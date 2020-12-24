Політв'язень Шумков, який відсидів 4 роки в російській в'язниці, повернувся в Україну, - Денісова

Український політв'язень Олександр Шумков у четвер, 24 грудня, повернувся в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Зараз він перетнув російсько-український кордон і прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачевськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - написала Денісова в Фейсбуці.

Вона зазначила, що Шумкова звільнили з колонії в м. Торжок Тверської області 23 грудня, після чого перемістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області.

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"Сьогодні ж Олександр вирушить у Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - додала Денісова.

Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.

Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.

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