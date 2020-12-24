Вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет США не позначиться на допомозі Україні, - Кулеба

Ветування оборонного бюджету США не позбавить Україну військової підтримки в 2021 році.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оборонний бюджет США передбачає військову підтримку України: $250 млн, це стовідсоткова правда. Але стверджувати, що "Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України" - це створює помилкове враження у людей. Ніякого стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має. Бюджет заветовано абсолютно з інших причин", - сказав Кулеба.

"Я даю вам стовідсоткову гарантію, що після того, як вето буде подолано або ситуація вирішиться будь-яким іншим способом, суми підтримки України залишаться. Більш того, я переконаний, що наступного року загальна підтримка США Україні не просто збережеться, а посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати", - додав він.

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