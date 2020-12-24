Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста

Заступник глави ОП Олег Татаров назвав директора НАБУ Артема Ситника "знахабнілим чиновником" і пообіцяв покарати його, публічно розібравши кожну деталь кримінального провадження проти себе.

Про це Татаров написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

НАБУ і САП він звинуватив у грубій фальсифікації і заявив, що громадськості не було продемонстровано жодного доказу його провини.

"У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів", - написав Татаров.

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"Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами", - пообіцяв він.

Татаров також назвав Ситника "фігурантом десятка кримінальних проваджень" і "залежним від впливу "активістів" самозакоханим чиновником".

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Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".