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ВООЗ розкритикувала Україну за плани витратити 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19. ДОКУМЕНТ

ВООЗ розкритикувала Україну за плани витратити 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України виділив 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 - тоцилізумаб і імуноглобулін. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що ці гроші краще витратити на кисень, маски і пульсоксиметри.

Директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову. Цей документ опублікувало видання "Лівий берег", повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності від COVID-19.

Ганс Клюге зазначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", - сказано в листі.

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У ВООЗ підкреслили, що такий великий бюджет слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також обладнання для вимірювання насичення киснем (пульсоксиметрів).

У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.

"ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень оновлювальні рекомендації щодо лікарських засобів для COVID-19", - зазначив Ганс Клюге.

Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту. Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США, але у липні іноваційна компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів.

Імуноглобуліни - це препарати на плазмі крові людей, які не хворіли на коронавірус. Ефективність таких ліків при COVID-19 тільки почали вивчати, втім у США Національний інститут здоров'я не рекомендує їх використовувати поза клінічними випробуваннями.

ВООЗ розкритикувала Україну за плани витратити 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 01

Автор: 

ВООЗ (770) Кабмін (14103) ліки (1325) МОЗ (5398)


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Топ коментарі
+40
Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?
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24.12.2020 20:49
+22
Что взять с клоунов. Они уже приготовились попилить эти бабки на ненужных препаратах.
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24.12.2020 20:49
+11
странная какая-то эта ВОЗ.

Деньги дают не на что надо, а кому надо.

Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
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24.12.2020 20:48
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О,это што было,дэээбильные воз и моз не поделили...
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24.12.2020 20:47 Відповісти
странная какая-то эта ВОЗ.

Деньги дают не на что надо, а кому надо.

Так сложилось, шо эти кто надо не торгуют кислородом, а торгуют ненужными препаратами.
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24.12.2020 20:48 Відповісти
Представитель ВОЗ намекнул (прямо сказал), что (утрируя) "ваши исследования влияния асперина на лечения чумы смешны, особенно, учитывая ваше оборудование", но тут ниже https://censor.net/ru/user/112307 написал в точку "Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?". Ну хоть ВОЗ переживает за ненадлежащим образом потраченные средства бюджета.
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24.12.2020 21:16 Відповісти
Воз переживает за потраченные средства из нашего бюджета? Не смешите мои тапки. ВОЗ может переживать только за одно - чтобы наши потраченные средства не прошли мимо тех компаний, которые отстегивают чиновникам ВОЗ.
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24.12.2020 22:30 Відповісти
Относительно переживания ВОЗ, написано в качестве сарказма, а вот 125 мил. грн. (ГРН КАРЛ) для компаний, которые отстегивают ВОЗ за ту же рекламу лекарства КОВИд? Ну это как сходить в кофетерий выпить чашеку кавы.
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24.12.2020 22:35 Відповісти
Вот именно поэтому у меня и вызывают подозрения так называемые "переживания" данной, уже не единожды себя скомпроментировавшей, организации за деньги из нашего бюджета. Уж очень сильно заерзались на ровном месте.
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24.12.2020 22:41 Відповісти
Переживает не сама организация, а ее глава Гебреисус, поскольку получил в начале пандемии официальные претензии от мирового сообщества о молчании распространении пандемии, тогда же стал вопрос о возможной его связи (коррупции) с Китаем, откуда пошол первый штамп смертельно КОВДа (не смертельны больше 3х десятков видов, примерно 80-90% людей за жизнь их спокойно перебаливают), сейчас США заявила о выходе финансирования и другие страны ЕС начали задумываться, после, начались чуть ли не ежедневные отчеты. Да, вопрос может стоять в рекламе, но когда лидеры этих стран сами себе колят их же лекарство под присмотров врачей и мирвых журналистов, становится более менее понятно. Но на счет ВОЗ, не стоит всю организацию подтягивать под деятельность одного их представителя.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
Но здесь они правы на 100%. У нас реальное фуфло включили в протоколы лечения, причем ну просто очень дорогое. По нормальному, те, кто ставил подпись под Биовеном, должны присесть надолго... Но, к сожалению, не в нашей стране. Ухудшить течение болезни теоретически препарат может, а вот улучшить - нет. Ну а Тоцилизумаб был под вопросом. Теперь уже нет. Проверили - не работает.
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24.12.2020 23:42 Відповісти
Шо та ВОЗ понимает в распиле бюджетного бабла?
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24.12.2020 20:49 Відповісти
мы все передохнем через этих ЗЕленых идиотов и воров !
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24.12.2020 20:56 Відповісти
Не кажіть: як раз ВООЗ дуууууже тямуща в цій царині (розпилі не бабла, а бабліща)!
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24.12.2020 21:02 Відповісти
ВОЗ пока что не признал ни одного препарата для лечения ковида. Это не он впаривает людям фуфломицины и фуфловиры. Так что не надо. Если бы прислушивались к рекомендациям ВОЗ, то лечение бы обходилось в несколько раз дешевле при той же эффективности. А наши тупо пилят бабки.
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24.12.2020 23:45 Відповісти
Что взять с клоунов. Они уже приготовились попилить эти бабки на ненужных препаратах.
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24.12.2020 20:49 Відповісти
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают послы.
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24.12.2020 20:50 Відповісти
Куда ж нашим лікарям до передових західних методик-італьйської,іспанської ,того ж США, що завалили трупами ковідних всі морги. SS в порівнянні з ВОЗ -благодійна організація.
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24.12.2020 20:50 Відповісти
че ты хотел своим "сс" сказать то? я думаю просто кот на клаву упал, либо вы просто кретин. сорри, но приставлять в тему ковида Воинов шо били красножопых - извините. и даже не то шо у меня родак воевал в том подразделении, просто режет глаз дурацкие "сс-канья"
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24.12.2020 20:56 Відповісти
Тоцилизумаб- необходимый препарат , он помогает с цитокиновым штормом. В аптеках максимальная доза от 33000 грн. Вопрос пойдет ли он больным, или будут красть и продавать . А вот кислородные концентраторы очень нужны . Плюс таможня дерет с них непомерные налоги. 10лиитровый от 200 уже растаможить плюс брокер . И каток гундосого закрыть на все праздники желательно. Масовые скопления оно устраивает , все для зебилов и короновируса.
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24.12.2020 20:50 Відповісти
Его действительно долго тестировали на тысячах пациентов. Недавно читал исследования... Если коротко, то препарат не оправдал надежд.
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24.12.2020 23:48 Відповісти
І крім всього ще й побічка ого яка.
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25.12.2020 01:38 Відповісти
Скажите кто-нибудь этому ВОЗу, чтобы не мешали пилить бабло.
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24.12.2020 20:52 Відповісти
В письме Клюге выражает глубокую обеспокоенность Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\\\\\\\

