Політв'язень Шумков, який відсидів 4 роки в російській в'язниці, повернувся в Україну, - Денісова
Український політв'язень Олександр Шумков у четвер, 24 грудня, повернувся в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Зараз він перетнув російсько-український кордон і прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачевськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - написала Денісова в Фейсбуці.
Вона зазначила, що Шумкова звільнили з колонії в м. Торжок Тверської області 23 грудня, після чого перемістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області.
"Сьогодні ж Олександр вирушить у Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - додала Денісова.
Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.
Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.
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18 жовтня 2017 р. адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
20 жовтня 2017 р. військова прокуратура Херсонського гарнізону поширила повідомлення у якому звинуватила Шумкова у незаконному зберіганні пістолета системи Марголіна та патронів до нього, а також у незаконному зберіганні психотропних та наркотичних речовин. Також військова прокуратура Херсонського гарнізону заявила, що нею проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин нез'явлення на військову службу Шумкова О.С., а також можливого перетину державного кордону України у напрямку Російської Федерації.