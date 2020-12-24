Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України передбачено п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на Донбасі, з яких зараз реалізовується перший.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому є п'ять сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм. Коли колеги говорять про "план Б", вони очевидно артикулюють думку про неможливість нескінченно перебувати в нинішній модальності процесу, але потенціал Нормандського формату і Мінського процесу не вичерпано ще", - пояснив Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив значимість тієї роботи, яку роблять представники України в переговорах різних форматів.

"І ту титанічну роботу, яку робить наш представник у групі радників лідерів Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, ведучи переговори з німецьким, французьким і російським колегами - там ще є за що поборотися і є на що тиснути. І точно так само наша команда в ТКГ під керівництвом першого президента Леоніда Кравчука - так, там атмосфера в ТКГ так собі, м'яко кажучи, ситуація деструктивна, іноді це нагадує нескінченне ходіння по колу, але всі професійні люди і всі розуміють, що зараз іншого шляху немає. І треба, як писав класик, "лупати сю скалу", - зазначив Кулеба.

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