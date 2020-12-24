ВООЗ розкритикувала Україну за плани витратити 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України виділив 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 - тоцилізумаб і імуноглобулін. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що ці гроші краще витратити на кисень, маски і пульсоксиметри.

Директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову. Цей документ опублікувало видання "Лівий берег", повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності від COVID-19.

Ганс Клюге зазначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", - сказано в листі.

Читайте також: Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії, - посол Німеччини Фельдгузен

У ВООЗ підкреслили, що такий великий бюджет слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також обладнання для вимірювання насичення киснем (пульсоксиметрів).

У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.

"ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень оновлювальні рекомендації щодо лікарських засобів для COVID-19", - зазначив Ганс Клюге.

Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту. Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США, але у липні іноваційна компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів.

Імуноглобуліни - це препарати на плазмі крові людей, які не хворіли на коронавірус. Ефективність таких ліків при COVID-19 тільки почали вивчати, втім у США Національний інститут здоров'я не рекомендує їх використовувати поза клінічними випробуваннями.