Оприлюднені ЗМІ плівки дають підстави для відсторонення глави КС Тупицького з посади, - Веніславський

Оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи за участю голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького записані легально і ставлять під сумнів його право продовжувати роботу в Конституційному Суді.

Про це заявив представник президента у КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами представника президента, голову КС було викликано 28 грудня до Офісу генпрокурора для вручення підозри у зв'язку із записами, на яких Тупицький обговорює, як перешкоджати розслідуванню і діяльності суду. "За наявною у мене інформацією, плівки записані в рамках проведення досудового розслідування, легально і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив здійснювати негласні заходи спостереження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру", - розповів Веніславський на брифінгу.

За словами представника президента в КС, справу порушено за ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) і ст.386 (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від надання свідчень чи висновку) Кримінального кодексу України.

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"Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у наразі немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", - резюмував Веніславський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликано повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.