. Відкрито посилає Преза своїми дописами, а федора навіть не пускає в суд. Поділив суд на трійки, і вершить в письмовому провадженні, а верховна рада не має часу прийняти закон про регламент, Всі органи правосуддя, за виключенням верховного суду працюють по методичках бездипломного, корабель почав давати течу, щось сталось з ДБР, притягує Тупицького без санкції Портного. Набу влаштувало полювання на татарова Хто слідуючий.
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24.12.2020 22:48 Відповісти
 
 