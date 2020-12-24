УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6401 відвідувач онлайн
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
3 990 59

Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста

Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста

Заступник глави ОП Олег Татаров назвав директора НАБУ Артема Ситника "знахабнілим чиновником" і пообіцяв покарати його, публічно розібравши кожну деталь кримінального провадження проти себе.

Про це Татаров написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

НАБУ і САП він звинуватив у грубій фальсифікації і заявив, що громадськості не було продемонстровано жодного доказу його провини.

"У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів", - написав Татаров.

Читайте також: Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим

"Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами", - пообіцяв він.

Татаров також назвав Ситника "фігурантом десятка кримінальних проваджень" і "залежним від впливу "активістів" самозакоханим чиновником".

Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста 01

Читайте також: В Україні - олігархічний феодалізм, Татаров - людина з "двору короля", - Пекар

Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) Ситник Артем (863) Татаров Олег (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Мною нешанований антимайданівський ЗЕурядовець, а злочин, вчинений разом з Микитасем, теж "противостояние со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть"? Причому тут Ситнік, ти крав, твій подільник тебе здав... Тепер у тебе надія тільки на ЗЕ, бо він боїться, що і його твоїм лайном заляпає.
показати весь коментар
24.12.2020 21:27
+18
Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть - Цензор.НЕТ 2558
показати весь коментар
24.12.2020 21:27
+16
татарова "обижаютЬ"... воровать не ждают...
то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным - не торчала бы из его дупы палка легко бы пошел на расследование НАБУ
показати весь коментар
24.12.2020 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Д
показати весь коментар
24.12.2020 21:14 Відповісти
ТВАРЬ-- которая должна сидеть с конфискацией до 5 го колена. Противостояние не дают красть -- ГНИДА !!!
показати весь коментар
24.12.2020 21:53 Відповісти
"Із житія святих"
показати весь коментар
24.12.2020 21:16 Відповісти
татарова "обижаютЬ"... воровать не ждают...
то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным - не торчала бы из его дупы палка легко бы пошел на расследование НАБУ
показати весь коментар
24.12.2020 21:16 Відповісти
п.с. а в общем-то татаров демонстриет одно: зебилы - тупее лдохов - поверят во ВСЕ что им из зомбоящика скажут) Собственно, для того оно и скулит.. да-да, "невиноватая оно", то всё "обида и неприкрытая личная месть"
показати весь коментар
24.12.2020 21:18 Відповісти
он мусор а мусор это особая каста дебилов... как их не назови жандарм полицай карабинер воно мусорская философия шавка при барине подстилка для ног барина..чаво изволите вот такой подстилке дали статус барина а мосх мусору забыли добавить...
показати весь коментар
24.12.2020 21:19 Відповісти
Сомневаюсь, что Татаров святой, но я гарантирую, что тот, кого ты называешь дебилом, в Европейском суде это фуфловое дело порвет как Тузик грелку. Как это, кстати, сделала та же Лукаш с открытым против нее производством. Тебе, конечно, судить, КТО дебил: тот, кто без толпы, без бабла ставит раком открывших против него фуфло мусорье из всяких НАБУ, или те, из-за тупости и попытки лизнуть зад своему Сытнику потом ЕСПЧ присудит Татарову компенсацию.
