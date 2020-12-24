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Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба

Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України передбачено п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на Донбасі, з яких зараз реалізовується перший.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому є п'ять сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм. Коли колеги говорять про "план Б", вони очевидно артикулюють думку про неможливість нескінченно перебувати в нинішній модальності процесу, але потенціал Нормандського формату і Мінського процесу не вичерпано ще", - пояснив Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив значимість тієї роботи, яку роблять представники України в переговорах різних форматів.

"І ту титанічну роботу, яку робить наш представник у групі радників лідерів Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, ведучи переговори з німецьким, французьким і російським колегами - там ще є за що поборотися і є на що тиснути. І точно так само наша команда в ТКГ під керівництвом першого президента Леоніда Кравчука - так, там атмосфера в ТКГ так собі, м'яко кажучи, ситуація деструктивна, іноді це нагадує нескінченне ходіння по колу, але всі професійні люди і всі розуміють, що зараз іншого шляху немає. І треба, як писав класик, "лупати сю скалу", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Пріоритет української дипломатії на 2021 рік - протидія агресії РФ та зміцнення безпеки країни, - Кулеба

Автор: 

мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+4
та я давно второпав, шо ви, зебіли, хочете змін, самі не знаєте яких,

тому й міняєте Порошенка на Голобородька
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24.12.2020 20:45
+3
Зелень іде в еротичну подорож, а я на ПРЯМИЙ.
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24.12.2020 20:08
+2
только мендель может закончить войну в два твита.
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24.12.2020 19:59
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А где же планы "Б, В, Г ....Ю Я" пичалька
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24.12.2020 19:58 Відповісти
Путенциал у них, видите ли, не исчерпан...
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24.12.2020 20:01 Відповісти
Есть кстати такой мед-препарат индийский. Идеально в тему его применения в части не всё исчерпано. Но силы кончил-ись.
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24.12.2020 20:25 Відповісти
ну, пану виднее, но разбрасывая семя кругом куда ни попадя, скалу е сколупнешь, а токма оросишь
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24.12.2020 19:59 Відповісти
только мендель может закончить войну в два твита.
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Розуміти то я розумію- та терплячка вже уривається...ШІСТЬ РОКІВ!!!
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24.12.2020 20:02 Відповісти
ты ждёшь наступления ?
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24.12.2020 20:23 Відповісти
Ні.
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24.12.2020 20:25 Відповісти
а что ты ждёшь ?
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24.12.2020 20:25 Відповісти
Змін.
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24.12.2020 20:28 Відповісти
это уход от ответа.

ты сам знаешь, чего ты хочешь ?
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24.12.2020 20:30 Відповісти
Які питання- такі і відповіді. Вірно сформульоване питання - це вже 90% відповіді. Тренуйся на комусь іншому формулювати питання- ти мені вже роки три як не цікавий.
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24.12.2020 20:33 Відповісти
та питання дуже просте і сформулювати його більше нііяк.

ти написав, шо тобі невтерпець чекати.

чого саме тобі невтерпець чекати ?

змін - це дурнувата відповідь, бо капітуляція - це також зміна. Ратифікація формули Штайнмайера - це також зміна.
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24.12.2020 20:36 Відповісти
Я написав своє- а тих ти в моєму тексті розумієш щось своє.
І що саме ти там розумієш- мене абсолютно не цікавить. Так второпав?
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24.12.2020 20:40 Відповісти
та я давно второпав, шо ви, зебіли, хочете змін, самі не знаєте яких,

тому й міняєте Порошенка на Голобородька
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24.12.2020 20:45 Відповісти
Це ти мені написав? Тобто я в тобі не помилився.)))
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24.12.2020 20:48 Відповісти
так ти апріорі не можеш помилятися, бо цілком відповідаєш виразу

"Нас никому не сбить с пути - нам пох.. куда идти"
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24.12.2020 20:52 Відповісти
Я за Пороха голосував- а тепер вмикай свій когнітивний дисонанс і відповзи кудись.
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24.12.2020 20:54 Відповісти
та за Пороха багато хто голосував, в тому числі і дехто з таких, як ти

