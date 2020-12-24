Міноборони направило на розгляд Кабміну проєкт Стратегії воєнної безпеки України, - Таран
Міністерство оборони направило на розгляд Кабінету міністрів проєкт Стратегії воєнної безпеки України, розроблений на основі Стратегії національної безпеки України. У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію Указом президента.
Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За словами міністра, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації державної політики в сферах національної безпеки і оборони в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки нашої держави. Стратегія воєнної безпеки України є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.
"Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних Сил України, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Сьогодні це є найбільш раціональним в умовах екзистенційної воєнної загрози національній безпеці, з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації", — пояснив Таран.
Очільник Міноборони також зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає, застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.
Зазначається, що Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.
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бахус,мля...это ты так бояру трепетно называешь?
береги себя.ты нужен этому миру как пример,как жить нельзя
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а з виконуючим обов"язки президента КОЗИРЕМ радились, він свому куратору Пу.. доповість, а тут стратегія всеобємлюча, є загрозою для дисбаланса РФ, невдобно якось вийде перед ворогом. .
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