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Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран

Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран

Міністерство оборони направило на розгляд Кабінету міністрів проєкт Стратегії воєнної безпеки України, розроблений на основі Стратегії національної безпеки України. У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію Указом президента.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами міністра, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації державної політики в сферах національної безпеки і оборони в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки нашої держави. Стратегія воєнної безпеки України є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.

"Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних Сил України, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Сьогодні це є найбільш раціональним в умовах екзистенційної воєнної загрози національній безпеці, з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації", — пояснив Таран.

Очільник Міноборони також зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає, застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.

Зазначається, що Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.

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Автор: 

Міноборони (7401) оборона (4793) стратегія (200) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
А там про вас коротенько написано :"Москаль мені не брат!".
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24.12.2020 19:57
+3
Чем занимался и, что делал МО Полторак во время войны, я знаю, как и все нормальные люди, а вот чем занимается этот, ходивший под ст. 111 УК, кроме болтовни и воровства, я не знаю и не вижу. ЗеДолбоДятлы, может быть вы знаете и видите, чем оно занимается во время войны?
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24.12.2020 19:59
+2
Представляю какой план у врагов Украины...
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24.12.2020 19:54
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Представляю какой план у врагов Украины...
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24.12.2020 19:54 Відповісти
це дуже гарное дило, теперь мацкали будут усиленно охотиться за этим суперстратегическим документом государственной важности
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24.12.2020 19:56 Відповісти
А там про вас коротенько написано :"Москаль мені не брат!".
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24.12.2020 19:57 Відповісти
так ахтырский волк тебе брат, таких родствеенничков, як ты и даром не нать, и с грошами не нать
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24.12.2020 20:01 Відповісти
Слиною не захлинися, скажене.
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24.12.2020 20:04 Відповісти
вот бахус тебе и брат родной .
бахус,мля...это ты так бояру трепетно называешь?
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24.12.2020 20:44 Відповісти
Да, и только представьте себе, они, московиты, охотяться, тратят время, средства, агентура, а планов то и нет. От слова "СОВСЕМ".
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24.12.2020 20:01 Відповісти
мацкали они такие, весь мир перевернут навыворот, лишь бы глазочком глянуть в цей документ
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24.12.2020 20:03 Відповісти
подивиться на свою дулю, там ви все побачите
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24.12.2020 20:22 Відповісти
не,не поэтому...просто потому шо й них все в бестолковке перевернуто,все не как у людей .вот они и норовят все что у других стащат на свой лад приспособить.ну и выворачивают догоры дрыгом
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24.12.2020 20:46 Відповісти
нюхай...для того тебя сюда и прислали
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24.12.2020 20:49 Відповісти
та главное шо не нарасее .а чо ты коверкаешь нормальное слово европа?оно известно с античных времен.и то шо какой то кацапырло его от ненависти помнет-с европой ничего не случиться.а вот тебя от натуги может удар схватить...
береги себя.ты нужен этому миру как пример,как жить нельзя
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24.12.2020 21:15 Відповісти
Щось задовго розробляють- ну хоч так...
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24.12.2020 19:56 Відповісти
Чем занимался и, что делал МО Полторак во время войны, я знаю, как и все нормальные люди, а вот чем занимается этот, ходивший под ст. 111 УК, кроме болтовни и воровства, я не знаю и не вижу. ЗеДолбоДятлы, может быть вы знаете и видите, чем оно занимается во время войны?
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Как чем? Провалил оборонный заказ - ну оч даже ефективно справился. Я считаю за энто нада орден дать
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24.12.2020 20:06 Відповісти
ну ты зря это только ему в заслугу ставишь...там и завхоз оповский,и наём в оборонпроме,и даже серлещ по жд делу...
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24.12.2020 20:48 Відповісти
проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран .-Который: Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 /. будет введена в действие Указом Президента. -Который четыреждыуклонист. И буратина Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника РФ. Украина-страна чудес.
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24.12.2020 20:06 Відповісти
расейскій уазіки закупили
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24.12.2020 20:14 Відповісти
Tania Nakonechna
https://www.facebook.com/tania.nackonechna/posts/3285669981561674?__xts__%5B0%5D=68.ARDX4JJxhaPzfJPRUXFl8kGCy-9ndsjDMCWbjdIHK6uaZor6d_soCFbRrrAXiVLRIMgxdaiUAtuMmnMPq_gNZFc80oWmu_NpzqFAITyRmbuOSgVlMMfKIgk66XrbRLq-Eu0dI7cCZ3-fhNTidtIH-zIS3kdtjyxuaDTs4BvR0rPik0kGCBijvsu7Q8ghQkAZtrDBQUKDbb_gpQcX&__tn__=-R 1 ч. ·

Ось такі листівки продаються у "Фуршеті" на Нивках...
https://www.facebook.com/furshetcom/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDX4JJxhaPzfJPRUXFl8kGCy-9ndsjDMCWbjdIHK6uaZor6d_soCFbRrrAXiVLRIMgxdaiUAtuMmnMPq_gNZFc80oWmu_NpzqFAITyRmbuOSgVlMMfKIgk66XrbRLq-Eu0dI7cCZ3-fhNTidtIH-zIS3kdtjyxuaDTs4BvR0rPik0kGCBijvsu7Q8ghQkAZtrDBQUKDbb_gpQcX&__tn__=K-R Фуршет - Furshet , у вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад...

Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 2108
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 8325
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран - Цензор.НЕТ 2519
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24.12.2020 21:02 Відповісти
фальцєт/занавєс/павутиння/тарань...
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24.12.2020 21:02 Відповісти
Забігав дідусь - відчуває, що скоро можуть погнати копняком під зад (дякуючи фаховим матеріалам Бутусова). Сподіваюсь - скоро й поженуть.
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Військова стратегія- це круто
а з виконуючим обов"язки президента КОЗИРЕМ радились, він свому куратору Пу.. доповість, а тут стратегія всеобємлюча, є загрозою для дисбаланса РФ, невдобно якось вийде перед ворогом. .
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24.12.2020 21:38 Відповісти
А що там є про житло для військових?
????
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24.12.2020 22:42 Відповісти
 
 