Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста
Заступник глави ОП Олег Татаров назвав директора НАБУ Артема Ситника "знахабнілим чиновником" і пообіцяв покарати його, публічно розібравши кожну деталь кримінального провадження проти себе.
Про це Татаров написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
НАБУ і САП він звинуватив у грубій фальсифікації і заявив, що громадськості не було продемонстровано жодного доказу його провини.
"У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів", - написав Татаров.
"Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами", - пообіцяв він.
Татаров також назвав Ситника "фігурантом десятка кримінальних проваджень" і "залежним від впливу "активістів" самозакоханим чиновником".
Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным -
не торчала бы из его дупы палкалегко бы пошел на расследование НАБУ
ПС
если человеку 100 раз сказать что он дурак (и еще жирным шрифтом)
Я только из твоего 314дежа так и не понял, причем Сытнык к посадке?
Только вот гложут меня сомнения, что его песни слушают нужные уши, т.к. правильные руки уже давно бы свернули шею коррупции.
Висновки робіть самі - про владу, про пріорітети влади, просто про порядність і людяність в нашому житті.
Бот Ви коротше.
Ну а Ваша вимога, що б я для Вас витрачав час, збираючи інформацію, яку кожен школяр знайти може - ну дуже нагадує улюблене московитьське "А вы докажите!".
Та й навіть якщо зберу, боюсь, побачу від Вас "вы всё врёти!"
PS: Давно я з ботами так довго не спілкувався