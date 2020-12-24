Оприлюднені ЗМІ плівки дають підстави для відсторонення глави КС Тупицького з посади, - Веніславський
Оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи за участю голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького записані легально і ставлять під сумнів його право продовжувати роботу в Конституційному Суді.
Про це заявив представник президента у КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами представника президента, голову КС було викликано 28 грудня до Офісу генпрокурора для вручення підозри у зв'язку із записами, на яких Тупицький обговорює, як перешкоджати розслідуванню і діяльності суду. "За наявною у мене інформацією, плівки записані в рамках проведення досудового розслідування, легально і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив здійснювати негласні заходи спостереження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру", - розповів Веніславський на брифінгу.
За словами представника президента в КС, справу порушено за ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) і ст.386 (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від надання свідчень чи висновку) Кримінального кодексу України.
"Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у наразі немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", - резюмував Веніславський.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликано повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.
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Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении.
Вменяемому человеку дают, но не зеленскому же.
Видно,й кандидатурка кишенькового голови КСУ приготована ?
и почему так?
тут дает, а чуть выше уже не дает - капризная она такая.
власть судебная....