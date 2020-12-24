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Новини
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Директора дитбудинку в Одеській області Проценка відправили під варту, його підозрюють у розбещенні дівчаток 5-7 років

Директора дитбудинку в Одеській області Проценка відправили під варту, його підозрюють у розбещенні дівчаток 5-7 років

Ізмаїльський міськрайонний суд взяв під варту на 55 днів директора спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі Віктора Проценка. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні трьох вихованок віком 5-7 років. Проценко може вийти під заставу у розмірі 168 000 гривень

Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Також суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення від посади директора, оскільки він продовжував працювати в дитбудинку, вже перебуваючи під слідством. .

За версією прокуратури, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року вдень та ввечері систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом перегляду мультфільмів, ігор, пригощання солодощами, а надалі неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії.

Читайте також: Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція

Інформацію про це, отриману від дітей і вихователів, підтвердили експертизи, зазначають правоохоронці.

Прокурор просив взяти Проценка під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, потерпілих дітей.

Водночас адвокат підозрюваного Петро Гупало у коментарі журналістам зазначив, що вважає рішення суду незаконним, але деталі і позицію не прокоментував.

Раніше у коментарі Віктор Проценко заперечував звинувачення та наголошував, що діти самі просилися до нього в кабінет, а подразнення на статевих органах дітей — "погрішності догляду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Першими про ймовірне розбещення дітей повідомила вихователька дитячого будинку та медсестра.

Автор: 

арешт (2526) Ізмаїл (167) Одеська область (3236) педофіл (158) прокуратура (3685) дитбудинок (26) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+10
ШООО 168 тис за инасилованних непосчитанных сколько девочек? Да его разодрать на кусочки, если выйдет под залог!Почему даже в тюрьме так с такими поступают, а суды суки....
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24.12.2020 19:41
+8
Какое падло! Таких мразюк только кастрировать и на петушарню! И никаких лечений в дурке! Эти извращенцы вполне адекватные и должны получать на зоне весь комплекс интимных услуг В ИЗБЫТКЕ!
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24.12.2020 19:41
+6
Это называется ,ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД ,хотя есть факты ,что педофилы обычно стремятся именно в детдома ,детские лагеря ,кружки, секции ...и явно что этим делом он занимается ни в первый раз а поэтому очень есть много вопросов вообще к системе ...
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24.12.2020 19:52
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Судя по новости, и то шо фото есть, то без комментариев....
Ибо это жесть - подробности и фото.....
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24.12.2020 19:37 Відповісти
А растлевать с экранов ТВ это ничего? Принять со всех сторон и в любом количестве?Снять штаны и зыграть пенисом?
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24.12.2020 19:39 Відповісти
Это кацапоинтеграция.
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24.12.2020 21:43 Відповісти
Если козла запустииь в огоррд с капустой, то результат будет очевидным. Это системная ошибка, остально лишь частности!
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24.12.2020 19:40 Відповісти
ШООО 168 тис за инасилованних непосчитанных сколько девочек? Да его разодрать на кусочки, если выйдет под залог!Почему даже в тюрьме так с такими поступают, а суды суки....
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24.12.2020 19:41 Відповісти
потому что в тюрьме часто больше порядочных людей, чем на воле, и наказание за косяки там - неизбежно. люди идущие по жизне с понятиями, имеют более справедливые законы, чем государство, которое их в эту тюрьму посадило.
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24.12.2020 20:24 Відповісти
Какое падло! Таких мразюк только кастрировать и на петушарню! И никаких лечений в дурке! Эти извращенцы вполне адекватные и должны получать на зоне весь комплекс интимных услуг В ИЗБЫТКЕ!
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24.12.2020 19:41 Відповісти
пора, пора взять под стражу Осла за растление потоптаных тьеток !
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24.12.2020 19:42 Відповісти
А лицо чиво не замазали? Сегодня постный день?
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24.12.2020 19:42 Відповісти
Очень маловероятно. Если есть деньги в наше время, то и с таким диагнозом не пропадешь. К тому-же пишут что может оказывать давление. Если это реально правда, то хочется что бы ад существовал из-за таких тварей, ибо в жизни его вину ничем не искупить. Вот где проблемы с головой, а не у тех юных девченок, которые станцевать и погнать в 17 лет захотели, под ужас какую "страшную" песню. Выгнать,выпороть,убить, чего-то недалекие товарищи там не советовали.
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24.12.2020 19:55 Відповісти
в особых случаях наказывают шваброй. это равносильно что х.ем, результат тот же - петушиный угол.
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24.12.2020 20:26 Відповісти
смотря в какой лагерь заедет. если на красную - да, возможно как вы говорите. если к блатным - то его спасет только БМ на всю отсидку.
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24.12.2020 20:28 Відповісти
Хімічна кастрація.
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24.12.2020 19:47 Відповісти
Это называется ,ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД ,хотя есть факты ,что педофилы обычно стремятся именно в детдома ,детские лагеря ,кружки, секции ...и явно что этим делом он занимается ни в первый раз а поэтому очень есть много вопросов вообще к системе ...
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24.12.2020 19:52 Відповісти
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24.12.2020 19:55 Відповісти
подонок..
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24.12.2020 20:09 Відповісти
В этом детском доме коляски времен СССР. Неужели государство не выделило деньги на новые коляски? https://www.facebook.com/IzmailDomRebenka/photos/a.1147802115270518/1147802155270514 коляски времен СССР они конечно крепкие, но блин... И он там был директором 20 лет.
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24.12.2020 20:13 Відповісти
На зоні су...буде *дефочкой * !
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24.12.2020 20:42 Відповісти
Мерзота.
Завжди важко від таких новин.
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24.12.2020 21:06 Відповісти
А що,ніхто з опозиційних партій не дав бабла? От же ж гниди...
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24.12.2020 21:11 Відповісти
Во-первых, дом ребенка специализированный, во-вторых - жертвы 5-7 лет. Вдумайтесь в это страшное обстоятельство: 5-7 лет! И суд отпускает его под залог 5.5 тыс долларов. У этой мрази, наверняка, давно есть паспорт ПМР, которые Раша раздает в Одесской области. Завтра эта мразь будет рассказывать на сепарском телевидении в Тирасполе, как против такого великого моралиста возбудили "фиктивное" уголовное дело только за то, что он любит русский мир. А судьи, пересчитав взятку, скажут: "А что, мы должны его лично стеречь? Убежал, так убежал".
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24.12.2020 21:46 Відповісти
Чого обличчя не закрили? В тому будинку йде боротьба за владу, бо гроші великі за всиновлення заробляють. Дуже зручна стаття для мафіі: закрити можна кого завгодно. Все на словах тримається- тому менти цей закон так і просували.
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24.12.2020 22:12 Відповісти
Тяжка новина.
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24.12.2020 22:32 Відповісти
Скористався тим, що у діточок немає родичів - вони сиротини. Були б у дівчаток батьки, діди, брати, мами - ковтало б падло свої яйця і кишки, поки б не вдавилося.
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25.12.2020 10:44 Відповісти
 
 