показати весь коментар
24.12.2020 22:00 Відповісти
модер Цензора почему жирным шрифтом выделили ? Татаров что лекарство от пандемии изобрел и его щимят ?
ПС
если человеку 100 раз сказать что он дурак (и еще жирным шрифтом)
показати весь коментар
24.12.2020 21:18 Відповісти
в то, что выделено жирным - зебилы верят охотнее
показати весь коментар
24.12.2020 21:20 Відповісти
Точно буде цікаво- найшла коса на камінь аж іскри полетіли. Жодних позитивних емоцій в мене не викликає ні Татаров, ні Ситник- так що буду спостерігати, як жаба гадюку...)))
показати весь коментар
24.12.2020 21:18 Відповісти
агент рф тараров "кувшинов" разбушевался.
показати весь коментар
24.12.2020 21:19 Відповісти
кого из этих ворюг не тронь все орут что он не вор
показати весь коментар
24.12.2020 21:22 Відповісти
Та на палю його,гниду! Це я татара маюна увазі,якщо що...
показати весь коментар
24.12.2020 21:24 Відповісти
татаров, ты счастливый человек ! В Китае за то, что ты сотворил - растреляли бы и забыли такую тлю что существовала во вред другим.
показати весь коментар
24.12.2020 21:26 Відповісти
А за махинации на "Ленинской Кузне", а за неуплаченные депутатом за концерты налоги в Китае, наверное, орден компартии Китая вручили бы?
показати весь коментар
24.12.2020 21:56 Відповісти
Я трохи не зрозумів: "Лєнінская Кузня" - це до Татарова чи до Ситніка? Адже стаття про них...
показати весь коментар
24.12.2020 22:09 Відповісти
Тема взагалі пішла про ефективність антикорупційної боротьби у найбільшій комуністичній державі. От мені і цікаво: як би там зреагували.
показати весь коментар
24.12.2020 22:11 Відповісти
На что "зреагували"? Поподробнее. Без общих фраз-"крадуть усе".
показати весь коментар
25.12.2020 00:57 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83/a-50463359
показати весь коментар
25.12.2020 10:20 Відповісти
Мною нешанований антимайданівський ЗЕурядовець, а злочин, вчинений разом з Микитасем, теж "противостояние со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть"? Причому тут Ситнік, ти крав, твій подільник тебе здав... Тепер у тебе надія тільки на ЗЕ, бо він боїться, що і його твоїм лайном заляпає.
показати весь коментар
24.12.2020 21:27 Відповісти
Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть - Цензор.НЕТ 2558
показати весь коментар
24.12.2020 21:27 Відповісти
Быдломасса73% - хавает
показати весь коментар
24.12.2020 21:38 Відповісти
Бу га га. Сытник всем как кость в горле. И сое и зелени☝
показати весь коментар
24.12.2020 21:42 Відповісти
Да, страшный человек. Сколько крупных коррупционеров посадил, сколько миллиардов в бюджет вернул...
показати весь коментар
24.12.2020 21:55 Відповісти
не то что другие сцыкуны
показати весь коментар
24.12.2020 22:06 Відповісти
Недавно обнародовали статистику по борьбе с коррупцией: 90% данных преступлений раскрывается полицией. Это все что нужно знать об эффективности НАБУ. Поэтому даже не сомневаюсь, что Татаров поставит НАБУшных следаков раком.
показати весь коментар
24.12.2020 22:09 Відповісти
90% це кража 100 грн . А антикрорупційні органи повинні зайсатися владою. На микитася відкрили ви не обурюєтеся. а татарова зась. У кого на службі пане терещенко?
показати весь коментар
24.12.2020 22:28 Відповісти
Да нет, уважаемый. Прочитайте внимательно: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ деятельность. Там для открытия производств суммы стартуют с 472300, субъект преступления должен быть служебным лицом.
показати весь коментар
24.12.2020 22:36 Відповісти
Угу соя, щас еще татаррена посадит. Ах да, это ж суд сажает. Ну тот суд который пеця с зелей реформировали.😷
показати весь коментар
24.12.2020 22:24 Відповісти
