Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба
Рішенням Ради національної безпеки та оборони України передбачено п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на Донбасі, з яких зараз реалізовується перший.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Є рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому є п'ять сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм. Коли колеги говорять про "план Б", вони очевидно артикулюють думку про неможливість нескінченно перебувати в нинішній модальності процесу, але потенціал Нормандського формату і Мінського процесу не вичерпано ще", - пояснив Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він підкреслив значимість тієї роботи, яку роблять представники України в переговорах різних форматів.
"І ту титанічну роботу, яку робить наш представник у групі радників лідерів Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, ведучи переговори з німецьким, французьким і російським колегами - там ще є за що поборотися і є на що тиснути. І точно так само наша команда в ТКГ під керівництвом першого президента Леоніда Кравчука - так, там атмосфера в ТКГ так собі, м'яко кажучи, ситуація деструктивна, іноді це нагадує нескінченне ходіння по колу, але всі професійні люди і всі розуміють, що зараз іншого шляху немає. І треба, як писав класик, "лупати сю скалу", - зазначив Кулеба.
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ты сам знаешь, чего ты хочешь ?
ти написав, шо тобі невтерпець чекати.
чого саме тобі невтерпець чекати ?
змін - це дурнувата відповідь, бо капітуляція - це також зміна. Ратифікація формули Штайнмайера - це також зміна.
І що саме ти там розумієш- мене абсолютно не цікавить. Так второпав?
тому й міняєте Порошенка на Голобородька
"Нас никому не сбить с пути - нам пох.. куда идти"
і це не індульгенція
а я тут принципово для того, шоб таких, як ти, їх же писком тицяти в їх же гівно
і нічийого дозволу на це не потребую
а ти від когось чи звідки таке дурнувате питання ?
Капець тут хворих на голову...)))
Кулеба...
Зненацька.
Неочікувано.
Рукаліцо.
Значит, сказка такая:
***** - Карабас-Барабас,
а Кало(у)мойский - Папа Карло.
Из чурки сделать президента - большой столярный успех.
А всё, почему? - Потому, что дерева и ********* в УКРАИНЕ больше, чем янтаря.
С Наступающем Концом Кода "слуга глупцов".
Вовка себе обеспечил бесплатный проезд по кривому рогу ....
Сказал: хер его знает. что делать. Будем всем говорить, что всё идёт по плану.
Головне сам процес, а результат - то таке. Егеж Кулеба?
если мы откажемся от этих форматов то будем крайними