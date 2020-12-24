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Новини Конституційна криза
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Оприлюднені ЗМІ плівки дають підстави для відсторонення глави КС Тупицького з посади, - Веніславський

Оприлюднені ЗМІ плівки дають підстави для відсторонення глави КС Тупицького з посади, - Веніславський

Оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи за участю голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького записані легально і ставлять під сумнів його право продовжувати роботу в Конституційному Суді.

Про це заявив представник президента у КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами представника президента, голову КС було викликано 28 грудня до Офісу генпрокурора для вручення підозри у зв'язку із записами, на яких Тупицький обговорює, як перешкоджати розслідуванню і діяльності суду. "За наявною у мене інформацією, плівки записані в рамках проведення досудового розслідування, легально і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив здійснювати негласні заходи спостереження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру", - розповів Веніславський на брифінгу.

За словами представника президента в КС, справу порушено за ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) і ст.386 (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від надання свідчень чи висновку) Кримінального кодексу України.

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"Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у наразі немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", - резюмував Веніславський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликано повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+12
Без всяких пленок расстрелять тварь
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24.12.2020 19:25
+10
Тупицкий существует только для того чтобы поднасрать Украине
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24.12.2020 19:25
+4
нате вам тупицкого ... отстанте от тартарова
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24.12.2020 19:26
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Без всяких пленок расстрелять тварь
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24.12.2020 19:25 Відповісти
з Веніславським - який усе знав, знає й покривав й давав Лохдауну потрібненькі Кремлю поради...
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24.12.2020 19:37 Відповісти
Тупицкий существует только для того чтобы поднасрать Украине
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24.12.2020 19:25 Відповісти
нате вам тупицкого ... отстанте от тартарова
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24.12.2020 19:26 Відповісти
Не нам,а вам.
Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении.
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24.12.2020 19:30 Відповісти
О....Ну Порошенко,ну маладєц! Всюди ЗЕбілам встиг в штани насрати,навіть за 2 місяців до виборів ( коли навіть ідіоту було ясно,хто буде наступним) )))))
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24.12.2020 19:35 Відповісти
??????????????? Где Порошенко, а где Тупицкий... При Порошеко Тупицкий был всего лишь членом КС, а Зе своими рычагами добился смещения бывшего Председателя КС и избрания вместо него именно Тупицкого. А Тупик возьми ему и подосри ( видно Беня больше проплатил)
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24.12.2020 21:21 Відповісти
Ну и Кто его Отстранит , - Он же Памятник.
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24.12.2020 19:28 Відповісти
"...дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности"

Вменяемому человеку дают, но не зеленскому же.
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24.12.2020 19:32 Відповісти
Помочь убрать председателя КС президенту можно было бы в том случае если бы он был Гарантом Конституции. Но это никак не шмаркля.
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24.12.2020 22:01 Відповісти
Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9843
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24.12.2020 19:33 Відповісти
БЛЬАААА ! Та Данілов давно обіцяв розкрити дєлішки судей. Що робило оте СБУ дворового дружбана Нелоха? Але ж нє тєм путьом пішов Клован- він ВР наказав закон його антидержавний прийняти , просто без рослідувань й махосм усіх! А оце Веніславське - головний провокатор в історіі з КС й головний прикривач справжньої історії!
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24.12.2020 19:36 Відповісти
Єрмаковська шестьорка вже все вирішила,розсудила.Чи не забагато на себе бере чиновник,що представляє президента в КСУ ?
Видно,й кандидатурка кишенькового голови КСУ приготована ?
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24.12.2020 19:43 Відповісти
а от слитая зеленой куклой кацапам информация по вагнеровцам почему то оснований ету куклу как минимум отстранить от должности не дает.
и почему так?
тут дает, а чуть выше уже не дает - капризная она такая.
власть судебная....
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24.12.2020 19:45 Відповісти
шикарный водевиль, ждем выхода в печать похождений прынца зелени и его эпической битвы с бумажным драконом
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24.12.2020 19:46 Відповісти
Дают право - отправьте, зачем пустопорожний треп.
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24.12.2020 21:14 Відповісти
Права его снять никакого до окончания его срока нет.
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24.12.2020 21:58 Відповісти
Шмаркле нужен свой карманный КС. Вот и весь разговор. А он у нас никак не Гарант Конституции. Пусть он потерпит Тупицкого до своего импичмента.
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24.12.2020 21:38 Відповісти
Ща вы увидите, фокус. Волшебное одеяло и исчезновение. Выветрится как дымок.
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25.12.2020 02:12 Відповісти
 
 