На самом деле, большинство подобных обвинений держится исключительно на готовности украинских судов выполнить команду с Банковой по требованию улицы. Ну вот вам пример: захотела улица посадить Портнова и Банковая дала команду. начали искать за что его ухватить по коррупции, ухватились за зарплату в ВУЗе. Ну, был бы это простой лох, то все окончилось бы приговором под апплодисменты толпы. Но Портнов юрист, причем юрист с возможностями обжаловать это все в Европейском суде. Что он и сделал. А каждое выигранное дело в ЕСПЧ, чтоб вы понимали, это не только удар по имиджу Украины, а еще и выплаты из бюджета успешно обжаловавшему лицу. И проблема в том, что Сытник и ко назначены на должности не потому что они профессионалы, а потому что чувствуют настроение улицы. И я гарантирую, что проработавший в ментовском следствии не один год Татаров, как профессионал, заткнет их всех за пояс. Потому что только дебилы верят, что в ментовские следаки идут тупые колхозники, еще вчера ходившие за плугом. Если такие и попадают в ментовское следствие, то вылетают (или садятся) в первые месяцы работы. Те же, кто проработал хотя бы 5 лет, после увольнения становятся одними из лучших адвокатов, что как бы намекает: они далеко не долбое6ы.
показати весь коментар
24.12.2020 22:44 Відповісти
Угу, так пусть татаров и подает в еспч, а не в фсбу. В чем проблема?
Я только из твоего 314дежа так и не понял, причем Сытнык к посадке?
показати весь коментар
24.12.2020 22:56 Відповісти
314здят те, кто, как и ты, рассуждает о вещах, в которых не имеет понятия. А Сытник имеет самое прямое отношение, как сторона конфликта.
показати весь коментар
24.12.2020 23:06 Відповісти
Балоболина, какая связь Сытника к посадкам? Тебя за язык никто не тянут☝
показати весь коментар
24.12.2020 23:23 Відповісти
Если хочешь ответа - то для начала подними свой культурный уровень,извинись и получишь его. Если нет - то найди себе подобных и общайся с ними.
показати весь коментар
24.12.2020 23:40 Відповісти
Какой культурный уровень я должен поднять для общения с 314болом?
показати весь коментар
24.12.2020 23:45 Відповісти
Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста - Цензор.НЕТ 503
показати весь коментар
24.12.2020 21:45 Відповісти
И Мыкитась тоже на что то обиделся, что поет соловьем, сливая Систему? )))
Только вот гложут меня сомнения, что его песни слушают нужные уши, т.к. правильные руки уже давно бы свернули шею коррупции.
показати весь коментар
24.12.2020 21:48 Відповісти
А тепер порівняйте три блокбастери: врятувати рядового Раяна, врятувати нерядового татарова, не врятувати морпіха Журавля.
Висновки робіть самі - про владу, про пріорітети влади, просто про порядність і людяність в нашому житті.
показати весь коментар
24.12.2020 21:49 Відповісти
Для начала мне интересно поинтересоваться работой НАБУ за годы, в течение которых на них тратили нереальные бюджетные средства (забыли историю с обмундированием для их "спецназа"?) Я что-то нихрена не слышал о посаженных чиновниках, возвращенных в бюджет миллиардах. И тут нам предъявляют страшного коррупционера Татарова, который якобы порешал, чтоб кому-то дали скидку за паркоместо. Вы серьезно? Да если бы Татаров не был ментом, а, предположим, каким-нибудь бывшим апологетом русского мира в Одессе Алексеем Гончаренко, то ГАРАНТИРУЮ, на цензоре уже давно бы кричали о "политических преследованиях со стороны зеленой карательной машины".
показати весь коментар
24.12.2020 21:54 Відповісти
Важко щось почути, коли чути не хочеш. За п'ять хвилин нарив тут по тегу "НАБУ" розкритих/попереджених справ на пару сотень мільйонів. Ну а далі діло вже (вибачте за слово) за суддями.

