УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6401 відвідувач онлайн
Новини
1 329 15

Вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет США не позначиться на допомозі Україні, - Кулеба

Вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет США не позначиться на допомозі Україні, - Кулеба

Ветування оборонного бюджету США не позбавить Україну військової підтримки в 2021 році.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оборонний бюджет США передбачає військову підтримку України: $250 млн, це стовідсоткова правда. Але стверджувати, що "Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України" - це створює помилкове враження у людей. Ніякого стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має. Бюджет заветовано абсолютно з інших причин", - сказав Кулеба.

"Я даю вам стовідсоткову гарантію, що після того, як вето буде подолано або ситуація вирішиться будь-яким іншим способом, суми підтримки України залишаться. Більш того, я переконаний, що наступного року загальна підтримка США Україні не просто збережеться, а посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Автор: 

вето (192) допомога (8370) США (23024) Кулеба Дмитро (3604) Трамп Дональд (5793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
.лять опять етот ботаник.
кто нибудь уже заткнет ему щель в голове в которую он ест?
показати весь коментар
24.12.2020 20:28
+2
Кулеба, пожалуй один из тех, коих пересчитать по пальцам одной руки, кто действительно представляет проукраинскую позицию в ЗЕленой антиукраинской шобле... Его терпят там не случайно, но с подлым умыслом, ибо ЗЕленый антиукраинский клоун хочет казаться перед западом "проукраинским" , а также хочет иметь хоть какую-то поддержку остатка тех проукраинских людей, которые голосовали за него в 2019, обдуренные красивыми лозунгами-пустышками и сериалом-обманкой "слуга народа"...
показати весь коментар
24.12.2020 20:47
+1
То же, что и всегда
показати весь коментар
24.12.2020 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулєба, ви такий розумний, звідки ви все знаєте? нема для вас ніяких таємниць
показати весь коментар
24.12.2020 20:27 Відповісти
Кулеба все правильно говорит. Трамп ветировал оборонный бюджет США, в котором в том числе предусмотрена военная помощь другим странам (и Украине) по причине того, что ассигнования на оборону он считает недостаточными. И в своем твите так и написал: "этот бюджет оставляет нас безоружными против Китая и России". Зрада отменяется.
показати весь коментар
24.12.2020 22:21 Відповісти
.лять опять етот ботаник.
кто нибудь уже заткнет ему щель в голове в которую он ест?
показати весь коментар
24.12.2020 20:28 Відповісти
та бубино вето просто ломает представления о мире у всех и мощью своей
повергает народы в состояние оцепенения и хаоса...
показати весь коментар
24.12.2020 20:43 Відповісти
Кулеба, пожалуй один из тех, коих пересчитать по пальцам одной руки, кто действительно представляет проукраинскую позицию в ЗЕленой антиукраинской шобле... Его терпят там не случайно, но с подлым умыслом, ибо ЗЕленый антиукраинский клоун хочет казаться перед западом "проукраинским" , а также хочет иметь хоть какую-то поддержку остатка тех проукраинских людей, которые голосовали за него в 2019, обдуренные красивыми лозунгами-пустышками и сериалом-обманкой "слуга народа"...
показати весь коментар
24.12.2020 20:47 Відповісти
"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины: $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины" - это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3239030

А що ж вчора було на ЦН ?
показати весь коментар
24.12.2020 20:57 Відповісти
То же, что и всегда
показати весь коментар
24.12.2020 21:13 Відповісти
Зрадна зрада була, головне виставити правильний заголовок в новини. Бо інакше переглядів не буде.
показати весь коментар
24.12.2020 21:50 Відповісти
Крикунів нема тільки.
показати весь коментар
24.12.2020 23:24 Відповісти
Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих.("Двенадцать стульев")
показати весь коментар
24.12.2020 21:18 Відповісти
Живущие там мигранты и сообщили вам. Там решают проблемы Штатов!!!
показати весь коментар
24.12.2020 21:21 Відповісти
Да чего вы радуетесь зеленые попрошайки, не воровали бы и помощи не какой не надо было бы.
показати весь коментар
24.12.2020 23:22 Відповісти
 
 