не внук ли командующего Вермахта? надо было деду командовать "более лучше" шоб вы не глубоко озабочивался, а распоряжался.

\\\\Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов. Источник: https://censor.net/ru/n3239033\\\

понятненько, не те пошли Клюге уже.
Кстати, а у нас черноземы - налетай.те, за вакцину то. Ой, а вирус мутирует? не беда, черноземов у нас как земли.... ну еще трусы есть вот так вот.
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24.12.2020 20:53 Відповісти
А еще его фамилия ассоциируется с другой немецкой фамилией - Менгеле
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24.12.2020 21:02 Відповісти
не знаю, но подумал бы об этом сочетании в третью очередь. сперва даже Рабинович был бы.
кому шо ближе, допустим.
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24.12.2020 21:10 Відповісти
Ой-вей, в ассоциативном плане очень даже может быть!
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24.12.2020 21:31 Відповісти
не учился на это.
просто никогда бы не ассоциировал бригадного генерала с медиком. это нонсенс просто. ну блин, это как генерала Назарова или генерала Муженко и хирурга в Мечникова штабе, доктора то.
нонсенс, сэр?
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24.12.2020 21:38 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 Йо́зеф Ме́нгеле (нем. Josef Mengele [ˈjoːzɛf ˈmɛŋələ]; 16 марта 1911[4], Гюнцбург, Бавария - 7 февраля 1979, Бертиога, Сан-Паулу, Бразилия) - немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.
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25.12.2020 07:18 Відповісти
какой-то ВОЗ будет степашке рассказывать куда надо бросить миллионы? ))))
пусть скажет спасибо что не в дороги... а то у нас знаете еще сколько см (сантиметров))) можно на те деньги укатать !! ))))
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24.12.2020 20:55 Відповісти
...нудета 20 млн до конца укатки...
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24.12.2020 21:04 Відповісти
для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти" на локації штабквартири ВОЗ

https://mobile.twitter.com/DocFrm Doc @DocFrm

Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
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24.12.2020 20:56 Відповісти
Та не, на кислороде так бабулеты не замутишь
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24.12.2020 20:57 Відповісти
где дексаметазон и цефтриаксон если ответите на этот вопрос то потом поговорим продуктивно
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24.12.2020 20:57 Відповісти
Зиленскай хотел положить себе на карман 125 миллимонов , типо на закупку вакцины , а его за руку поймали
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24.12.2020 21:00 Відповісти
ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5474
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24.12.2020 21:02 Відповісти
ми і африка точно не будемо першими
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24.12.2020 21:51 Відповісти
так медики ж самі випросили. Кого з них не спитаєш - ми за вакцинацію, я он своїх діток щепила точно по графіку. Може й брешуть. Але тепер прийдеться і самим розкошелитись на відмітку про щеплення. або покірно прийняти цей подарунок долі.
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25.12.2020 01:44 Відповісти
Иди лесом воз, который без кобылы.
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24.12.2020 21:03 Відповісти
А зачем зесрани все это покупать,если Порох покупает...
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24.12.2020 21:05 Відповісти
Порох купує, а зесрані крадуть.

