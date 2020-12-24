ВООЗ розкритикувала Україну за плани витратити 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів України виділив 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 - тоцилізумаб і імуноглобулін. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що ці гроші краще витратити на кисень, маски і пульсоксиметри.
Директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову. Цей документ опублікувало видання "Лівий берег", повідомляє Цензор.НЕТ.
У листі Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності від COVID-19.
Ганс Клюге зазначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.
"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", - сказано в листі.
У ВООЗ підкреслили, що такий великий бюджет слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також обладнання для вимірювання насичення киснем (пульсоксиметрів).
У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.
"ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень оновлювальні рекомендації щодо лікарських засобів для COVID-19", - зазначив Ганс Клюге.
Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.
Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту. Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США, але у липні іноваційна компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів.
Імуноглобуліни - це препарати на плазмі крові людей, які не хворіли на коронавірус. Ефективність таких ліків при COVID-19 тільки почали вивчати, втім у США Національний інститут здоров'я не рекомендує їх використовувати поза клінічними випробуваннями.
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Деньги дают не на что надо, а кому надо.
Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
не внук ли командующего Вермахта? надо было деду командовать "более лучше" шоб вы не глубоко озабочивался, а распоряжался.
\\\\Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов. Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\
понятненько, не те пошли Клюге уже.
Кстати, а у нас черноземы - налетай.те, за вакцину то. Ой, а вирус мутирует? не беда, черноземов у нас как земли.... ну еще трусы есть вот так вот.
кому шо ближе, допустим.
просто никогда бы не ассоциировал бригадного генерала с медиком. это нонсенс просто. ну блин, это как генерала Назарова или генерала Муженко и хирурга в Мечникова штабе, доктора то.
нонсенс, сэр?
пусть скажет спасибо что не в дороги... а то у нас знаете еще сколько см (сантиметров))) можно на те деньги укатать !! ))))
далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти" на локації штабквартири ВОЗ
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Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
Як у класиків: «Старые вещи покупаем, новые крадем». (с)
Підеш на полювання? На ведмедя в кущах?
Еще бы миллионов 100 на анальгин и было бы в самый раз!
Фармакологическая группа - Иммунодепрессанты
В определенных условиях иммунные механизмы, играющие важную роль в защите организма от различных вредных воздействий, могут быть причиной нежелательных реакций. Так, отторжение пересаженных тканей и органов связано с иммунологической несовместимостью. При тканевой несовместимости организм вырабатывает к антигенам чужеродной ткани антитела, которые совместно с лимфоидными клетками вызывают ее повреждение и гибель. По современным данным некоторые заболевания (системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура, узелковый периартериит, аутоиммунный гломерулонефрит, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит и др.) могут рассматриваться как аутоиммунные процессы, возникающие в результате высвобождения содержащихся в организме специфических антигенов. В нормальных условиях эти антигены находятся в связанном состоянии и иммунопатологических реакций не вызывают. В связи с указанными причинами получило развитие новое направление поиска лекарств, тормозящих иммуногенез, подавляющих продукцию антител: поскольку антитела вырабатываются лимфоцитами и плазматическими клетками, иммунодепрессивной активностью должны обладать химические соединения, подавляющие пролиферативные процессы в лимфоидных (иммунокомпетентных) тканях и угнетающие биосинтез нуклеиновых кислот. Как оказалось, иммунодепресивное влияние оказывают многие вещества._
---------це треба бути ідіотом.. призначати при Ковіді,..
коли,навпаки, треба мобілізувати імунну систему на вироблення антитіл для протидії вірусу..
ВООЗВОЗ
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ТА ПІШЛО ВОНО НА..УЙ РАЗОМ З ГЕБРЕЙЕЗУСОМ!
ВОЗ ще за приховування фактів початку пандемії НЕ ВІДПОВІЛО..