Бот Ви коротше.
показати весь коментар
24.12.2020 22:26 Відповісти
Та бот, звісно, бо справжній користувач обов'язково має цілувати дупу Пороху и у всіх бідах звинувачувати владу. Отже, давайте обговоримо результати НАБУ. Для початку: імена високопосадовців, фабулу провадження, аргументи суду. І окремо про кількість повернутих коштів, ну дуже цікаво. А, забув: судді, кажете? А як же антикорупційний суд?
показати весь коментар
24.12.2020 22:30 Відповісти
До чого тут Порошенко? Ознака зєлєбота: коли мова йде про корупцію в зе-команді - згадувати Порошенка. Коли я казав, що за Порошенка кращє було? Я про нього навіть не згадував. Це ви намагаєтесь стрілки переводити. Типова ботовська поведінка.

Ну а Ваша вимога, що б я для Вас витрачав час, збираючи інформацію, яку кожен школяр знайти може - ну дуже нагадує улюблене московитьське "А вы докажите!".

Та й навіть якщо зберу, боюсь, побачу від Вас "вы всё врёти!"

PS: Давно я з ботами так довго не спілкувався
показати весь коментар
24.12.2020 22:41 Відповісти
Зрозуміло: злив зараховано.
показати весь коментар
24.12.2020 22:45 Відповісти
на Микитася ви не обурюєтесь, на активістів яких нізащо у навмисному вбивстві звинувачують- не обурюєтесью Чого це ви так за цього пташеняту Януковича стоїте горою, який сичить як змія, **************, і за яким система стоїть горою? Хто ви такий пане терещенко?
показати весь коментар
24.12.2020 22:34 Відповісти
Я - людина, яка має юридичну освіту і неохброєним оком бачить, що ця "справа" - виключно особиста забаганка Ситника. Щодо активістів - то називайте прізвища, будемо розбиратись.
показати весь коментар
24.12.2020 22:46 Відповісти
Стесняюсь спросить: если дело Стерненко генпрокурор ДВАЖДЫ забирает у полиции и передает в СБУ - это справедливость, потому что со слов Стерненко полиция питает к нему неприязнь. А если гепрокурор забирает дело у НАБУ и передает в СБУ на том основании, что со слов Татарова к нему питает неприязнь целый директор НАБУ - это ай-ай-ай и "зрада"? Мне реально просто интересно, почему здесь нет двойных стандартов. .
показати весь коментар
24.12.2020 22:03 Відповісти
Не у поліції, а у одеської поліції. А це две большие разницы.
показати весь коментар
24.12.2020 22:28 Відповісти
То есть, у органа, который как по подследственности, так и по территориальному признаку должен заниматься этим делом, забирают дело и передают его в ДРУГОЙ орган, который, вообще не уполномочен расследовать эти статьи? Если что, то по преступлению, которое вменяют Татарову, на момент совершения этого преступления, у НАБУ не было полномочий следствия. То есть даже по этим признакам решение логичное. Разумеется для тех, кто получая юробразование, делал это не через миньеты преподам.
показати весь коментар
24.12.2020 22:32 Відповісти
а як ви думали предвиборчу копманію фінансувати? а партію "Слуг" утримувати та кормити, поїти? де гроші **** брать? якщо Зеля здасть цього мента у нього усе посипеться, а самому прийдеться на Качановку відкинутись на ПМЖ. тут дуже високі ставки.
показати весь коментар
24.12.2020 22:03 Відповісти
Та відосікі треба знімати для общєствєності, а не якісь там свідки і таємниця слідства.
показати весь коментар
24.12.2020 22:13 Відповісти
Воровал у всей страны, а противостояние у него с Стником.
показати весь коментар
24.12.2020 22:17 Відповісти
Да на хер ты кому то был бы нужен, если бы не тупо воровал.
показати весь коментар
24.12.2020 23:20 Відповісти
Но для начала нужно публично и ясно доложить - куда делись 81 млн.грн. за строительство дома для военных? Если ты к этому не причастен, то в чем дело, иди на допрос и ложи документы о не причастности!?
показати весь коментар
24.12.2020 23:57 Відповісти
Ситник таких как ти б пачками закривал, жаль "суди" отпускают.
показати весь коментар
25.12.2020 00:00 Відповісти
Я уже нет одного слышу и слухи такие ходят,что Сытник выбивает деньги с предпринимателей и чиновников.Татаров скорее всего гандон,но и Сытник тоже не лучше
показати весь коментар
25.12.2020 00:11 Відповісти
А я пока сам не увижу, никаким слухам не доверяю - на заборе можно написать что угодно или ты что-то недорасслышал и не правильно понял!
показати весь коментар
25.12.2020 11:37 Відповісти
Я очень удивлюсь ,если вина этого поца Татарова ,будет доказана.
показати весь коментар
25.12.2020 12:28 Відповісти
****** татаровская у меня к тебе тоже личная неприязнь.
показати весь коментар
25.12.2020 01:07 Відповісти
 
 