Як у класиків: «Старые вещи покупаем, новые крадем». (с)
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25.12.2020 00:11 Відповісти
Изобретение фуфломицина очень нужная программа развития, Великих строек, Зелёных реформаторов.
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24.12.2020 21:16 Відповісти
125 млн грн тю то юлі раз по бутіках з доцьою сходити.
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24.12.2020 21:17 Відповісти
Ще один "кушнарьов" про Юліні коштовності мітінгує...
Підеш на полювання? На ведмедя в кущах?
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24.12.2020 22:12 Відповісти
"Кабінет Міністрів України виділив 125 млн грн на експериментальні ліки від COVID-19 - тоцилізумаб і імуноглобулін". - Назва препаратів вказана не вірно. Правильна назва "Схематин" і "Розпилін".
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24.12.2020 21:32 Відповісти
выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19 - тоцилизумаб и иммуноглобулин...

Еще бы миллионов 100 на анальгин и было бы в самый раз!
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24.12.2020 21:34 Відповісти
Стєпанов нарвався на міну... айяйяй...
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24.12.2020 21:37 Відповісти
Чудесно було б взагалі не закупляти ліки з недоказаною ефективністю! Які це кошти величезні
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24.12.2020 21:39 Відповісти
тоцилізумаб

Фармакологическая группа - Иммунодепрессанты

В определенных условиях иммунные механизмы, играющие важную роль в защите организма от различных вредных воздействий, могут быть причиной нежелательных реакций. Так, отторжение пересаженных тканей и органов связано с иммунологической несовместимостью. При тканевой несовместимости организм вырабатывает к антигенам чужеродной ткани антитела, которые совместно с лимфоидными клетками вызывают ее повреждение и гибель. По современным данным некоторые заболевания (системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура, узелковый периартериит, аутоиммунный гломерулонефрит, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит и др.) могут рассматриваться как аутоиммунные процессы, возникающие в результате высвобождения содержащихся в организме специфических антигенов. В нормальных условиях эти антигены находятся в связанном состоянии и иммунопатологических реакций не вызывают. В связи с указанными причинами получило развитие новое направление поиска лекарств, тормозящих иммуногенез, подавляющих продукцию антител: поскольку антитела вырабатываются лимфоцитами и плазматическими клетками, иммунодепрессивной активностью должны обладать химические соединения, подавляющие пролиферативные процессы в лимфоидных (иммунокомпетентных) тканях и угнетающие биосинтез нуклеиновых кислот. Как оказалось, иммунодепресивное влияние оказывают многие вещества._
---------це треба бути ідіотом.. призначати при Ковіді,..
коли,навпаки, треба мобілізувати імунну систему на вироблення антитіл для протидії вірусу..
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24.12.2020 21:50 Відповісти
Не совсем так. Люди гибнут не именно от вируса, а от цитокинового шторма, т.е. от неправильного ответа нашего иммунитета на этот вирус. Поэтому иммунитет в отдельных случаях действительно нужно "гасить". Другое дело, что дешевый дексаметазон свою эффективность доказал (при этом если принимать его на всякий случай до возникновения осложнений, угрожающих жизни, он может увеличить летальность на 17% - ни в коем случае нельзя заниматься самолечением), а дорогой тоцилизумаб - нет. Исследования шли давно, недавно опубликовали результаты.
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24.12.2020 23:55 Відповісти
Однак ВООЗ ВОЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів
------
ТА ПІШЛО ВОНО НА..УЙ РАЗОМ З ГЕБРЕЙЕЗУСОМ!
ВОЗ ще за приховування фактів початку пандемії НЕ ВІДПОВІЛО..
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24.12.2020 22:01 Відповісти
Та не пішли б вони нафіг, цей ВОЗ
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24.12.2020 22:08 Відповісти
Іване, будете щеплюватися ?
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24.12.2020 23:17 Відповісти
Гроші все одно розкрадуть. Саме для цього їх і виділили.
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25.12.2020 00:06 Відповісти
 
 