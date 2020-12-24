Директора дитбудинку в Одеській області Проценка відправили під варту, його підозрюють у розбещенні дівчаток 5-7 років
Ізмаїльський міськрайонний суд взяв під варту на 55 днів директора спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі Віктора Проценка. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні трьох вихованок віком 5-7 років. Проценко може вийти під заставу у розмірі 168 000 гривень
Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Також суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення від посади директора, оскільки він продовжував працювати в дитбудинку, вже перебуваючи під слідством. .
За версією прокуратури, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року вдень та ввечері систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом перегляду мультфільмів, ігор, пригощання солодощами, а надалі неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії.
Інформацію про це, отриману від дітей і вихователів, підтвердили експертизи, зазначають правоохоронці.
Прокурор просив взяти Проценка під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, потерпілих дітей.
Водночас адвокат підозрюваного Петро Гупало у коментарі журналістам зазначив, що вважає рішення суду незаконним, але деталі і позицію не прокоментував.
Раніше у коментарі Віктор Проценко заперечував звинувачення та наголошував, що діти самі просилися до нього в кабінет, а подразнення на статевих органах дітей — "погрішності догляду".
У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Першими про ймовірне розбещення дітей повідомила вихователька дитячого будинку та медсестра.
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