і це не індульгенція
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24.12.2020 20:56 Відповісти
А ти інквізиція, щоб мені щось про індульгенції ляпати? Так що відповзай.
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24.12.2020 21:00 Відповісти
ти гельмінтам своїм командуй відповзати,

а я тут принципово для того, шоб таких, як ти, їх же писком тицяти в їх же гівно

і нічийого дозволу на це не потребую
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24.12.2020 21:02 Відповісти
Чого ж ти одразу не сказав, що ти тут смАтрящій- а від кого?
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24.12.2020 21:08 Відповісти
я від себе.

а ти від когось чи звідки таке дурнувате питання ?
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24.12.2020 21:19 Відповісти
Ну неси трудову вахти- і щоб з корінням виривав з форуму усіляку нечисть!
Капець тут хворих на голову...)))
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24.12.2020 21:21 Відповісти
"И ту титаническую работу, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак,....Источник: https://censor.net/ru/n3239028

Кулеба...
Зненацька.
Неочікувано.
Рукаліцо.
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24.12.2020 20:06 Відповісти
Зелень іде в еротичну подорож, а я на ПРЯМИЙ.
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24.12.2020 20:08 Відповісти
Щодо «Прямого», після Сєнцова на ньому бомбануло Гадю Савченко 2.0 - Яніну Соколову.
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24.12.2020 20:12 Відповісти
А що там з нею вже трапилося?
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24.12.2020 20:15 Відповісти
Черпать не перечерпать.

Значит, сказка такая:
***** - Карабас-Барабас,
а Кало(у)мойский - Папа Карло.

Из чурки сделать президента - большой столярный успех.

А всё, почему? - Потому, что дерева и ********* в УКРАИНЕ больше, чем янтаря.

С Наступающем Концом Кода "слуга глупцов".

Вовка себе обеспечил бесплатный проезд по кривому рогу ....
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24.12.2020 20:14 Відповісти
А ТУТ У ЗАССАДЕ РЭВАЛЮЦИОНЭР БУРАТИНО-ПАРАШОНКА, И ПАПУТЧИК РЭВАЛЮЦИИ ПЭС АРТАМОН-АХМЕТОВ..... 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 21:24 Відповісти
Правда? Еще можно отводить и отводить войска аж до Киева и Львова?
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24.12.2020 20:19 Відповісти
Потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан, - Кулеба

Сказал: хер его знает. что делать. Будем всем говорить, что всё идёт по плану.
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24.12.2020 20:19 Відповісти
Черпати - не перечерпати.
Головне сам процес, а результат - то таке. Егеж Кулеба?
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24.12.2020 20:19 Відповісти
какой Вы хотите от Кулебы результат ?
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24.12.2020 20:41 Відповісти
Исчерпан еще при подписании
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24.12.2020 20:25 Відповісти
правильно сказал
если мы откажемся от этих форматов то будем крайними
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24.12.2020 20:25 Відповісти
зеленый пинг понг - бессмыслеными словами перебрасываться.
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24.12.2020 20:25 Відповісти
Мінські угоди вичерпають себе лише після розвалу фєдєрастового совку і повернення українмьких територій. На них засновані санкції, проти сколєновстанії...
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24.12.2020 20:26 Відповісти
Потенціал нормандського формату і мінського процесу ще не вичерпано, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4569
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24.12.2020 20:49 Відповісти
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24.12.2020 20:54 Відповісти
Чем черпали?
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24.12.2020 21:02 Відповісти
канешна не исчерпан. Еще 23 года можно черпать. У Алиева спросите.
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24.12.2020 22:00 Відповісти
весь мир говорит, что болтовня надоела, а кулеба имеет свое мнение- не исчерпана... так тогда это не его место... не может быть соплежуй министром иностранных дел...
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25.12.2020 05:29 Відповісти
 
 